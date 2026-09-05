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ഖാർഗെയുടെ വേദിയിലെ ശുദ്ധികലശ വിവാദം; കേസെടുത്ത് ബെംഗളൂരു പൊലീസ്, ബിജെപി നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ പ്രതികള്‍

ശുദ്ധികലശത്തില്‍ സീറോ എഫ്‌ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത് ബെംഗളൂരു പൊലീസ്, ടി.ആർ. രാമപ്പ നല്‍കിയ പരാതിയിലാണ് നടപടി.

MALLIKARJUN KHARGE RALLY HALDWANI RAMLILA CONTROVERSY FIR OVER PURIFICATION RITUAL KHARGE PURIFICATION CASE
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 5, 2026 at 10:50 AM IST

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ബെംഗളൂരു: ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഹൽദ്വാനിയിൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയുടെ പരിപാടി നടന്ന വേദിയിൽ നടത്തിയ ശുദ്ധികലശത്തില്‍ കേസെടുത്ത് ബെംഗളൂരു പൊലീസ്. ഒരു കുറ്റകൃത്യം നടന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പരിധിയിലല്ലാത്ത ഏത് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലും പരാതിക്കാരന് നൽകാൻ കഴിയുന്ന പ്രഥമ വിവര റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സീറോ എഫ്‌ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്ന് സൗധ പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ അറിയിച്ചു. ജാതി വിവേചനം ആരോപിച്ച് കോൺഗ്രസിൻ്റെ എസ്‌ടി (പട്ടികവർഗ) യൂണിറ്റിൻ്റെ മുൻ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ടി.ആർ. രാമപ്പ നല്‍കിയ പരാതിയിലാണ് നടപടി.

പൊതുയോഗത്തിന് പിന്നാലെയുള്ള ശുദ്ധീകരണം വലിയ വിവാദങ്ങള്‍ക്ക് വഴിവച്ചിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് 31 ന് കോൺഗ്രസിൻ്റെ എസ്‌ടി (പട്ടികവർഗ) യൂണിറ്റിൻ്റെ മുൻ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ടി.ആർ. രാമപ്പ ജാതി വിവേചനം ആരോപിച്ച് പരാതി നല്‍കിയത്. തുടര്‍ന്ന് പരാതി സ്വീകരിച്ച് നിയമോപദേശം തേടിയ ശേഷം സെപ്റ്റംബർ 4 ന് പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തു.

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1955 ലെ പൗരാവകാശ സംരക്ഷണ നിയമം, 1989 ലെ എസ്‌സി/എസ്‌ടി അതിക്രമങ്ങൾ തടയൽ നിയമം, 2023 ലെ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം എന്നിവയിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ നൈനിറ്റാൾ ഭാഗത്തുള്ള ബിജെപി നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ സീറോ എഫ്‌ഐആറില്‍ പ്രതികളാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

ഖാർഗെ പട്ടികജാതിക്കാരനായതിനാൽ നിലം അശുദ്ധമാക്കിയെന്ന് കരുതി ഓഗസ്റ്റ് 10 ന് പ്രാദേശിക ബിജെപി നേതാക്കൾ ശുദ്ധീകരണ പൂജ നടത്തിയതെന്ന് പരാതിയില്‍ പറയുന്നു. ഉത്തരാഖണ്ഡ് ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് മഹേന്ദ്ര ഭട്ട് ശുദ്ധീകരണത്തെ ന്യായീകരിച്ചുവെന്നും പരാതിയില്‍ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓഗസ്റ്റ് 8 നാണ് ഹൽദ്വാനിയിലെ രാംലീല മൈതാനത്ത് വലിയ പൊതു റാലി നടന്നത്.

ലോക്‌സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ഇടപെട്ടതോടെ സംഭവത്തെ എതിര്‍ത്തും പിന്തുണച്ചും നിരവധി പേര്‍ രംഗത്തെത്തി. ശുദ്ധികലശത്തിന് ജാതീയമായ വ്യാഖ്യാനമുണ്ടെന്ന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കി. ഇതിന് പിന്നാലെ ശുദ്ധികലശത്തിന് ജാതീയമായ വ്യാഖ്യാനം നൽകിയെന്ന പരാതിയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ ഉത്തരാഖണ്ഡ് പൊലീസ് കേസെടുത്തു. ഹൽദ്വാനിയിലെ രാംലീല മൈതാനത്ത് നടന്ന സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാൽമീകി സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട വ്യക്തി നൽകിയ പരാതിയിലാണ് നടപടി.

വിവാദത്തിന് ആധാരമായ സംഭവം
ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിന് ഹൽദ്വാനിയിലെ രാംലീല മൈതാനത്ത് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ പങ്കെടുത്ത ഒരു പൊതുയോഗം നടന്നിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ ഓഗസ്റ്റ് 11ന് ചിലർ ഈ വേദിയിൽ ശുദ്ധികലശം (ശുദ്ധീകരണ യജ്ഞം) നടത്തിയതാണ് വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചത്. ഖാർഗെയുടെ റാലിക്ക് ശേഷം വേദിയിൽ മാലിന്യം നിറഞ്ഞുവെന്നും മതപരമായ സ്ഥലത്തിന് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർന്നുവെന്നും ആരോപിച്ചായിരുന്നു ബി.ജെ.പി അനുകൂല സംഘടനകൾ ശുദ്ധികലശം നടത്തിയത്. എന്നാൽ, ദലിത് സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ വേദിയിൽ എത്തിയതിനാലാണ് ഇത്തരമൊരു ചടങ്ങ് നടത്തിയതെന്നും ഇത് ബി.ജെ.പിയുടെ ദലിത് വിരുദ്ധ മനോഭാവത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണെന്നും കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു. വിഷയം രാജ്യസഭയിൽ അടക്കം കോൺഗ്രസ് ഉന്നയിക്കുകയും വലിയ വിമർശനം ഉയർത്തുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.

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MALLIKARJUN KHARGE RALLY
HALDWANI RAMLILA CONTROVERSY
FIR OVER PURIFICATION RITUAL
KHARGE PURIFICATION CASE
POLICE FIR OVER PURIFICATION

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