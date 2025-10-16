സുബീൻ ഗാർഗിയുടെ മരണം: പ്രതിഷേധിച്ച് ജനക്കൂട്ടം, പൊലീസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ലാത്തിച്ചാർജും കണ്ണീർവാതക പ്രയോഗവും
ഭാരതീയ നാഗരിക് സുരക്ഷാ സൻഹിതയിലെ (ബിഎൻഎസ്എസ്) സെക്ഷൻ 163 പ്രകാരം മുഷൽപൂരിലും ജയിലിൻ്റെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും നിരോധനാജ്ഞ ഏർപ്പെടുത്തി.
Published : October 16, 2025 at 7:35 AM IST
ഗുവാഹത്തി: പ്രശസ്ത അസമീസ് ഗായകൻ സുബീൻ ഗാർഗിൻ്റെ മരണത്തിൽ അറസ്റ്റിലായവരെ ആക്രമിച്ച് ജനക്കൂട്ടം. പ്രതികൾ സഞ്ചരിച്ച വാഹനത്തിന് നേരെ കല്ലെറിയുകയും തീയിടുകയും ചെയ്തു. പ്രകോപിതരായ ജനങ്ങൾക്കു നേരെ അസം പൊലീസ് കണ്ണീർ വാതകവും ലാത്തിച്ചാർജും പ്രയോഗിച്ചു.
ഭാരതീയ നാഗരിക് സുരക്ഷാ സൻഹിതയിലെ (ബിഎൻഎസ്എസ്) സെക്ഷൻ 163 പ്രകാരം മുഷൽപൂരിലും ജയിലിൻ്റെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും നിരോധനാജ്ഞ ഏർപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ ബക്സ ജില്ലയിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ്, മൊബൈൽ സേവനങ്ങൾ താത്ക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് ജില്ലാ കമ്മീഷണർ ഗൗതം ദാസ് പറഞ്ഞു. പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, മാധ്യമപ്രവർത്തകർ, പ്രദേശവാസികൾക്കുൾപ്പെടെ നിരവധി പേർക്ക് സംഘർഷത്തിൽ പരിക്കേറ്റതായും വാഹനങ്ങളുടെ ചില്ലുകൾ തകർന്നതായും മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
സുബീന് നീതി ഉറപ്പാക്കാൻ പ്രതികളെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കൈമാറണമെന്ന് ചിലർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മുഷൽപൂരിലെ ജയിലിന് പുറത്ത് ധാരാളം പ്രതിഷേധക്കാർ നിലനിന്നിരുന്നതായും പ്രതികളെ ജയിലിലേയ്ക്ക് എത്തിക്കുമ്പോൾ വാഹനത്തിന് നേരെ കല്ലെറിഞ്ഞതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. പ്രതികളുമായെത്തിയ വാഹനം ജയിൽ വളപ്പിലേക് എത്തിയപ്പോൾ പ്രതിഷേധക്കാർ പൊലീസുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. പിന്മാറാൻ പൊലീസ് അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടും മാറാൻ കൂട്ടാക്കിയിരുന്നില്ല. സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രിക്കാനാണ് ലാത്തിചാർജ് നടത്തിയെന്നും മുതിർന്ന പൊസീസ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് നിരവധി വാഹനങ്ങൾ പ്രതിഷേക്കാർ ആക്രമിച്ചു. പൊലീസ് വകുപ്പിൻ്റെയും മാധ്യമങ്ങളുടെയും വാഹനങ്ങൾക്ക് തീയിട്ടു. സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാൻ പൊലീസ് കണ്ണീർവാതകം പ്രയോഗിച്ചു.
