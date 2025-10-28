എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ: പുതിയ ശമ്പളം, ആര്ക്കൊക്കെ പ്രയോജനം? എപ്പോൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും- വിശദാംശങ്ങൾ
ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ കാലാവധി 2026-ൽ അവസാനിക്കും.
ന്യൂഡല്ഹി: കേന്ദ്രസർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ആശ്വാസമായി എട്ടാം കേന്ദ്ര ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ ചുമതലകളുടെ നിബന്ധനകൾക്ക് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകി. 50 ലക്ഷത്തോളം കേന്ദ്രസര്ക്കാര് ജീവനക്കാര്ക്കും പ്രതിരോധ ഉദ്യോഗസ്ഥര് ഉള്പ്പെടെ 69 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന പെന്ഷന്കാര്ക്കും ഇത് ഗുണം ചെയ്യും. ഇവരുടെ ശമ്പളത്തിലും പെന്ഷനിലും മറ്റ് ആനുകൂല്യത്തിലും മാറ്റം വരും. മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന് ശേഷം കേന്ദ്രമന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷണവ് ആണ് ഈ സുപ്രധാന തീരുമാനം അറിയിച്ചത്.
എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള ചെയർപേഴ്സണെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. മുൻ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി രഞ്ജന പ്രകാശ് ദേശായിയെയാണ് എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ ചെയർപേഴ്സണായി നിയമിച്ചത്. എട്ടാം കേന്ദ്ര ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ എല്ലാ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ചു.
പ്രൊഫ പുലോക് ഘോഷ് അംഗവും പങ്കജ് ജെയിൻ ഐഎഎസ് മെമ്പർ സെക്രട്ടറിയാണ്. വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങൾ, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, ജോയിന്റ് കൺസൾട്ടേറ്റീവ് മെഷിനറിയിലെ സ്റ്റാഫ് പ്രതിനിധികൾ എന്നിവരുമായി വിപുലമായ ചർച്ചകൾ നടത്തിയ ശേഷമാണ് നിബന്ധനകൾ അന്തിമമാക്കിയതെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
പുതിയ ശമ്പള വർദ്ധനവ്
കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ശമ്പളവും പെൻഷനും തീരുമാനിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സുപ്രധാന മാനദണ്ഡമാണ് ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകം (Fitment Factor). ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ പ്രകാരം കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന കുറഞ്ഞ അടിസ്ഥാന വേതനം 18,000 രൂപയും പെൻഷൻകാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന കുറഞ്ഞ അടിസ്ഥാന പെൻഷൻ 9,000 രൂപയുമാണ്. ഇതിന് പുറമെ 58 ശതമാനം ഡി എ/ഡി ആർ എന്നിവയും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.
എട്ടാം ശമ്പള കമ്മിഷന് നടപ്പിലായാല് ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകം 1.92 ആയാല് ജീവനക്കാര്ക്ക് പുതിയ കുറഞ്ഞ അടിസ്ഥാനത്തില് ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളം 34,560 രൂപയും പെൻഷൻകാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന കുറഞ്ഞ അടിസ്ഥാന പെൻഷൻ 17,280 രൂപയുമാകും.ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകം 2.08 ആയാൽ ജീവനക്കാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന പുതിയ കുറഞ്ഞ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം 37,440 രൂപയും പെൻഷൻകാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന കുറഞ്ഞ അടിസ്ഥാന പെൻഷൻ 18,720 രൂപയുമാകും. അതേസമയം എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ നടപ്പാക്കുമ്പോൾ ഡി എ /ഡി ആർ പൂജ്യമായി പുനഃക്രമീകരിക്കപ്പെടും.
എപ്പോള് പ്രാബല്യത്തിൽ വരും
പുതിയ ശമ്പളമോ പെൻഷനുകളോ 2026 ജനുവരി 1 മുതൽ നടപ്പിലാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചതിനുശേഷം, ശമ്പള കമ്മീഷൻ 15 മാസത്തിനുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ നടപ്പിലാക്കും. കേന്ദ്ര ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശകൾ 2026 ജനുവരി മുതൽ നടപ്പിലാക്കും.
കേന്ദ്രസര്ക്കാര് ജീവനക്കാരുടെയും വിരമിച്ചവരുടെയും ശമ്പള ഘടന, ആനുകൂല്യങ്ങള്, പെന്ഷന് ആനുകൂല്യങ്ങള് എന്നിവ അവലോകനം ചെയ്യാനും മാറ്റങ്ങള് ശുപാര്ശ ചെയ്യാനുമായി 2026 ജനുവരി എട്ടിന് ശമ്പള കമ്മീഷന് രൂപികരിക്കുന്നതിന് മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നല്കി.
എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന് ശുപാര്ശകള് നല്കി സര്ക്കാര് അംഗീകരിച്ച ശേഷം നടപടികള് ആരംഭിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ധനകാര്യ സഹമന്ത്രി പങ്കജ് ചൗധരി നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
എത്ര പേർക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കും
50 ലക്ഷത്തോളം കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് ജീവനക്കാര്ക്കും 69 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന പെന്ഷന്കാര്ക്കും ഇത് ഗുണം ചെയ്യും. കൂടാതെ പ്രതിരോധ മേഖലയിലുള്ളവര് ഉള്പ്പെടെ ഏകദേശം 65 ലക്ഷം പെൻഷൻകാർക്കും അവരുടെ പെന്ഷനിലും ആനുകൂല്യത്തിലും മാറ്റം വരും.
ഇന്ത്യയിലെ ശമ്പള കമ്മീഷനുകൾ
1947 മുതൽ ഏഴ് ശമ്പള കമ്മീഷനുകൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒടുവില് 2016 ലാണ് നടപ്പിലാക്കിയത്. ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ 2014 ൽ രൂപീകരിക്കുകയും അതിന്റെ ശുപാർശകൾ 2016 ജനുവരി 1 ന് നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തു. ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ കാലാവധി 2026 ൽ അവസാനിക്കും. ഈ പതിവ് അനുസരിച്ച്, എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശകൾ 2026 ജനുവരി 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സാധാരണയായി ഓരോ 10 വർഷത്തിലും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ വേതനം പരിഷ്കരിക്കുന്നതിന് ശമ്പള കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കാറുണ്ട്.
2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ ചെലവ് ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ വർദ്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ശമ്പള പാനലിന്റെ ശുപാർശകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഉപഭോഗത്തിനും സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്കും ഗണ്യമായ ഉത്തേജനം നൽകുന്നതിനൊപ്പം സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും.
ഇതിനിടെ പണപ്പെരുപ്പത്തിന്റെ ആഘാതം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്രസര്ക്കാര് ജീവനക്കാര്ക്ക് ഒരു വര്ഷത്തില് രണ്ടുതവണ (ആറ് മാസം കൂടുമ്പോള്) ക്ഷാമബത്ത പരിഷ്കരിച്ച് നല്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കുള്ള ക്ഷാമബത്ത 58 ശതമാനമാണ്.
