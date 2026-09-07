മനുഷ്യത്വം മരവിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ച; ബൈക്കിൻ്റെ പണം നൽകിയില്ല, യുവാവിനെ നടുറോഡിൽ കെട്ടിവലിച്ചു
നായയെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് സമാനമായി യുവാവിനെ റോഡിലൂടെ വലിച്ചിഴച്ച അഞ്ചംഗ സംഘത്തെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു
Published : September 7, 2026 at 12:02 PM IST
അമരാവതി: മനുഷ്യത്വം മരവിപ്പിക്കുന്ന ക്രൂരതയുടെ നേർക്കാഴ്ചയാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിജയനഗരത്തിൽ നിന്നും പുറത്തുവരുന്നത്. വാങ്ങിയ ബൈക്കിൻ്റെ പണം നൽകാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ യുവാവിനെ കഴുത്തിലും കൈകളിലും കയറിട്ട് കെട്ടി നടുറോഡിലൂടെ നടത്തിച്ച് ക്രൂരമർദനം. നായയെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് സമാനമായി യുവാവിനെ റോഡിലൂടെ വലിച്ചിഴച്ച അഞ്ചംഗ സംഘത്തെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിജയനഗരം ജില്ലയിലുള്ള ഭോഗാപുരത്താണ് നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം അരങ്ങേറിയത്. ഭോഗാപുരം മണ്ഡലത്തിലെ രാമചന്ദ്രപേട്ട് സ്വദേശിയായ എല്ല രാജേഷ് എന്ന യുവാവാണ് അതിക്രൂരമായ മർദനത്തിന് ഇരയായത്. ഭോഗാപുരത്ത് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളുടെ മെക്കാനിക് ഷെഡ് നടത്തുന്ന വെന്നു മഹേഷ് എന്നയാളിൽ നിന്നും രാജേഷ് ഒരു ബൈക്ക് വാങ്ങിയിരുന്നു.
11,500 രൂപയ്ക്കാണ് ഇരുവരും തമ്മിൽ കച്ചവടം ഉറപ്പിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് 11നാണ് രാജേഷ് വാഹനം കൊണ്ടുപോയത്. വാഹനം ഓടിച്ചുനോക്കിയ ശേഷം കണ്ടീഷൻ മികച്ചതാണെങ്കിൽ പണം നൽകാമെന്നായിരുന്നു രാജേഷ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാൽ വാഹനം കൊണ്ടുപോയതിന് ശേഷം ഇയാൾ പണം നൽകാതെ ഒഴിഞ്ഞുമാറി നടക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിൽ പ്രകോപിതനായാണ് മെക്കാനിക്കും സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്ന് ക്രൂരകൃത്യം നടപ്പിലാക്കിയത്.
രാത്രി മുഴുവൻ ക്രൂരമർദനം
ശനിയാഴ്ച രാത്രിയോടെ മെക്കാനിക്കായ മഹേഷും സുഹൃത്തായ ലെങ്ക ശ്രീറാമും ചേർന്ന് രാജേഷിനെ പിടികൂടി. തുടർന്ന് മെക്കാനിക് ഷെഡിൽ എത്തിച്ച യുവാവിനെ ഇവർ രാത്രി മുഴുവൻ ക്രൂരമായി മർദിച്ചു. പണം നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു മർദനം.
ഇതിന് പിന്നാലെ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഇവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളായ ബൊമ്മിഡി വെങ്കിട റാവു, നമ്മി ഗോവിന്ദ്, വെന്നു അപ്പారాവു എന്നിവരും സ്ഥലത്തെത്തി. ഇവർ അഞ്ചുപേരും ചേർന്ന് രാജേഷിൻ്റെ കൈകളിലും കഴുത്തിലും കയറിട്ട് കെട്ടി. തുടർന്ന് പട്ടിയെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് സമാനമായി നടുറോഡിലൂടെ നാട്ടുകാർ നോക്കിനിൽക്കെ നടത്തിക്കുകയായിരുന്നു. മനുഷ്യത്വരഹിതമായ ഈ കാഴ്ച കണ്ടുനിന്നവരാണ് പൊലീസിൽ വിവരം അറിയിച്ചത്.
വിവരമറിഞ്ഞയുടൻ എസ്പി ദാമോദർ സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് കുതിച്ചെത്തി. അദ്ദേഹം നേരിട്ട് ഇരയായ യുവാവിനോട് സംസാരിച്ച് വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. എസ്പിയുടെ കർശന നിർദേശത്തെ തുടർന്ന് അഞ്ചുപേർക്കെതിരെയും പൊലീസ് കേസെടുത്തു. പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ പീഡന നിരോധന നിയമം (എസ്സി എസ്ടി ആക്ട്), വധശ്രമം എന്നീ ഗുരുതരമായ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
നിയമം കൈയിലെടുക്കാൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ലെന്നും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. പണത്തിന് വേണ്ടി ഒരു മനുഷ്യനെ മൃഗത്തിന് സമാനമായി റോഡിലൂടെ വലിച്ചിഴച്ച സംഭവം പ്രദേശത്ത് വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സമൂഹ മനഃസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നത് വലിയ ആശങ്കയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിയമവാഴ്ച നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിൽ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ക്രൂരതയാണ് ഭോഗാപുരത്ത് അരങ്ങേറിയത്. പ്രതികൾക്കെതിരെ മുഖംനോക്കാതെയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് വ്യക്തമാക്കി. പരിക്കേറ്റ യുവാവിനെ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ പ്രതികളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്യും. സമാനമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് ശക്തമായ താക്കീത് നൽകുന്നതാണ് പൊലീസിൻ്റെ ഈ വേഗത്തിലുള്ള ഇടപെടൽ.
Also Read: ഐഎസ്ആര്ഒ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കില്ല! ജീവനക്കാരുടെ ആശങ്കകൾക്ക് മറുപടിയുമായി ബഹിരാകാശ ഏജൻസി