ബക്സയിലുണ്ടായ സംഭവം വളരെ ദുഃഖകരമാണെന്നും വേദനയുണ്ടാക്കുന്നതാണെന്നും അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ പറഞ്ഞു. "അസം പോലുള്ള ഒരു പരിഷ്കൃത സംസ്ഥാനത്ത് നീതി ഉറപ്പാക്കാൻ നമുക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും കോടതിയിൽ വിശ്വാസമുണ്ടായിരിക്കണം," ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ മാധ്യങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. "മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ മരണത്തിനു ശേഷവും കോടതി നിയമനടപടികളിലൂടെ കടന്നുപോയരുന്നു. അതിനു ശേഷമാണ് നാഥുറാം ഗോഡ്സെ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കൊലപാതകത്തിലും രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ കൊലപാതകത്തിലും രാജ്യത്തെ നിയമം അനുസരിച്ച് മാത്രമേ കുറ്റവാളികളെ ശിക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ,"ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ആരോപണവുമായി അസം സർക്കാർ
സുബീൻ മരിച്ച ദിവസം മുതൽ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ താത്പ്പര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി തെറ്റായ വിവരണം നൽകാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ആരോപിച്ചു. ചില രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ സുബീൻ്റെ യഥാർത്ഥ ആരാധകരെ പ്രകോപിപ്പിച്ച് അപകടകരമായ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ആരോപിച്ചു. "ഇത് ജനങ്ങളുടെ താത്പ്പര്യത്തിന് ചേർന്നതല്ല, ഇത് വളരെക്കാലം സംസ്ഥാനത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും," മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ജുഡീഷ്യറിയിൽ വിശ്വസിക്കണമെന്നും സ്വന്തം താത്പ്പര്യങ്ങൾക്കായുള്ള രാഷ്ട്രീയ കളിയിൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടരുതെന്നും ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ ജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
അസം പൊലീസ് നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കുകയും സുബീൻ്റെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവർക്കെതിരെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സാധാരണക്കാർ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്നില്ലെന്നും ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇപ്പോൾ മരണത്തിൻ്റെ പേരിൽ ബഹളമുണ്ടാക്കുന്നവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും സുബീൻ്റെ ആരാധകരായിരുന്നില്ല. ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് സുബീൻ്റെ കടുത്ത ആരാധകരാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നതായും മുഖ്യമന്ത്രി ആരോപിച്ചു.
അസം സർക്കാരിനെതിരെ വിമർശനം
ബക്സ ജില്ല ജയിലിന് പുറത്ത് അരങ്ങേറിയ സംഭവത്തിൽ അസം പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി (എപിസിസി) അധ്യക്ഷനും ലോക്സഭാ എംപിയുമായ ഗൗരവ് ഗൊഗോയ് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. സമാധാനം നിലനിർത്താനും നിയമപാലനത്തിലെ വീഴ്ചകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനും ഗൊഗോയ് ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അന്തരിച്ച ഗായകൻ സുബീൻ ഗാർഗിന് നീതി ലഭിക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ അസമിലെ ജനങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടാണെന്ന് ഗൊഗോയ് പറഞ്ഞു. സുബീൻ്റെ മരണത്തിൽ സമഗ്രവും നിഷ്പക്ഷവുമായ അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടണമെന്നും പറഞ്ഞു. "നിയമ പ്രക്രിയയിലൂടെ മാത്രമേ നീതി നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയൂ. നിയമം കൈയ്യിലെടുക്കുന്നത് ആ ലക്ഷ്യത്തിന് സഹായകമാകില്ല," ഗൊഗോയ് പറഞ്ഞു. ഈ സമയം ശാന്തത പാലിക്കാൻ ജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
നേപ്പാളിന് സമാനമായ സാഹചര്യം, ഗൂഢാലോചനയെന്ന് ഹിമാന്ത
സംസ്ഥാനത്ത് നേപ്പാളിലെ സമാനമായ സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ ആരോപിച്ചു. സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാൻ കുറഞ്ഞ ബലപ്രയോഗം നടത്തിയതായി ഐജിപി അഖിലേഷ് സിങ് പറഞ്ഞു."ക്രമസമാധാനനില നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ അടിയന്തര മുൻഗണന. ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രണ വിധേയമാണ്. നിരവധി വാഹനങ്ങൾക്ക് തീയിട്ടു. സർക്കാർ വകകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തും", അഖിലേഷ് സിങ് പറഞ്ഞു. ചില സാമൂഹിക വിരുദ്ധർ സംഭവത്തിന് പ്രേരണ നൽകിയിരിക്കാമെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നിയമം കൈയിലെടുക്കരുതെന്ന് പൊതുജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളും ഇൻ്റർനെറ്റും ഉപയോഗിച്ച് പ്രകോപനപരമായ സന്ദേശങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കരുതുന്നുവെന്ന് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി അജയ് തിവാരി പറഞ്ഞു.
നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ ഫെസ്റ്റിവൽ (എൻഇഐഎഫ്) മുഖ്യ സംഘാടകൻ ശ്യാംകാനു മഹന്ത,സുബീൻ്റെ മാനേജർ സിദ്ധാർത്ഥ ശർമ്മ, ബന്ധുവും പൊലീസ് ഓഫീസറുമായ സന്ദീപൻ ഗാർഗ്, പേഴ്സണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർമാരായ നന്ദേശ്വർ ബോറ, പ്രബിൻ ബൈശ്യ എന്നിവരെ റിമാൻഡ് അവസാനിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് കാംരൂപ് ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു.
