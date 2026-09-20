എൽപിജി ഉപഭോക്താക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുക! ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ ഗ്യാസ് സബ്സിഡി വേണമെങ്കിൽ ഇത് നിർബന്ധം...
ഒക്ടോബർ ഒന്ന് മുതൽ റീട്ടെയിൽ വിലയിൽ, ബാധകമായ സബ്സിഡിയോടുകൂടി പാചകവാതക റീഫിൽ ബുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബയോമെട്രിക് ആധാർ ഓതൻ്റിക്കേഷൻ നിര്ബന്ധമാക്കി കേന്ദ്ര സർക്കാർ
Published : September 20, 2026 at 9:14 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഗാർഹിക എൽപിജി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഒക്ടോബർ ഒന്നു മുതൽ പാചകവാതക സബ്സിഡി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ബയോമെട്രിക് ആധാർ ഓതൻ്റിക്കേഷൻ നിർബന്ധമാക്കി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ നിയന്ത്രിത റീട്ടെയിൽ വിലയിൽ സിലിണ്ടർ റീഫിൽ ബുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വിരലടയാളമോ ബയോമെട്രിക് പരിശോധനയോ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം.
ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള സിലിണ്ടറുകൾ വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വൻതോതിൽ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് തടയാനാണ് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഈ പുതിയ നീക്കം. സബ്സിഡി തുക ഇടനിലക്കാരില്ലാതെ, അർഹരായ യഥാർഥ ഉപഭോക്താക്കളുടെ കൈകളിലേക്ക് നേരിട്ട് എത്തുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും ഈ കടുത്ത നടപടിയിലൂടെ സാധിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
ഇതിനകം ബയോമെട്രിക് ആധാർ ഓതൻ്റിക്കേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇനി അധിക നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല. പെട്രോളിയം-പ്രകൃതിവാതകം മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം സെപ്റ്റംബർ 19 വരെ രാജ്യത്ത് 27.43 കോടി സജീവ ഗാർഹിക എൽപിജി ഉപഭോക്താക്കൾ, അതായത് ആകെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ 89.9 ശതമാനം പേർ ബയോമെട്രിക് ആധാർ ഓതൻ്റിക്കേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇനിയും നടപടിക്രമം പൂർത്തിയാക്കാത്ത ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഓതൻ്റിക്കേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷമായിരിക്കും സബ്സിഡി നിരക്കിലുള്ള റീഫിൽ ബുക്കിംഗ് സൗകര്യം ലഭ്യമാകുകയെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
ആധാർ ഓതൻ്റിക്കേഷൻ എങ്ങനെ പൂർത്തിയാക്കാം?
എൽപിജി ഡെലിവറി നടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ബയോമെട്രിക് ആധാർ ഓതൻ്റിക്കേഷൻ പൂർത്തിയാക്കാം. ഇതിനുപുറമെ, ബന്ധപ്പെട്ട എൽപിജി വിതരണക്കാരുടെ ഷോറൂമിലും നടപടിക്രമം നടത്താനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. രാജ്യത്തെ മൂന്ന് പൊതുമേഖലാ എണ്ണ വിപണന കമ്പനികളുടെ മൊബൈൽ ആപ്പുകൾ വഴിയും ഓതൻ്റിക്കേഷൻ പൂർത്തിയാക്കാം. ഇൻഡെയ്ൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് IndianOil ONE, ഭാരത് ഗ്യാസ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് HelloBPCL, എച്ച്പി ഗ്യാസ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് HP PAY എന്നീ ആപ്പുകളാണ് ഉപയോഗിക്കാനാകുക.
അതേസമയം, ബയോമെട്രിക് ആധാർ ഓതൻ്റിക്കേഷൻ നടത്താൻ താൽപര്യമില്ലാത്തവർക്കോ അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്കോ എൽപിജി ലഭിക്കില്ലെന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. അത്തരം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സബ്സിഡിയില്ലാതെ വിപണി വിലയിൽ എൽപിജി ലഭിക്കും.
ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് എണ്ണ വിപണന കമ്പനികളുടെ ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങൾ വഴി സബ്സിഡി ലഭിക്കാത്ത തരത്തില് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. കമ്പനികളുടെ വെബ്സൈറ്റുകൾ, മൊബൈൽ ആപ്പുകൾ, വാട്ട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റ്ബോട്ടുകൾ, ഐവിആർഎസ് തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങൾ ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കാം. ഇത്തരത്തിൽ ഓതൻ്റിക്കേഷൻ നടത്താതവർക്ക് സബ്സിഡിയില്ലാതെ 5 കിലോ അല്ലെങ്കിൽ 10 കിലോ സിലിണ്ടറുകൾ ലഭിക്കും.
