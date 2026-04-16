ETV Bharat / business

ഐശ്വര്യ'പ്പൊന്ന്'; വില വർധനവിലും സ്വർണത്തിന് റെക്കോർഡ് ഡിമാൻഡ്, അക്ഷയ തൃതീയയ്‌ക്ക് പ്രീ-ബുക്ക് ചെയ്‌തത് ലക്ഷങ്ങള്‍

ഹിന്ദുമതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്സവമാണ് അക്ഷയ തൃതീയ. സ്വർണാഭരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ശുഭ ദിനമായാണ് അക്ഷയ തൃതീയ കണക്കാക്കുന്നത്.

Representational Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 16, 2026 at 2:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: ഈ വർഷത്തെ അക്ഷയ തൃതീയ ഉത്സവം ഏപ്രിൽ 19 ന്. ഹിന്ദുമതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായി കാണക്കാക്കുന്ന ഒരു ഉത്സവമാണ് അക്ഷയ തൃതീയ. വൈശാഖ മാസത്തിലെ ശുക്ലപക്ഷത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ തിഥിയാണ് (ചാന്ദ്രദിനം) അക്ഷയ തൃതീയ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്.

വരൾച്ചയിൽ നിന്നും ഭൂമിക്ക് സാന്ത്വന സ്‌പർശമായി ഭഗീരഥ മുനിയുടെ തപസിലൂടെ ഗംഗാനദി സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഭൂമിയിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത് അക്ഷയ തൃതീയ ദിനത്തിലാണെന്നാണ് വിശ്വാസം. കൂടാതെ ബലഭദ്രൻ ജനിച്ച ദിവസം കൂടിയാണ് അക്ഷയ തൃതീയ.

ഈ ദിനത്തിൽ ദാനധർമ്മങ്ങൾ നടത്തുന്നത് പുണ്യമായാണ് കരുതുന്നത്. അക്ഷയ തൃതീയ നാളിൽ ചെയ്യുന്ന സദ്‌കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം ക്ഷയിക്കില്ല എന്നും പുരാതന കാലം മുതൽക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്. അക്ഷയ തൃതീയ നാളുകളിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രത്യേക പൂജകൾ നടത്താറുണ്ട്. സ്വർണാഭരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ശുഭ ദിനമായാണ് അക്ഷയ തൃതീയ കണക്കാക്കുന്നത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഒറ്റദിന സ്വർണ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത് അക്ഷയ തൃതീയ നാളിലാണ്. കേരളത്തിലെ ചെറുതും വലുതുമായ 12000 ഓളം സ്വർണ വ്യാപാര ശാലകള്‍ അക്ഷയ തൃതീയക്കായി ഒരുങ്ങി കഴിഞ്ഞു. അക്ഷയ തൃതീയക്കു മുന്നോടിയായി തൃശൂരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ബയർ-സെല്ലർ മീറ്റ് പുതിയ ആഭരണ ശ്രേണികൾ എല്ലാ ജ്വല്ലറികളിലേക്കും എത്തിക്കാൻ സഹായിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ 55% അധികം വില വർധനവാണ് ഇത്തവണ സ്വർണത്തിന് അനുഭവപ്പെടുന്നതെന്ന് കേരള ഗോൾഡ് ആൻ്റ് സിൽവർ മർച്ചൻ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വ. എസ്. അബ്‌ദുൽ നാസർ പറഞ്ഞു.

സ്വർണം അമൂല്യമാണ്, സ്വർണം ആഭരണമായി അണിയുന്നതിന് മാത്രമല്ല എക്കാലത്തേക്കും ഉള്ള സമ്പാദ്യമാണ്. അക്ഷയ തൃതീയ ദിവസം സ്വർണാഭരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായി മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്‌തവരടക്കം 5 ലക്ഷത്തോളം കുടുംബങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പരമ്പരാഗതമായ ഉത്സവാഘോഷത്തോടെ ഇത്തവണത്തെ അക്ഷയ തൃതീയ വരവേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് സ്വർണ വ്യാപാര മേഖല.

അതേസമയം സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുതിച്ച് ഉയരുകയാണ്. പവന് 160 രൂപ വർധിച്ച് 1,14,080 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ സ്വർണവില. തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ദിവസമാണ് സ്വർണത്തിന് വില വർധിക്കുന്നത്. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണിത്.

സ്വർണവിലയ്ക്ക് പുറമെ പണിക്കൂലി, മൂന്ന് ശതമാനം ജിഎസ്‌ടി, ഹോൾമാർക്കിങ് നിരക്ക് എന്നിവയും ചേർത്താണ് ആഭരണത്തിൻ്റെ അന്തിമ വില നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ആഭരണങ്ങളുടെ ഡിസൈൻ അനുസരിച്ച് പണിക്കൂലി വ്യത്യാസപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.