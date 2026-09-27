മുബൈയില് പൊതു ശൗചാലയത്തിൽ നിന്ന് വിഷവാതകം ശ്വസിച്ച് രണ്ട് പേർ മരിച്ചു; അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നു
ഏറെ നേരം കാണാതായതോടെ സുഹൃത്തുകള് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇരുവരും അബോധാവസ്ഥയില് കിടക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയില് പെട്ടത്. രാസവസ്തുവിൻ്റെ കൃത്യമായ സ്വഭാവവും ഉറവിടവും അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്.
Published : September 27, 2026 at 3:24 PM IST
മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയില് രാം മന്ദിർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപമുള്ള പൊതുശൗചാലയത്തിൽ രാസമാലിന്യത്തിൽ നിന്നുള്ള വിഷവാതകം ശ്വസിച്ച് രണ്ട് യുവാക്കള്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. പ്രഭാകർ ധനിവാർ (24), ഭവിൻ ദേശായി (18) എന്നിവരാണ് മരണപ്പെട്ടത്. വാൻറായ് പൊലീസ് സംഭവത്തില് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
ഞായറാഴ്ച (സെപ്റ്റംബർ 27 ) പുലർച്ചെയാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം. രാം മന്ദിർ ഈസ്റ്റിലെ മൃണാൽതായ് ഗോരെ ഫ്ലൈഓവറിനും പാർസി പഞ്ചായത്ത് ഗേറ്റിനും സമീപമുള്ള ശിവശങ്കർ നഗറിലെ പൊതുശൗചാലയത്തില് നിന്നാണ് വിഷവാതകം ഉയര്ന്നത്. ശൗചാലയത്തിനുള്ളിൽ കടുത്ത രാസഗന്ധം അനുഭവപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് ഇരുവരും ശ്വാസംമുട്ടലിൽ പെടുകയായിരുന്നുവെന്ന് നാട്ടുകാര് വ്യക്തമാക്കി.
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മണ്ഡലം അംഗങ്ങളായ പ്രഭാകർ, ഭവിൻ എന്നിവരാണ് ദാരുണമായി മരണപ്പെട്ടത്. ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം മണ്ഡലത്തിലെ മറ്റ് ആറ് സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം അത്താഴം കഴിക്കാൻ പോയതായിരുന്നു ഇരുവരും. ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷവും ഏറെ വൈകുന്നതുവരെ ഇരുവരും സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം സംസാരിച്ചിരുന്നതായി ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നവർ പറയുന്നു. തുടർന്ന് ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ 2.30 ഓടെയാണ് പ്രഭാകറും ഭവിനും ശൗചാലയത്തിലേക്ക് പോയത്. എന്നാൽ, ഏറെ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇവർ പുറത്തുവരാതിരുന്നതോടെ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ ആശങ്കാകുലരാവുകയായിരുന്നു.
തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇരുവരെയും അബോധാവസ്ഥയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. സുഹൃത്തുകളും നാട്ടുകാരും ചേര്ന്ന് ഇരുവരെയും ജോഗേശ്വരിയിലെ ട്രോമ കെയർ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. പുലർച്ചെ 3.49 ഓടെ ഇരുവരും മരണപ്പെട്ടതായി ഡോക്ടർമാർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. വിഷവാതകത്തിൻ്റെ ഉറവിടമോ പോസ്റ്റ് മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടോ ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
ബൃഹൻമുംബൈ കോർപ്പറേഷനും വൻറായ് പൊലീസും ഫയർഫോഴ്സും സ്ഥലത്തെത്തി തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. വാതകച്ചോർച്ചയുടെ കൃത്യമായ ഉറവിടം കണ്ടെത്താൻ അന്വേഷണം അന്വേഷണത്തിനും ഉത്തരവിട്ടു. പൊതുശൗചാലയത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് വിഷവാതകം പരന്നതെന്നും എന്താണ് അതിന് കാരണമായതെന്നും ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല. പൊലീസ് സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്. ശൗചാലയത്തിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള വർക്ക്ഷോപ്പിൽ നിന്നാണോ ഈ വിഷവാതകം ഉയർന്നതെന്ന സംശയം ഉണ്ടെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
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