പുതിയ ബിസിനസ് മേഖലയിലേക്ക് നിക്ഷേപമിറക്കാന് അദാനി ഗ്രൂപ്പ്; റൈറ്റ്സ് ഇഷ്യു സബ്സ്ക്രിപ്ഷന് തുടക്കം
പ്രതിരോധ വ്യോമയാന അനുബന്ധ മേഖലകളില് അടുത്തിടെ അദാനി ഗ്രൂപ്പ് വലിയ നിക്ഷേപങ്ങള് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
Published : November 26, 2025 at 1:50 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: പുതിയ ബിസിനസ് മേഖലകളില് നിക്ഷേപമിറക്കാനൊരുങ്ങി ഗൗതം അദാനിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള അദാനി എന്റര്പ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡ്. പൈലറ്റ് പരിശീലന സ്ഥാപനമായ ഫ്ലൈറ്റ് സിമുലേഷന് ടെക്നിക് സെന്ററിനെ ഏറ്റെടുക്കാന് ഒരുങ്ങുകയാണ്. വ്യോമയാന രംഗത്തേക്ക് കടക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നീക്കമെന്നാണ് വിവരം.
2012 ല് സ്ഥാപിതമായ എഫ് എസ് ടി സിക്ക് ഗുരുഗ്രാം, ഹൈദരാബാദ്, മുംബൈ എന്നിവിടങ്ങളില് ട്രെയിനിംഗ് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളുണ്ട്. അദാനി ഡിഫന്സ് സിസ്റ്റംസ് ആന്ഡ് ടെക്നോളജിസും പ്രൈം എയ്റോയും കൂടിയുമായി സംയുക്ത സംരംഭം വഴിയാണ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത്.
എഡി എസ് ടി അദാനി എന്റര്പ്രൈസസിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കമ്പനിയാണ് മന്മോഹന് സിംഗ് സര്ക്കാരിന്റെ വ്യോമമന്ത്രിയായിരുന്നു പ്രഫുല് പട്ടേലിന്റെ മകനാണ് പ്രൈം എയ്റോയുടെ പ്രമോട്ടര്. പ്രതിരോധ വ്യോമയാന അനുബന്ധ മേഖലകളില് അടുത്തിടെ അദാനി ഗ്രൂപ്പ് വലിയ നിക്ഷേപങ്ങള് നടത്തുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വര്ഷങ്ങള്ക്കിടയില് 5,000 കോടി രൂപയാണ് ഈ മേഖലകളില് നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത്. എയര് ക്രാഫ്റ്റുകളുടെ മെയിന്റന്സ് നടത്തുന്ന എയര് വര്ക്ക്സ് എന്ന കമ്പനിയെ ഏറ്റെടുത്തത് കഴിഞ്ഞ വര്ഷമായിരുന്നു.
അതേസമയം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ അവകാശ ഓഹരികളിൽ ഒന്നിന്റെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുകൾ ചൊവ്വാഴ്ച ആരംഭിച്ചു, ഷെയറിന് ₹1,800 എന്ന നിരക്കിലാണ് റൈറ്റ്സ് ഷെയറുകൾ നല്കുന്നത്. ഇത് അംഗീകാര ദിവസം രേഖപ്പെടുത്തിയ വിലയേക്കാൾ ഏകദേശം 24 ശതമാനം കുറവ് ആണ്.
കമ്പനിയുടെ റൈറ്റ്സ് ഇഷ്യു ഫയലിംഗിൻ്റെ പ്രകാരം, പൂർണമായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ ഇഷ്യുവിന്റെ മൊത്തം വലുപ്പം ₹24,930.30 കോടി വരും. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി 13.85 കോടി പുതിയ ഈക്വിറ്റി ഷെയറുകളാണ് നല്കുന്നത്.
റൈറ്റ്സ് ഇഷ്യുവിന് ഡിസംബർ 10 വരെയാണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അവസരം. നിലവിൽ കൈവശമുള്ള ഓരോ 25 പൂര്ണമായും പണമടച്ചുള്ള-ഇക്വിറ്റി ഓഹരികൾക്കും മൂന്ന് റൈറ്റ്സ് ഇക്വിറ്റി ഓഹരികളാണ് നല്കുന്നത്.
കമ്പനിയിലെ 74 ശതമാനം ഓഹരികളും കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന പ്രമോട്ടർമാർ തങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായ മുഴുവൻ റൈറ്റ്സ് ഷെയറുകളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമെന്ന് ഇതിനകം തന്നെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. യോഗ്യരായ എല്ലാ ഓഹരി ഉടമകൾക്കും ഓഫർ ലഭ്യമാണ്.
റൈറ്റ്സ് ഇഷ്യുവിന്റെ വിലയായ ₹1,800 പ്രകാരം, അദാനി എൻറർപ്രൈസസിന്റെ വിലമതിപ്പ് ഏകദേശം ₹2 ലക്ഷം കോടി വരെയാകും. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിമാനത്താവള നെറ്റ്വർക്ക് ഉള്ള അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ എയർപോർട്ട് ബിസിനസ്സ് മാത്രം ₹2 ലക്ഷം കോടിയിൽ നിന്ന് ₹2.5 ലക്ഷം കോടി വരെ വിലയിടപ്പെടുന്നുവെന്ന് അനലിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നു. ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ ഈ വില ₹3 ലക്ഷം കോടി വരെയുമാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.
റൈറ്റ്സ് ഇഷ്യുവിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ഓഹരികള് വിമാനത്താവള വികസനം,ഡാറ്റാ സെന്ററുകൾ, ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ പ്രോജക്ടുകൾ, റോഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, പിവിസി, കോപ്പർ സ്മെൽട്ടിംഗ്, മെറ്റൽസ് & മൈനിംഗ് മേഖലകൾ എന്നിവയ്ക്കായി വിനിയോഗിക്കും. മൂലധനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം കടം എഴുതിത്തള്ളുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കും.
അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ, നിക്ഷേപകർ ഒരു റൈറ്റ്സ് ഇക്വിറ്റി ഷെയറിന് 900 രൂപ (ഇഷ്യു വിലയുടെ 50 ശതമാനം) നൽകേണ്ടിവരും. അപേക്ഷാ തുക അടച്ചതിനുശേഷം ബാക്കി തുകയായ 900 രൂപ (ഇഷ്യു വിലയുടെ 50 ശതമാനം) റൈറ്റ്സ് ഇക്വിറ്റി ഷെയറിന് രണ്ട് തുടർന്നുള്ള കോളുകളിലൂടെ റൈറ്റ്സ് ഇക്വിറ്റി ഓഹരി ഉടമകൾ നൽകേണ്ടതാണ്.
ഇഷ്യു അവസാനിക്കുന്ന തീയതിയിലോ അതിനു മുമ്പോ നിക്ഷേപകർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയോ ഉപേക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത അവകാശങ്ങൾ (REs), ഇഷ്യു അവസാനിക്കുന്ന തീയതിക്ക് ശേഷം കാലഹരണപ്പെടുകയും ഇല്ലാതാകുകയും ചെയ്യുമെന്നും രേഖയിൽ പറയുന്നു.
