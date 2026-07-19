റിസോർട്ടിൽ സിപ്ലൈൻ ലോക്ക് പൊട്ടി അപകടം; 40 അടി താഴ്ചയിലേയ്ക്ക് വീണ് യുവാവിൻ്റെ അസ്ഥികൾ പൊട്ടി, ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്
വീഴ്ചയുടെ ആഘാതത്തിൽ കുബേരയുടെ രണ്ട് കൈകളുടെയും കാലുകളുടെയും അസ്ഥികൾ തകർന്നു. ഞരമ്പുകൾക്കും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. റിസോർട്ടിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങൾ.
Published : July 19, 2026 at 1:18 PM IST
ബെംഗളൂരു: പ്രശസ്ത വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ ദണ്ഡേലിയിലെ 'സ്റ്റെർലിങ് റിവർ റിസോർട്ടിൽ' സിപ്ലൈൻ ലോക്ക് പൊട്ടി 40 അടി താഴ്ചയിലേയ്ക്ക് വീണ് യുവാവിന് ഗുരുതര പരിക്ക്. സിപ്ലൈനിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനിടെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു അപകടം. വിജയപുര സ്വദേശിയായ കുബേര സുരപുര എന്നയാൾക്കാണ് അപകടം പറ്റിയത്. സഹോദരനോടൊപ്പം റിസോർട്ടിൽ എത്തിയതായിരുന്നു ഇയാൾ. വീഴ്ചയുടെ ആഘാതത്തിൽ കുബേരയുടെ രണ്ട് കൈകളുടെയും കാലുകളുടെയും അസ്ഥികൾ തകർന്നു. ഞരമ്പുകൾക്കും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു.
ശസ്ത്രക്രിയ പൂർത്തിയായി
തുടർന്ന് ഇയാളെ ദണ്ഡേലിയിലെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച് പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകി. അവിടെനിന്നും വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി വിജയപുരയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയെങ്കിലും നില അതീവ ഗുരുതരമായതിനാൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മിറാജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇതിനോടകം ശസ്ത്രക്രിയ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. കൈകാലുകളിലും ശസ്ത്രക്രിയ നടത്താൻ ഡോക്ടർമാർ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. അതേസമയം, സംഭവത്തിൻ്റെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. കുബേര സിപ്ലൈനിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് സഹോദരൻ പ്രശാന്താണ് വീഡിയോയിൽ പകർത്തിയത്. 40 അടി താഴ്ചയിലേയ്ക്ക് കുബേര വിഴുന്നത് വ്യക്തമായി കാണാം.
റിസോർട്ടിനെതിരെ കുടുംബം
റിസോർട്ടിനെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് കുബേരയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റെർലിങ് റിവർ റിസോർട്ട് ജീവനക്കാരുടെ നിരുത്തരവാദിത്വവും സുരക്ഷാ നടപടികൾ പാലിക്കാത്തതുമാണ് അപകടത്തിലേയ്ക്ക് നയിച്ചതെന്ന് കുടുംബക്കാരിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു. അപകടം നടന്നതിന് പിന്നാലെ റിസോർട്ട് മാനേജ്മെൻ്റ് മുഴുവൻ ചികിത്സാ ചെലവും വഹിക്കുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ചികിത്സാ ചെലവുകളോട് അവർ പ്രതികരിക്കുന്നില്ലെന്നും കുടുംബം പറഞ്ഞു.
വിശദീകരണവുമായി മാനേജ്മെൻ്റ്
സംഭവത്തിൽ അശ്രദ്ധ മൂലമുള്ള അപകടമല്ലെന്നാണ് റിസോർട്ട് മാനേജ്മെൻ്റിൻ്റെ വിശദീകരണം. "സിപ്ലൈൻ അപകടം സംഭവിച്ചു എന്നത് സമ്മതിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഇത് ജീവനക്കാരുടെ അശ്രദ്ധ മൂലമല്ല. സാങ്കേതിക കാരണത്താൽ സംഭവിച്ച ആകസ്മിക സംഭവമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്നില്ല. ഉടൻ തന്നെ വിജയപുരയിലേയ്ക്ക് പോയി യുവാവിൻ്റെ കുടുംബവുമായി പ്രശ്നങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായി ചർച്ച ചെയ്യും", എന്ന് മാനേജ്മെൻ്റ് പറഞ്ഞു. ഈ ദാരുണമായ സംഭവത്തോടെ പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിലും വിനോദ സഞ്ചാരികൾക്കിടയിലും വലിയ ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. അപകട വിവരം ഇതിനോടകം വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയും ചെയ്തത് റിസോർട്ടിന് തിരിച്ചടിയായി. ദിനം പ്രതി നിരവധി വിനോദ സഞ്ചാരികളാണ് ഈ റിസോർട്ടിലേയ്ക്ക് എത്തുന്നത്.
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