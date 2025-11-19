ETV Bharat / business

കുറഞ്ഞ നിരക്കില്‍ വിമാന യാത്ര; നവി മുംബൈയില്‍ നിന്ന് പറക്കാനൊരുങ്ങി ആകാശ എയറും ഇൻഡിഗോയും

എയർലൈനിൻ്റെ യാത്രയിലും ഇന്ത്യയുടെ വ്യോമയാന ചരിത്രത്തിലും ഒരു നിർണായക നിമിഷത്തിനാണ് തിരികൊളുത്തുന്നത്.

representational image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 19, 2025 at 3:46 PM IST

2 Min Read
മുംബൈ: മലയാളികള്‍ക്കുള്‍പ്പെടെ ആശ്വാസമേകി കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ നവി മുംബൈയില്‍ നിന്നും സര്‍വീസ് തുടങ്ങാൻ ആകാശ എയര്‍, ഇൻഡിഗോ വിമാനക്കമ്പനികള്‍ ഒരുങ്ങുന്നു. കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഇനി ഡൽഹി, ഗോവ, അഹമ്മദാബാദ് എന്നിവയുൾപ്പെടുന്ന പ്രധാന നഗരങ്ങളിലേക്ക് യാത്രകൾ ചെയ്യാം. കൊച്ചിയില്‍ നിന്ന് ആഴ്‌ചയില്‍ രണ്ട് ദിവസമാണ് സര്‍വീസ്. ഡിസംബര്‍ 26ന് കൊച്ചിയില്‍ നിന്ന് മുംബൈയിലേക്കുള്ള സര്‍വീസ് ആരംഭിക്കും.

പുതുതായി ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്‌ത നവി മുംബൈ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് (NMIA) ഡിസംബർ ഇരുപത്തഞ്ച് മുതലാണ് പുതിയ സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. ആകാശ എയർ ഡിസംബർ ഇരുപത്തഞ്ചിന് വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് ആദ്യ സർവീസ് ആരംഭിക്കും. തുടർന്ന് അതേ ദിവസം തന്നെ ഗോവയിലേക്കും ഡിസംബർ ഇരുപത്താറ് മുതൽ കൊച്ചിയിലേക്കും ഡൽഹിയിലേക്കും നേരിട്ടുള്ള സർവീസുകൾ നടത്തും. ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിന് നവി മുംബൈ- അഹമ്മദാബാദ് സർവീസും ആരംഭിക്കും.

"ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് നവി മുംബൈയിലേക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ ആദ്യ വിമാനം 2025 ഡിസംബർ 25 ന് എൻ‌എം‌ഐയിൽ ഇറങ്ങും, ഇത് ഒരു ചരിത്ര നാഴികക്കല്ല് അടയാളപ്പെടുത്തും . ഇതോടെ, എൻ‌എം‌ഐ‌എയിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ എയർലൈനുകളിൽ ഒന്നായി ആകാശ എയർ മാറുന്നു. നവി മുംബൈയിൽ നിന്ന് അഹമ്മദാബാദ്, ഡൽഹി, ഗോവ, കൊച്ചി എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള മികച്ച അനുഭവം ആസ്വദിക്കാൻ തയ്യാറാകൂ" എന്ന് ആആകാശ എയറിൻ്റെ സഹസ്ഥാപകനും ചീഫ് കൊമേഴ്‌സ്യൽ ഓഫിസറുമായ പ്രവീൺ അയ്യർ പറഞ്ഞു.

വിമാനത്തിനുള്ള ബുക്കിങ് എയർലൈനിൻ്റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചു. ഛത്രപതി ശിവാജി മഹാരാജ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെ തിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിനും മുംബൈയിലെ വർധിച്ച് വരുന്ന വിമാനയാത്രാ ആവശ്യം നിറവേറ്റുന്നതിനുമാണ് നവി മുംബൈ അന്താരാഷ്‌ട്ര വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിന്ന് കൂടുതല്‍ സര്‍വീസുകള്‍ ആരംഭിക്കുന്നതെന്ന് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. ക്രമേണ കൂടുതല്‍ സര്‍വീസുകള്‍ വിവിധ വിമാന കമ്പനികള്‍ ആരംഭിക്കും.

സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കാൻ ഇൻഡിഗോയും

ഡിസംബർ ഇരുപത്തഞ്ചിന് തന്നെ ഇൻഡിഗോയും നവി മുംബൈ ഇൻ്റർനാഷണൽ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കും. പത്ത് പ്രധാന നഗരങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇൻഡിഗോയുടെ സേവനങ്ങൾ. വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് അഹമ്മദാബാദ്, ബെംഗളൂരു, കൊച്ചി, ഡൽഹി, ഗോവ, ഹൈദരാബാദ്, ജയ്‌പൂർ, ലക്‌നൗ, മംഗളൂരു, നാഗ്‌പൂർ എന്നിവിടിങ്ങളിലേക്കാണ് സർവീസുകൾ നടത്തുന്നത്. കൂടാതെ കൂടുതൽ നഗരങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുന്നതായും ഇൻഡിഗോ അറിയിച്ചു.

ഒക്‌ടോബർ എട്ടിന് ഉൽവെയിലെ നവി മുംബൈ അന്താരാഷ്‌ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ഘട്ട ഉദ്‌ഘാടനം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയാണ് നിർവഹിച്ചത്. ഉയർന്ന ശേഷിയുള്ള കാർഗോ ടെർമിനൽ, അറുപത്താറ് ചെക്ക് ഇൻ കൗണ്ടറുകൾ, ഇരുപത്തൊൻപത് എയ്‌റോ ബ്രിഡ്‌ജുകൾ, സെൽഫ് ബാഗേജ് ഡ്രോപ്പ്, ഡിജിറ്റൽ ഫുഡ് ഓർഡർ തുടങ്ങി നിരവധി സൗകര്യങ്ങളും വിമാനത്താവളത്തിലുണ്ട്.

