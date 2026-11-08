86% കറൻസിയും അസാധുവാക്കിയ രാത്രി; നോട്ടുനിരോധനം ഒരു പതിറ്റാണ്ട് പിന്നിടുമ്പോൾ, നേട്ടങ്ങളും ആഘാതങ്ങളും പരിശോധിക്കാം
നോട്ട് നിരോധനം പ്രഖ്യാപിച്ച് പത്ത് വർഷം പിന്നിടുമ്പോഴും അതിൻ്റെ സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവുമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല
Published : November 8, 2026 at 3:28 PM IST
2016 നവംബർ 8, രാത്രി 8 മണി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ആ അപ്രതീക്ഷിത പ്രഖ്യാപനം ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ ചരിത്രത്തെത്തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചു. നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന 500, 1000 രൂപ നോട്ടുകൾ അർധരാത്രി മുതൽ അസാധുവാകുന്നു എന്നതായിരുന്നു ആ പ്രഖ്യാപനം.
രാജ്യത്ത് പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കറൻസിയുടെ മൂല്യത്തിൻ്റെ ഏകദേശം 86 ശതമാനവും ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് പിൻവലിക്കപ്പെട്ടതോടെ ഇന്ത്യയുടെ പണമിടപാടുകളെ ആശ്രയിച്ചിരുന്ന സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നീങ്ങി. ബാങ്കുകൾക്കും എടിഎമ്മുകൾക്കും മുന്നിൽ നീണ്ട നിരകൾ രൂപപ്പെട്ടു. പണം പിൻവലിക്കുന്നതിനും പഴയ നോട്ടുകൾ മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിനും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയതോടെ സാധാരണക്കാരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെയും വ്യാപാരമേഖലയെയും അത് പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു.
നോട്ട് നിരോധനം പ്രഖ്യാപിച്ച് പത്ത് വർഷം പിന്നിടുമ്പോഴും അതിൻ്റെ സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവുമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. അഴിമതി, കള്ളപ്പണം, ബിനാമി സ്വത്ത്, ഭീകരവാദത്തിനുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം, കള്ളനോട്ട് എന്നിവ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നതായിരുന്നു നടപടിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ വിശദീകരിച്ചു. എന്നാൽ ഇതിലൂടെ യഥാർഥത്തിൽ എത്രത്തോളം ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാനായി, സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് എന്തെല്ലാം നേട്ടങ്ങളും നഷ്ടങ്ങളും ഉണ്ടായി, ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകൾക്കും നികുതി വരുമാനത്തിനും എത്രത്തോളം പ്രയോജനമുണ്ടായി തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്നും പ്രസക്തമാണ്. പത്ത് വർഷത്തെ കണക്കുകളും ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളും പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നോട്ട് നിരോധനത്തിൻ്റെ വിവിധ വശങ്ങളാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്.
നോട്ട് നിരോധനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഘാതം നേരിട്ടത് ആരെല്ലാം
കള്ളപ്പണത്തിനും അഴിമതിക്കുമെതിരെ ശക്തമായ നടപടി എന്ന നിലയിലാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ നോട്ട് നിരോധനം നടപ്പാക്കിയത്. എന്നാൽ അതിൻ്റെ ആഘാതം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്നത് അനൗപചാരിക തൊഴിൽമേഖലയിലും ചെറുകിട വ്യാപാരരംഗത്തും ദിവസവേതന ജോലികളിലും കൃഷിയിലും ഉപജീവനം കണ്ടെത്തിയിരുന്നവരെയാണ് എന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ബാങ്കിങ് സൗകര്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമല്ലാത്ത കുടുംബങ്ങൾക്കും ഈ നടപടി വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് മരണകണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
പണത്തെ നേരിട്ട് ആശ്രയിച്ചിരുന്ന ചെറുകിട വ്യാപാരികൾക്ക് പണമിടപാടുകൾ നടത്താൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം രൂപപ്പെട്ടു. ദിവസവേതന തൊഴിലാളികൾക്ക് കൂലി ലഭിക്കുന്നതിലും ജോലി കണ്ടെത്തുന്നതിലും പ്രതിസന്ധിയുണ്ടായി. പണമില്ലാത്തതിനാൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനും ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനും സാധാരണക്കാർ ബുദ്ധിമുട്ടി. കർഷകരെയും ഈ പ്രതിസന്ധി ബാധിച്ചു. ബാങ്കുകളിലെത്താനും പഴയ നോട്ടുകൾ മാറ്റിയെടുക്കാനും പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്ന വയോധികരും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളില്ലാത്ത കുടുംബങ്ങളും കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടു.
