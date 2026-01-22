'പണമടച്ച് സ്വര്ണം വാങ്ങാനുള്ള പരിധി 5 ലക്ഷമാക്കണം'; കേന്ദ്രമന്ത്രിക്ക് നിവേദനം നല്കി കെജിഎസ്എംഎ
പണമടച്ച് സ്വര്ണ വാങ്ങുന്നത് സംബന്ധിച്ച് കെജിഎസ്എംഎ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വ.എസ് അബ്ദുൾ നാസർ. പണമടച്ച് സ്വര്ണം വാങ്ങാനുള്ള പാൻ കാർഡിൻ്റെ നിലവിലെ പരിധിയായ രണ്ട് ലക്ഷം എന്നത് അഞ്ച് ലക്ഷമാക്കി ഉയർത്തണമെന്ന് ആവശ്യം.
Published : January 22, 2026 at 4:53 PM IST
പണമടച്ച് സ്വർണം വാങ്ങാനുള്ള പരിധി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ആക്കി ഉയർത്തണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ മർച്ചൻ്റ്സ് അസോസിയേഷൻ കേരള സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വ.എസ് അബ്ദുൾ നാസർ. സ്വർണത്തിൻ്റെ വില ഉയർന്നതിനാൽ 12 ഗ്രാം സ്വർണം മാത്രമാണ് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂവെന്നും അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. പാൻ കാർഡിൻ്റെ പരിധി രണ്ട് ലക്ഷമായി നിശ്ചയിക്കുന്ന സമയത്ത് 80 ഗ്രാം സ്വർണം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. എന്നാൽ സ്വർണത്തിൻ്റെ വില റെക്കോഡുകൾ ഭേദിച്ച് ദിനംപ്രതി കടക്കുന്നതിനാൽ ഇത് അസാധ്യമായി വരുന്നു.
കാർഷിക മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ സ്വർണത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. വിപണിയിൽ പണമൊഴുക്ക് തടസപ്പെടുത്താൻ മാത്രമേ ഈ നിയമങ്ങൾ ഉപകരിക്കൂ എന്നാണ് അബ്ദുൾ നാസറിൻ്റെ അഭിപ്രായം. സ്വർണ വിപണിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി പാൻ കാർഡിൻ്റെ നിലവിലെ പരിധിയായ രണ്ട് ലക്ഷം എന്നത് അഞ്ച് ലക്ഷമാക്കി ഉയർത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രി നിർമല സീതാരാമന് നിവേദനം നൽകിയതായി അബ്ദുൾ നാസർ പറഞ്ഞു.
സാമ്പത്തിക നിരീക്ഷകര് പറയുന്നത്: ആദായ നികുതി നിയമപ്രകാരം (സെക്ഷൻ 269 എസ്ടി) ഒരു ദിവസം ഒരാളിൽ നിന്ന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയിലധികം പണത്തിന്മേലുള്ള സ്വർണം വാങ്ങുന്നത് നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. രണ്ട് ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുള്ള ഇടപാടുകൾക്ക് പാൻ കാർഡോ ആധാർ കാർഡോ നിർബന്ധമാണ്. ഈ പരിധി ലംഘിച്ചാൽ ജ്വല്ലറി ഉടമകൾക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയോളം പിഴ ലഭിക്കാം. അതിനാൽ വലിയ തുകയുടെ സ്വർണം വാങ്ങാൻ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻ്റ് രീതികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഉചിതമെന്ന് സാമ്പത്തിക നിരീക്ഷകർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. പണത്തിന് പകരം ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ, ക്രെഡിറ്റ്/ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾ, യുപിഐ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂടുതൽ സുരക്ഷിതവും നിയമപരവുമാണ്.
സ്വർണം, വെള്ളി നിരക്കിൽ നേരിയ ഇടിവ്
സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണം, വെള്ളി നിരക്കിൽ ഇന്ന് നേരിയ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഗ്രാമിന് 210 രൂപ കുറഞ്ഞു. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാമിന്റെ വില 14,145 രൂപയിലെത്തി. അതേസമയം പവന് ഇന്ന് 1,680 രൂപ കുറഞ്ഞു. ഇതോടെ 1,13,160 രൂപയായി ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിൻ്റെ വില താഴ്ന്നു.
ഒരു ഗ്രാമിന്റെ 24 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് 229 രൂപ കുറഞ്ഞ് 15,431 രൂപയായി. ഇതോടെ 24 കാരറ്റ് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 1,832 കുറഞ്ഞ് 1,23,448 രൂപയായി. 18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഒരു ഗ്രാമിന് 11,573 രൂപയും ഒരു പവന് 92,584 രൂപയുമായി. ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് അഞ്ച് രൂപ കുറഞ്ഞ് 340 രൂപയായി.
സ്വര്ണ വില വർധിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങള്:
കേന്ദ്ര ബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവ് ഇനിയും പലിശ കുറയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യതകളാണ് സ്വർണ വിലയെ ആഗോളതലത്തിൽ റെക്കോഡ് ഉയരത്തില് നിലനിർത്തുന്നത്. ലാഭമെടുപ്പ് സമ്മർദമുണ്ടെങ്കിലും വിലയിൽ സാരമായ ഇടിവിന് അത് പര്യാപ്തമായിട്ടില്ല. ഇറാൻ-അമേരിക്ക, റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം തുടരുന്നതും സ്വര്ണ വിലയെ കാര്യമായി സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്.
ആഗോളതലത്തിലെ സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ, ഡോളർ-രൂപ നിരക്കിലെ വ്യതിയാനം, സ്വർണത്തിൻ്റെ രാജ്യാന്തര വിലയിലുണ്ടായ വർധനവ് എന്നിവയാണ് സ്വര്ണ വിലയില് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രധാന കാരണങ്ങള്. പുതിയ യുദ്ധ സാഹചര്യം ഉടലെടുത്തത് നിക്ഷേപകര്ക്കിടയില് ആശങ്കയ്ക്കിടയാക്കിയെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപിന്റെ താരിഫ് നടപടികളും കേരളത്തിലെ സ്വര്ണ വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വര്ണ ഉപഭോക്താക്കളാണ് ഇന്ത്യ. ഓരോ വര്ഷവും ടണ് കണക്കിന് സ്വര്ണമാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത്.
