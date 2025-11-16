ETV Bharat / business

അധിക മഴ, ഭക്ഷ്യവസ്‌തുക്കളുടെ വില കുറയ്ക്കും; 2027ഓടെ സ്ഥിതി മാറുമെന്നും റിപ്പോർട്ട്

2027ൽ ഭക്ഷ്യ വസ്‌തുക്കളുടെ വില കൂടുതൽ ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പണപ്പെരുപ്പത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഐസിഐസിഐ ബാങ്കിൻ്റെ ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ്സ് സെക്‌ടറൽ അപ്‌ഡേറ്റ് പറയുന്നു.

WHOLESALE INFLATION H2FY26 ICICI REPORT FOOD INFLATION MONSOON RAINS EFFECTS INFLATION
Representative image (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 16, 2025 at 10:58 AM IST

ന്യൂഡൽഹി: കൃഷിയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്ന ഘടകമാണ് കാലാവസ്ഥ. വേനലും വർഷവും ക്രമാതീതമായി കുറയുകയോ കൂടുകയോ ചെയ്‌താൽ അത് മൊത്തം വിപണിയേയും ബാധിക്കും. ഭക്ഷ്യ ക്ഷാമം മുതൽ വിലക്കയറ്റം വരെ കാലാവസ്ഥ ഗതിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.

ഈ വർഷം സാധാരണയേക്കാൾ കൂടുതൽ മൺസൂൺ മഴ ലഭിച്ചു. ഇത് കാർഷിക മേഖലയെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തി. ഇതിനാൽ ഭക്ഷ്യവസ്‌തുക്കളുടെ വില കുറയുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. എന്നാൽ 2027 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെത്തുന്നതോടെ ഇത് പ്രതികൂലമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

2027 ൽ ഭക്ഷ്യ പണപ്പെരുപ്പം കൂടുതൽ ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ഐസിഐസിഐ (ICICI) ബാങ്കിൻ്റെ ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ്സ് സെക്‌ടറൽ അപ്‌ഡേറ്റ് പറയുന്നു. "ഈ വർഷത്തെ മൺസൂൺ കാലാവസ്ഥയും ഉയർന്ന മഴയും 2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ ശുഭസൂചന നൽകുന്നു. എന്നാൽ പ്രതികൂല ഫലമായിരിക്കും 2027 ൽ" എന്നും റിപ്പോർട്ട് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

രണ്ട് വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തവില പണപ്പെരുപ്പം. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ പ്രവചനം. ചില ഭക്ഷ്യ വസ്‌തുക്കളുടെ വിലയിലെ കുത്തനെയുള്ള ഇടിവ് മൂലം ഒക്ടോബറിൽ പണപ്പെരുപ്പം വളരെ കുറഞ്ഞ നിലയിലായിരുന്നു.

അനുകൂല കാലാവസ്ഥയും സ്ഥിരമായ വിതരണവും പച്ചക്കറിളുടെ വിലകളിൽ ക്രമാനുഗതമായ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളിൽ തുടർന്നു. അതേസമയം ധാന്യങ്ങൾ, പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ, സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ,പഴങ്ങൾ എന്നിവ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി.

മാസം തോറും ഭക്ഷ്യവിലയിൽ വലിയ മാറ്റമൊന്നുമില്ലാതെയാണ് തുടരുന്നത്. സമീപ മാസങ്ങളിലെ കുത്തനെയുള്ള പണപ്പെരുപ്പം സ്ഥിരത കൈവരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. തക്കാളി, ഉള്ളി, ചില ധാന്യങ്ങൾ പോലുള്ളവയുടെ വിലയിലെ കുറവാണ് ഭക്ഷ്യപണപ്പെരുപ്പത്തെ ഏറെ സ്വാധീനിച്ചതെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ആഗോള തലത്തിൽ എണ്ണവില കുറഞ്ഞത് ഇന്ധന വിലപ്പെരുപ്പവും കുറയാൻ കാരണമായി. ചില പെട്രോളിയം ഉത്‌പന്നങ്ങൾക്ക് തുടർച്ചയായ വർധനവ് അനുഭവപ്പെട്ടെങ്കിലും മൊത്തത്തിലുള്ള ഇന്ധന, ഊർജ സൂചികയിൽ കുറവുണ്ടായി. ഇത് ഗതാഗതം, കയറ്റുമതി, ഇറക്കുമതി തുടങ്ങിയ മെത്തം വ്യാപരത്തെയും അനുകൂലമായി ബാധിച്ചു.

എന്നിരുന്നാലും ആഭരണങ്ങൾ, പുകയില, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ്, ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ലോഹങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ വിലയിൽ കാര്യമായ കുറവില്ല. വലിയ വ്യത്യാസമില്ലാത്ത ഗതിയിലാണ് ഇവയുടെ വില സൂചികകൾ. ഇപ്പോൾ ഉയർന്ന നിലയിൽ നിലകൊള്ളുകയാണ് ഇവ. ഭാവിയിൽ ഈ മേഖലകളിൽ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനും, വിലകൾ കൂടുതൽ ഉയരാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ആഗോള മാർക്കറ്റിലെ വിലകളിൽ വലിയ മാറ്റം വരുത്താൻ ഇടയാകും.