നോട്ട് മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിനും പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുമായി ബാങ്കുകളിലും എടിഎമ്മുകളിലും വലിയ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. പണം പിൻവലിക്കുന്നതിന് കേന്ദ്രസർക്കാർ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയതും പ്രതിസന്ധി വർധിപ്പിച്ചു. ഈ കാലയളവിൽ നോട്ട് നിരോധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറഞ്ഞത് 33 പേർ മരിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്.
അസിം പ്രേംജി സർവകലാശാലയിലെ സെൻ്റർ ഫോർ സസ്റ്റെയിനബിൾ എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 'സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് വർക്കിങ് ഇന്ത്യ' റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം നോട്ട് നിരോധനത്തിന് പിന്നാലെ രാജ്യത്ത് കുറഞ്ഞത് 50 ലക്ഷം പേർക്ക് തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു. പണലഭ്യത കുറഞ്ഞതോടെ ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളും വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങളും പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടി.
അതേസമയം, പണത്തിൻ്റെ ലഭ്യത കുറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ പണമിടപാടുകൾക്കും മൊബൈൽ വാലറ്റുകൾക്കും കൂടുതൽ സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചു. പണമായി ഇടപാടുകൾ നടത്താൻ കഴിയാതിരുന്ന ജനങ്ങൾ ബദൽ മാർഗങ്ങൾ തേടിയതോടെ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് കമ്പനികൾക്കും മൊബൈൽ വാലറ്റ് സേവനങ്ങൾക്കും വലിയ വളർച്ചയുണ്ടായി.
സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് സംഭവിച്ച നഷ്ടം; 99.3 ശതമാനം പണവും ബാങ്കുകളിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി
നോട്ട് നിരോധനം രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിൽ വലിയ പ്രത്യാഘാതമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. പണമായി ഇടപാടുകൾ കൂടുതലായി നടന്നിരുന്ന മേഖലകളെല്ലാം പണലഭ്യതയിലെ കുറവ് മൂലം പ്രതിസന്ധിയിലായി. ചെറുകിട വ്യാപാരങ്ങൾ, ദിവസവേതന തൊഴിൽമേഖല, കൃഷി തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഇത് ബാധിച്ചു.
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2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ സാമ്പത്തിക സർവേ പ്രകാരം നോട്ട് നിരോധനം മൂലം യഥാർഥ ജിഡിപി വളർച്ചയിൽ കാൽ ശതമാനം മുതൽ അര ശതമാനം വരെ കുറവുണ്ടാകാമെന്ന് വിലയിരുത്തിയിരുന്നു. അന്ന് ഏകദേശം ഏഴ് ശതമാനം വളർച്ചയാണ് അടിസ്ഥാനമായി കണക്കാക്കിയിരുന്നത്. അനൗപചാരിക സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് സംഭവിച്ച ആഘാതം ഔദ്യോഗിക കണക്കുകളിൽ പൂർണമായി പ്രതിഫലിക്കണമെന്നില്ലെന്നും സാമ്പത്തിക സർവേ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.
അതേസമയം, ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകൾ വർധിക്കുക, സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെ ഔപചാരികവൽക്കരണം ശക്തിപ്പെടുക, നികുതി മെച്ചപ്പെടുക തുടങ്ങിയ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാമെന്നും സാമ്പത്തിക സർവേ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
നോട്ട് നിരോധനത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്ന് കള്ളപ്പണം ബാങ്കിങ് സംവിധാനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത് തടയുക എന്നതായിരുന്നു. എന്നാൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം നിരോധിച്ച 15.42 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ നോട്ടുകളിൽ 99.3 ശതമാനവും ബാങ്കിങ് സംവിധാനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി. അതായത്, നിരോധിച്ച നോട്ടുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ബാങ്കുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടു.