ബയോമെട്രിക് ആധാർ ഓതൻ്റിക്കേഷൻ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള ആദ്യ സമയപരിധി ജൂൺ 30 ആയിരുന്നു. പിന്നീട് സർക്കാർ പലതവണ സമയപരിധി നീട്ടി. ജൂലൈ 31, ഓഗസ്റ്റ് 7, ഓഗസ്റ്റ് 15, ഓഗസ്റ്റ് 23, ഓഗസ്റ്റ് 31, സെപ്റ്റംബർ 7 എന്നീ തീയതികൾക്ക് ശേഷം ഒടുവിൽ സമയപരിധി സെപ്റ്റംബർ 14 ആയി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു.
2023 ഒക്ടോബർ മുതൽ രാജ്യവ്യാപകമായി ആധാർ ഓതൻ്റിക്കേഷൻ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. എണ്ണ വിപണന കമ്പനികൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 12 കോടിയിലധികം എസ്എംഎസുകളും വാട്ട്സ്ആപ്പ് സന്ദേശങ്ങളും അയച്ചതായി സർക്കാർ അറിയിച്ചു. വിതരണക്കാർ, ഡെലിവറി ജീവനക്കാർ, പ്രത്യേക ക്യാമ്പുകൾ, ഐവിആർഎസ് നിർദേശങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിവിധ മാർഗങ്ങളിലൂടെയും ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഗാർഹിക എൽപിജി വില താങ്ങാനാവുന്ന നിലയിൽ നിലനിർത്തുന്നതിനായി സർക്കാർ നൽകുന്ന സാമ്പത്തിക പിന്തുണയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പുതിയ നീക്കം. മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച് 14.2 കിലോഗ്രാം ഗാർഹിക എൽപിജി സിലിണ്ടറിനുള്ള സബ്സിഡി 2026 സെപ്റ്റംബറിൽ ഏകദേശം 210 രൂപ ആയിരുന്നു. ജൂണിൽ ഇത് 721 രൂപയായിരുന്നു. 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഗാർഹിക എൽപിജിക്ക് നഷ്ട പരിഹാരമായി പൊതുമേഖലാ എണ്ണ വിപണന കമ്പനികൾക്ക് സർക്കാർ 22,000 കോടി രൂപ നൽകിയിരുന്നു. 2025-26, 2026-27 സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ ഓരോ വർഷവും 30,000 കോടി രൂപ വീതം നൽകുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
എന്നാൽ ഈ സാമ്പത്തിക പിന്തുണയ്ക്കിടയിലും പൊതുമേഖലാ എണ്ണ വിപണന കമ്പനികളിലെ ഗാർഹിക എൽപിജിയുടെ സമാഹരിച്ച അണ്ടർ-റിക്കവറികൾ 2026 ഓഗസ്റ്റ് 31 വരെ 62,000 കോടി രൂപയിൽ അധികമായി തുടരുകയാണ്. ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ ബയോമെട്രിക് ആധാർ ഓതൻ്റിക്കേഷൻ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതോടെ സബ്സിഡിയുള്ള എൽപിജിയും വിപണി വിലയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന എൽപിജിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കൂടുതൽ വ്യക്തമാകും.
ഒക്ടോബർ 1ന് മുമ്പ് ആധാർ ഓതൻ്റിക്കേഷൻ പൂർത്തിയാക്കാത ഉപഭോക്താക്കൾ ലഭ്യമായ ഓൺലൈൻ സംവിധാനങ്ങൾ, വിതരണക്കാരുടെ ഷോറൂമുകൾ, എൽപിജി ഡെലിവറി സമയത്തെ സൗകര്യം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ബയോമെട്രിക് ആധാർ ഓതൻ്റിക്കേഷൻ പൂർത്തിയാക്കണം. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ലൈൻ നമ്പറായ 1800 2333 555 എന്നതിൽ വിളിക്കാവുന്നതാണ്.
Also Read: ടോള് പ്ലാസയിലെ പുത്തന് മാറ്റങ്ങള്, ലാഭിക്കാനാകുന്നത് 71 കോടി മണിക്കൂര്, 56 കോടി ലിറ്റര് പെട്രോളും ഡീസലും, എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാം