ഇന്ത്യന് വിമാനത്താവളങ്ങള്ക്കായി ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപ നിക്ഷേപിക്കും; സുസ്ഥിര വളർച്ച ലക്ഷ്യമെന്ന് ജീത് അദാനി
വ്യോമയാന മേഖലയിലെ സുസ്ഥിര വളർച്ച ലക്ഷ്യം, വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ നവീകരണത്തിനും വൻ നിക്ഷേപം നടത്തും.
Published : December 19, 2025 at 7:26 PM IST
മുംബൈ: ഇന്ത്യയുടെ വ്യോമയാന മേഖലയില് ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപ നിക്ഷേപിക്കാനൊരുങ്ങി അദാനി ഗ്രൂപ്പ്. അടുത്ത അഞ്ച് വര്ഷത്തിനുള്ളില് തുക വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ ബിസിനസില് നിക്ഷേപിക്കുമെന്നാണ് അദാനി ഗ്രൂപ്പ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. വ്യോമയാന മേഖലയിലെ സുസ്ഥിര വളർച്ച ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് വന്തുക നല്കാന് തീരുമാനിച്ചത്.
അതേസമയം ഈ തുക പ്രതിവർഷം 15-16 ശതമാനം വളർച്ച കൈവരിക്കുമെന്നും കമ്പനി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അദാനി വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ ഡയറക്ടറും ശതകോടീശ്വരനായ ഗൗതം അദാനിയുടെ ഇളയ മകനുമായ ജീത് അദാനിയാണ് മാധ്യമങ്ങളോട് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ഡിസംബർ 25 ന് നവി മുംബൈ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം വാണിജ്യ വിമാന സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പാണ് ജീത്തിന്റെ പ്രതികരണം.
അദാനി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിമാനത്താവളങ്ങളില് ഏറ്റവും വലിയ പ്രോജക്ടാണ് നവി മുംബൈ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം. ഇത് ഇന്ത്യയുടെ വ്യോമയാന അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 19,650 കോടി രൂപയാണ് പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തില് വിമാനത്താവളത്തിനായി ചെലവായത്. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ പ്രതിവർഷം 20 ദശലക്ഷം യാത്രക്കാരെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ശേഷിയുണ്ടാകും. കാലക്രമേണ 90 ദശലക്ഷം യാത്രക്കാരെ വരെ വഹിക്കാന് കഴിവുള്ളതാകും.
മുംബൈയിലെ നിലവിലുള്ള വിമാനത്താവളത്തിലെ ശേഷി പരിമിതികൾ ലഘൂകരിക്കാനും ഇത് സഹായമാണ്. കൂടാതെ വ്യോമഗതാഗതത്തിൽ ദീർഘകാല വളർച്ചയെ പിന്തുണയ്ക്കാനും അദാനി ഗ്രൂപ്പിന് പദ്ധതിയുണ്ട്. ജിവികെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് അദാനി ഗ്രൂപ്പ് മുംബൈ വിമാനത്താവളം ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. മുംബൈയിലെ രണ്ട് വിമാനത്താവളങ്ങൾക്ക് പുറമേ, അഹമ്മദാബാദ്, ലഖ്നൗ, ഗുവാഹത്തി, തിരുവനന്തപുരം, ജയ്പൂര്, മംഗളൂരു എന്നിവിടങ്ങളിലെ മറ്റ് ആറ് വിമാനത്താവളങ്ങളും അദാനി ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു.
അതേസമയം മെട്രോ, മറ്റ് പ്രാദേശിക വിമാനത്താവളങ്ങളും അദീനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ കൈവശമുണ്ട്. വിമാനത്താവള സ്വകാര്യവത്കരണത്തിനായി നടക്കാനിരിക്കുന്ന ലേലത്തില് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമെന്നും അദാനി ഗ്രൂപ്പ് അറിയിച്ചു.
"ഈ വ്യവസായത്തിൽ ശക്തമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. അടുത്ത റൗണ്ടിൽ 11 വിമാനത്താവള ബിഡുകള് നേടാനായി സജീവമായി പ്രവര്ത്തിക്കും. നമ്മുടെ ടീം അതില് പൂര്ണ സജ്ജമാണ്" ജീത് അദാനി പറഞ്ഞു. എംആർഒ, ഫ്ലൈറ്റ് സിമുലേഷൻ ട്രെയിനിങ് സെൻ്റര് (എഫ്എസ്ടിസി) എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലെ നിക്ഷേപങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പദ്ധതികള് വിവരിച്ച് ജീത് അദാനി
"ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഒരു ദീർഘകാല പദ്ധതിയുടെ പണിപ്പുരയിലാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഈ മേഖലകളിൽ ഞങ്ങള് വളരെ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. ഞങ്ങളുടെ വൈദഗ്ധ്യവും ആഴവും വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ വ്യോമയാന വ്യവസായം അടുത്ത പത്ത് വർഷത്തിലുള്ളില് ഏകദേശം 10-15% വളരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്" -അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മുംബൈയിലെ ഛത്രപതി ശിവാജി മഹാരാജ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെ ശേഷി പരിമിതികൾ അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നവി മുംബൈ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം കമ്മിഷൻ ചെയ്തതിനെ ഒരു നാഴികക്കല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യൻ വ്യോമയാനത്തിന് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിമിഷമാണ്. ഇപ്പോഴുള്ളതിനേക്കാൾ നാലിരട്ടി വരെ വളരാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണെന്നും അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചു.
എഎഎച്ച്എല് നിക്ഷേപം
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിമാനത്താവള അടിസ്ഥാന സൗകര്യ ഓപ്പറേറ്ററാണ് അദാനി എയർപോർട്ട് ഹോൾഡിങ്സ് ലിമിറ്റഡ് (AAHL). ഇന്ത്യയിലെ വ്യോമ ഗതാഗതത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് അവർ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. രാജ്യവ്യാപകമായുള്ള വിമാനയാത്രകളുടെ ഏകദേശം 23 ശതമാനവും കാർഗോ ഗതാഗതത്തിൻ്റെ ഏകദേശം 33 ശതമാനവും അവർ വഹിക്കുന്നു.
നിലവിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളിൽ ശേഷി നവീകരണത്തിലും ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള വിപുലീകരണത്തിലും എഎഎച്ച്എല് നിക്ഷേപം നടത്തുന്നു. കൂടാതെ നഗര വികസനങ്ങൾ പോലുള്ള അനുബന്ധ സേവനങ്ങളിലും അവര് വന് നിക്ഷേപം നടത്തുന്നു. 2021 ൽ ജിവികെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് മുംബൈ വിമാനത്താവളം ഏറ്റെടുത്തു.
പൊതു-സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്ത മാതൃകയിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ആറ് ചെറിയ വിമാനത്താവളങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 11 വിമാനത്താവളങ്ങളെ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മന്ത്രാലയം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം നാഷണൽ മോണിറ്റൈസേഷൻ പൈപ്പ്ലൈൻ 2022 നും 2025 നും ഇടയിൽ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ നടത്തുന്ന 25 വിമാനത്താവളങ്ങൾ പാട്ടത്തിനെടുക്കാൻ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു.