നോട്ട് നിരോധനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പുതിയ കറൻസി അച്ചടിക്കേണ്ടിവന്നതോടെ സർക്കാരിന് അധിക ചെലവും ഉണ്ടായി. 2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നോട്ടുകൾ അച്ചടിക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവ് 7,965 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു. പണലഭ്യതയിലെ കുറവ് താൽക്കാലികമായിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് രാജ്യത്തെ കറൻസി പ്രചാരം വീണ്ടും ഉയർന്നു. 2017 മാർച്ചിൽ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ബാങ്ക് നോട്ടുകളുടെ മൂല്യം 13.10 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി കുറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ 2018 മാർച്ചോടെ അത് നോട്ട് നിരോധനത്തിന് മുമ്പുള്ള നിലയെ മറികടന്നു.
ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകളുടെ വളർച്ചയും നികുതി വരുമാനത്തിലെ മാറ്റങ്ങളും
നോട്ട് നിരോധനത്തിന് ശേഷം രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും പ്രകടമായി കണ്ട മാറ്റങ്ങളിലൊന്ന് ഡിജിറ്റൽ പണമിടപാടുകളുടെ വളർച്ചയാണ്. പണം നേരിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഇടപാടുകൾക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടായതോടെ ജനങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെൻ്റ് സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് മാറാൻ തുടങ്ങി. ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി യൂണിഫൈഡ് പേയ്മെൻ്റ് ഇൻ്റർഫേസ് രാജ്യത്തെ പ്രധാന ഡിജിറ്റൽ പണമിടപാട് സംവിധാനങ്ങളിലൊന്നായി വളർന്നു.
2016 ഡിസംബറിൽ ഏകദേശം 20 ലക്ഷം ഇടപാടുകളായിരുന്നു യുപിഐ വഴി നടന്നിരുന്നത്. എന്നാൽ 2026 സെപ്റ്റംബറോടെ പ്രതിമാസ ഇടപാടുകളുടെ എണ്ണം 24.07 ബില്യണായി ഉയർന്നു. ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകളിലെ ഈ വലിയ വളർച്ച നോട്ട് നിരോധനത്തിന് ശേഷമുള്ള സാമ്പത്തിക മാറ്റങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
നികുതി അനുസരണം വർധിപ്പിക്കാനും നികുതി വെട്ടിപ്പ് കണ്ടെത്താനും കേന്ദ്രസർക്കാർ വിവിധ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചു. നോട്ട് നിരോധന കാലയളവിൽ ബാങ്കുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട സംശയാസ്പദമായ പണം പരിശോധിക്കുന്നതിനായി 2017 ജനുവരി 31-ന് ആദായനികുതി വകുപ്പ് 'ഓപ്പറേഷൻ ക്ലീൻ മണി' ആരംഭിച്ചു.
നോട്ട് നിരോധനത്തിന് പിന്നാലെ പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത വരുമാനം വെളിപ്പെടുത്താൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിനായി പ്രധാനമന്ത്രി ഗരീബ് കല്യാൺ യോജനയും നടപ്പാക്കി. 2016 ഡിസംബർ 17 മുതൽ 2017 മാർച്ച് 31 വരെയായിരുന്നു പദ്ധതിയുടെ കാലാവധി. വെളിപ്പെടുത്താത്ത പണം കൈവശമുള്ളവർക്ക് അത് പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള അവസരം നൽകുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം.
2016 നവംബർ മുതൽ 2017 മാർച്ച് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ആദായനികുതി വകുപ്പ് നടത്തിയ പരിശോധനകളിലും പിടിച്ചെടുക്കൽ നടപടികളിലും ഏകദേശം 900 കോടി രൂപ പിടിച്ചെടുത്തു. ഇതിൽ 636 കോടി രൂപ പണമായിരുന്നു. കൂടാതെ, വ്യക്തികളും സ്ഥാപനങ്ങളും ചേർന്ന് 7,961 കോടി രൂപയുടെ വെളിപ്പെടുത്താത്ത വരുമാനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായി കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
നോട്ട് നിരോധനത്തിന് ശേഷമുള്ള നികുതി വളർച്ച സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്രസർക്കാർ പാർലമെൻ്റി ലും കണക്കുകൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ മുൻ സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് അറ്റ പ്രത്യക്ഷ നികുതി വരുമാനത്തിൽ 18 ശതമാനം വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തി. വ്യക്തിഗത ആദായനികുതിയുടെ അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് 23.4 ശതമാനം വർധിച്ചു. സെൽഫ് അസസ്മെൻ്റ് ടാക്സിൽ 29.2 ശതമാനം വളർച്ചയുണ്ടായി. 2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ആദായനികുതി റിട്ടേണുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ 25 ശതമാനം വർധനയും കോർപ്പറേറ്റ് നികുതി റിട്ടേണുകളിൽ 17.2 ശതമാനം വളർച്ചയും രേഖപ്പെടുത്തി.
ബാങ്കിങ് സംവിധാനത്തിലേക്ക് പണം തിരിച്ചെത്തിയതിലൂടെ നികുതി അനുസരണം മെച്ചപ്പെട്ടുവെന്നും നികുതി അടിത്തറ വിപുലീകരിക്കാൻ സഹായിച്ചുവെന്നുമാണ് കേന്ദ്രസർക്കാരിൻ്റെ വാദം.
പത്ത് വർഷത്തിനിടയിലെ പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ
നോട്ട് നിരോധനത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യയുടെ കറൻസി സംവിധാനത്തിലും നികുതി ഘടനയിലും നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. പത്ത് വർഷത്തെ പ്രധാന സംഭവവികാസങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ചില മേഖലകളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ ചില ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർണമായി കൈവരിച്ചില്ലെന്നതും വ്യക്തമാകുന്നു.
നിരോധിച്ചത് 86 ശതമാനം കറൻസി: 2016 നവംബർ 8-ലെ പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ രാജ്യത്തെ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കറൻസിയുടെ മൂല്യത്തിന്റെ ഏകദേശം 86 ശതമാനവും ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് നിയമപരമായ വിനിമയമാധ്യമമല്ലാതായി.
99.3 ശതമാനം പണവും തിരിച്ചെത്തി: നിരോധിച്ച 15.42 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ നോട്ടുകളിൽ 99.3 ശതമാനവും ബാങ്കിങ് സംവിധാനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയതായി റിസർവ് ബാങ്ക് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കി.
തൊഴിൽമേഖലയിലെ ആഘാതം: പണലഭ്യതയിലെ കുറവ് ചെറുകിട വ്യാപാരികൾ, തൊഴിലാളികൾ, കർഷകർ, സാധാരണ കുടുംബങ്ങൾ എന്നിവരെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു. അഞ്ച് ദശലക്ഷം പേർക്ക് തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.
നികുതി പരിശോധന ശക്തമാക്കി: സംശയാസ്പദമായ നിക്ഷേപങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ ഓപ്പറേഷൻ ക്ലീൻ മണി ആരംഭിച്ചു. പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത വരുമാനം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പ്രധാനമന്ത്രി ഗരീബ് കല്യാൺ യോജനയും നടപ്പാക്കി.
നോട്ട് അച്ചടിക്കാനുള്ള ചെലവ് വർധിച്ചു: 2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കറൻസി അച്ചടിക്കാനുള്ള ചെലവ് 7,965 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു.
കറൻസി പ്രചാരം വീണ്ടും വർധിച്ചു: 2017 മാർച്ചിൽ 13.10 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി കുറഞ്ഞിരുന്ന ബാങ്ക് നോട്ടുകളുടെ പ്രചാരം 2018 മാർച്ചോടെ നോട്ട് നിരോധനത്തിന് മുമ്പുള്ള നിലയെ മറികടന്നു. 2026 മാർച്ചിൽ ഇത് 41.24 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു.
കള്ളനോട്ടുകൾ പൂർണമായി ഇല്ലാതായില്ല: നോട്ട് നിരോധനത്തിന് ശേഷവും കള്ളനോട്ടുകൾ കണ്ടെത്തുന്നത് തുടർന്നു. 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പുതിയ ശ്രേണിയിലുള്ള 500 രൂപയുടെ 1,41,907 കള്ളനോട്ടുകൾ കണ്ടെത്തി.
യുപിഐ ഇടപാടുകളിൽ വൻ വളർച്ച: 2016 ഡിസംബറിൽ ഏകദേശം 20 ലക്ഷം മാത്രമായിരുന്ന യുപിഐ ഇടപാടുകൾ 2026 സെപ്റ്റംബറിൽ 24.07 ബില്യണായി ഉയർന്നു.
സുപ്രീംകോടതിയുടെ വിധി: നോട്ട് നിരോധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രസർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനത്തെ സുപ്രീംകോടതിയുടെ അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് 4:1 ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ശരിവെച്ചു.
