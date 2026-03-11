പ്രവാസികള്ക്ക് ഇരുട്ടടി, എയര് ഇന്ത്യാ വിമാന ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് കുത്തനെ കൂടും
ഇറാൻ സംഘർഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിമാന ഇന്ധന വിലയിലുണ്ടായ വർധനവാണ് ഇതിന് കാരണമെന്നും വിമാനക്കമ്പനി...
Published : March 11, 2026 at 12:23 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ആഭ്യന്തര അന്താരാഷ്ട്ര റൂട്ടുകളിൽ ഇന്ധന സർചാർജ് കൂട്ടാൻ എയർ ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചതോടെ വിമാന ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് കുത്തനെ കൂടും. ഘട്ടം ഘട്ടമായി സർചാർജ് നടപ്പിലാക്കുമെന്നാണ് എയർലൈൻ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നത്. ഇറാൻ സംഘർഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിമാന ഇന്ധന വിലയിലുണ്ടായ വർധനവാണ് ഇതിന് കാരണമെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് സർവീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിമാനങ്ങളിലെയും പുതിയ ഇന്ധന സർചാർജുകൾ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്നും അറിയിച്ചു.
നാളെ മുതല് (മാർച്ച് 12) മുതൽ നടത്തുന്ന എല്ലാ പുതിയ ബുക്കിംഗുകൾക്കും പുതുക്കിയ നിരക്ക് ബാധകമാണ്. അതിൽ ഒന്നാം ഘട്ടത്തില് ആഭ്യന്തര വിമാന സർവീസുകൾക്കും സാർക്ക് (SAARC) റൂട്ടുകൾക്കും ടിക്കറ്റിന് 399 രൂപ വർധിക്കും. പശ്ചിമേഷ്യ/മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് റൂട്ടികളിലേയ്ക്ക് ഏകദേശം 919 രൂപയും (10 ഡോളർ) തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യ റൂട്ടുകളിലേയ്ക്ക് 5,516 രൂപയും (60 ഡോളർ) ആഫ്രിക്കൻ റൂട്ടുകളിലേയ്ക്ക് 8,272 രൂപയും (90 ഡോളർ) ആയിരിക്കും സർചാർജ്.
അതേസമയം രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ യൂറോപ്പിന് 11,491 രൂപയും (125 ഡോളർ) വടക്കേ അമേരിക്കയ്ക്കും ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കും 18,387 രൂപയും (200 ഡോളർ) ആയിരിക്കും സർചാർജെന്ന് എയർ ഇന്ത്യ അറിയിച്ചു. മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ഹോങ്കോംഗ്, ജപ്പാൻ, ദക്ഷിണ കൊറിയ തുടങ്ങിയ വിദൂര കിഴക്കൻ റൂട്ടികളിലേയും വർധിപ്പിക്കും. ഈ നിരക്കുകൾ യഥാസമയം പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും എയർലൈൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതേസമയം, വേനലവധി അടുത്തതോടെ വിമാന ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് കുത്തനെ വര്ധിക്കാൻ ഇടയുണ്ട്.
ഏവിയേഷൻ ടർബൈൻ ഇന്ധനം (എടിഎഫ്) ഒരു വിമാനക്കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനചെലവിൻ്റെ ഏകദേശം 40 ശതമാനം വരുന്നു. ഇത് ഇന്ധന വില വർധനയെ വലിയ രീതിയിൽ സ്വാധീനിക്കും. എന്നാൽ 2026 മാർച്ച് ആദ്യം മുതൽ ഗൾഫ് മേഖലയിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിതരണ തടസങ്ങൾ മൂലം, എടിഎഫ് വില കുത്തനെ ഉയർന്നു. ഇത് എയർലൈനുകളുടെ പ്രവർത്തനച്ചെലവ് വർധിപ്പിച്ചു.
കൂടാതെ ഇന്ത്യയിൽ ഡൽഹി, മുംബൈ തുടങ്ങിയ പ്രധാന മെട്രോ നഗരങ്ങളിൽ എടിഎഫിന്മേലുള്ള ഉയർന്ന എക്സൈസ് തീരുവയും വാറ്റും ഇന്ധന വില വർധിപ്പിക്കുന്നു. തന്മൂലം ചെലവ് വർധിക്കുകയും എയർലൈൻ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഗണ്യമായ സമ്മർദം ചെലുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് എയർലൈൻ പറഞ്ഞു.
അതേസമയം സർചാർജ് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ടിക്കറ്റുകൾക്ക് പുതിയ സർചാർജ് ബാധകമല്ലെന്ന് എയർലൈൻ വ്യക്തമാക്കി. യാത്രക്കാർ അവരുടെ യാത്രാ തീയതിയിലോ ടിക്കറ്റിലോ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രം. പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ സർചാർജ് ആവശ്യമാണെന്നും എയർലൈൻ വ്യക്തമാക്കി. തുടർന്ന് ഇന്ധന സർചാർജ് വർധിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നതിൽ ഖേദമുണ്ടെന്നും എയർ ഇന്ത്യ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
