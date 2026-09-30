മുൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തി; യൂട്യൂബർ സവുക്ക് ശങ്കറിന് 3 വർഷം തടവ്
സൺ ടിവിയിലെ മുൻ വാർത്താ അവതാരകയും അഭിഭാഷകയുമായ മഹാലക്ഷ്മി 2013ൽ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ വിധി വന്നിരിക്കുന്നത്
Published : September 30, 2026 at 9:46 AM IST
ചെന്നൈ: മുൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത കേസിൽ പ്രമുഖ യൂട്യൂബർ സവുക്ക് ശങ്കറിന് മൂന്ന് വർഷം തടവുശിക്ഷ. ചെന്നൈ എഗ്മൂർ അഡീഷണൽ ചീഫ് മെട്രോപൊളിറ്റൻ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടേതാണ് വിധി. തടവുശിക്ഷയ്ക്ക് പുറമെ 20,000 രൂപ പിഴയും കോടതി വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പരാതിക്ക് ആധാരമായ സംഭവം
സൺ ടിവിയിലെ മുൻ വാർത്താ അവതാരകയും അഭിഭാഷകയുമായ മഹാലക്ഷ്മി 2013ൽ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ വിധി വന്നിരിക്കുന്നത്. തൻ്റെ വ്യക്തിജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സവുക്ക് ശങ്കർ തൻ്റെ 'സവുക്ക്' എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ അപകീർത്തികരമായ പരാമർശങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു എന്നായിരുന്നു മഹാലക്ഷ്മിയുടെ പ്രധാന ആരോപണം. ഇതിന് പുറമെ, വ്യാജ രേഖകൾ ചമച്ചതായും, പോസ്റ്റുകൾ പിൻവലിക്കാൻ പണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ശങ്കറും കൂട്ടാളികളും തന്നെ നിരന്തരം ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും അവർ പൊലീസിൽ നൽകിയ പരാതിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. തൻ്റെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തെ പൊതുമധ്യത്തിൽ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ലേഖനങ്ങളാണ് വെബ്സൈറ്റിലൂടെ നിരന്തരം പുറത്തുവന്നതെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.
കോടതിയിലെ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ
കേസിൻ്റെ വിചാരണ വേളയിൽ, സവുക്ക് ശങ്കർ ബോധപൂർവം തനിക്കെതിരെ അപകീർത്തികരമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തുവെന്ന് മഹാലക്ഷ്മിയുടെ അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചു. അതിനാൽ കർശനമായ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ, തനിക്കെതിരെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങളും പരാതികളും പൂർണമായും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നായിരുന്നു സവുക്ക് ശങ്കറിൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ്റെ വാദം. ഇരുഭാഗത്തിൻ്റെയും വാദങ്ങൾ പൂർത്തിയായതിന് ശേഷമാണ് എഗ്മൂർ മെട്രോപൊളിറ്റൻ ക്രിമിനൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ജഡ്ജി ശിവശക്തി കേസിൽ വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്.
കുറ്റക്കാരനെന്ന് കണ്ടെത്തി കോടതി
സ്ത്രീകളുടെ അന്തസ്സ് കെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള വാക്കുകളോ പ്രവൃത്തികളോ തടയുന്ന ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ (ഐപിസി) വകുപ്പ് 509, തമിഴ്നാട് സ്ത്രീപീഡന നിരോധന നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് 4 എന്നിവ പ്രകാരം സവുക്ക് ശങ്കർ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തി. തുടർന്നാണ് മൂന്ന് വർഷത്തെ തടവുശിക്ഷ വിധിച്ചത്. വിധി വന്നതിന് പിന്നാലെ, ശിക്ഷയ്ക്കെതിരെ അപ്പീൽ നൽകാൻ സമയം അനുവദിക്കണമെന്ന് സവുക്ക് ശങ്കറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കോടതിയോട് അഭ്യർഥിച്ചു. ഈ ആവശ്യം അംഗീകരിച്ച ജഡ്ജി, അപ്പീൽ നൽകുന്നതിനായി 30 ദിവസത്തെ സമയം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ആരാണ് സവുക്ക് ശങ്കർ?
തമിഴ്നാട്ടിലെ അറിയപ്പെടുന്ന രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനും യൂട്യൂബറുമാണ് സവുക്ക് ശങ്കർ. വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആൻ്റി കറപ്ഷൻ ഡയറക്ടറേറ്റിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട മുൻ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹം. നിലവിൽ 'സവുക്ക് മീഡിയ' എന്ന പേരിൽ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ നടത്തുന്നുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയക്കാർ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ജുഡീഷ്യറി എന്നിവരെ നിശിതമായി വിമർശിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീഡിയോകൾ പലപ്പോഴും വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവയ്ക്കാറുണ്ട്.
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ഇതിൻ്റെ പേരിൽ മുൻപും ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നിരവധി അപകീർത്തി കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. തമിഴ്നാട് പൊലീസിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളുടെ പേരിലും ഇദ്ദേഹം നിയമനടപടികൾ നേരിട്ടിരുന്നു. കോടതി അലക്ഷ്യ കേസിൽ ഉൾപ്പെടെ മുൻപ് ഇദ്ദേഹം ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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