2,000 രൂപ നോട്ട് പിൻവലിച്ചു: നിരോധിച്ച നോട്ടുകൾക്ക് പകരമായി അവതരിപ്പിച്ച 2,000 രൂപ നോട്ടുകൾ 2023 മേയിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് പിൻവലിച്ചു.
രാജ്യത്തെ കറൻസി പ്രചാരത്തിൻ്റെ കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ 2017 മാർച്ചിലെ 13.10 ലക്ഷം കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 2026 മാർച്ചിൽ 41.24 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി വർധിച്ചതായി കാണാം. നോട്ട് നിരോധനത്തിന് പിന്നാലെ പണത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുകയും ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യങ്ങൾ ചർച്ചയായിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് കറൻസി പ്രചാരം വീണ്ടും വലിയ തോതിൽ ഉയർന്നുവെന്നതാണ് ഈ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
നികുതിദായകരുടെ എണ്ണത്തിലും വർധന രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2023 ഫെബ്രുവരിയിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ ലോക്സഭയെ അറിയിച്ച കണക്കുകൾ പ്രകാരം നോട്ട് നിരോധനത്തിന് പിന്നാലെയുള്ള സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ വ്യക്തിഗത ആദായനികുതിദായകരുടെ എണ്ണം ഏകദേശം ഒരു കോടി വർധിച്ചു.
2013-14 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 5.26 കോടിയായിരുന്ന നികുതിദായകരുടെ എണ്ണം 2024-25 അസസ്മെന്റ് വർഷത്തിൽ 12.13 കോടിയായി ഉയർന്നു. അതായത്, പത്ത് വർഷത്തിനിടെ നികുതിദായകരുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിയിലധികമായി. അതേസമയം, 2026-27 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ലഭ്യമായ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 2026 ഒക്ടോബർ 14 വരെ അറ്റ പ്രത്യക്ഷ നികുതി വരുമാനം മുൻവർഷത്തെ ഇതേ കാലയളവിനെ അപേക്ഷിച്ച് 13.21 ശതമാനം വർധിച്ച് 13.38 ലക്ഷം കോടി രൂപയിലെത്തി. മൊത്ത പ്രത്യക്ഷ നികുതി വരുമാനം 14.89 ശതമാനം ഉയർന്ന് 16.03 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി. ഇതേ കാലയളവിൽ നികുതി റീഫണ്ടുകൾ 24.22 ശതമാനം വർധിച്ച് 2.65 ലക്ഷം കോടി രൂപയിലെത്തി.
കേന്ദ്രസർക്കാർ ഈ കണക്കുകളെ നികുതി അനുസരണത്തിലുണ്ടായ പുരോഗതിയുടെ തെളിവായാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കള്ളപ്പണം ഇല്ലാതാക്കുക, കള്ളനോട്ടുകൾ തടയുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എത്രത്തോളം കൈവരിച്ചുവെന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യത്യസ്ത വിലയിരുത്തലുകൾ തുടരുകയാണ്.
പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷവും തുടരുന്ന ചർച്ച
നോട്ട് നിരോധനം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് പത്ത് വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഒരൊറ്റ കണക്കിലൂടെ വിലയിരുത്താനാകില്ല. ഡിജിറ്റൽ പണമിടപാടുകളുടെ വളർച്ച, നികുതിദായകരുടെ എണ്ണത്തിലെ വർധന, നികുതി വരുമാനത്തിലെ പുരോഗതി തുടങ്ങിയവ കേന്ദ്രസർക്കാർ നേട്ടങ്ങളായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അതേസമയം, അനൗപചാരിക തൊഴിൽമേഖലയിലുണ്ടായ ആഘാതം, തൊഴിൽ നഷ്ടം, സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിലെ ഇടിവ്, നിരോധിച്ച നോട്ടുകളിൽ 99.3 ശതമാനവും ബാങ്കുകളിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത്, കള്ളനോട്ടുകൾ തുടർന്നും കണ്ടെത്തുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും വിലയിരുത്തലിൽ പ്രധാനമാണ്.
ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക ചരിത്രത്തിലെ നിർണായക തീരുമാനമായ നോട്ട് നിരോധനത്തിൻ്റെ പത്ത് വർഷത്തെ അനുഭവം നേട്ടങ്ങളുടെയും നഷ്ടങ്ങളുടെയും സമ്മിശ്ര ചിത്രമാണ് മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്.
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