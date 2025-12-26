മൊബൈൽ ഫോണിനെ ചൊല്ലി തർക്കം; കലാശിച്ചത് കൊലപാതകത്തിൽ, ഒരാൾ കുത്തേറ്റ് മരിച്ചു
തൊട്ടടുത്ത ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. 20 വയസുള്ള സൂരജ് കുമാറാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
Published : December 26, 2025 at 12:45 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: മൊബൈൽ ഫോണിനെ ചൊല്ലിയുള്ള വഴക്കിനിടെ യുവാവ് കുത്തേറ്റ് മരിച്ചു. 20 വയസുള്ള സൂരജ് കുമാറാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഡൽഹിയിലെ വെൽക്കം ഏരിയ എന്ന പ്രദേശത്താണ് സംഭവം നടന്നത്. പ്രതിയെ കണ്ടെത്താൻ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വിവരം അറിഞ്ഞയുടനെ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്ത് എത്തി. യുവാവിനെ ഉടനെ തൊട്ടടുത്ത ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ആശുപത്രി അധികൃതരാണ് മരണപ്പെട്ട വിവരം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. വെൽക്കം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ പൊലീസുക്കാരാണ് സംഭവ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയതെന്ന് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഡൽഹി ഡിസിപി ആശിഷ് മിശ്ര പറഞ്ഞു.
പ്രതിയും ഇരയും മദ്യലഹരിയിലായിരുന്നുവെന്നും മൊബൈൽ ഫോണിനെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കം രൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്ന് സൂരജിനെ ആക്രമിക്കുകയും കത്തികൊണ്ട് പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നും ദൃക്സാക്ഷികൾ പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു. സംഭവ സ്ഥലത്ത് ഫോറൻസിക്ക് വിദഗ്ധരും മറ്റും എത്തി പരിശോധന നടത്തുകയും തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചുവെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.
സംഭവം നടന്നതിന് പിന്നാലെ പ്രതി ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. പ്രതിയെ കണ്ടെത്താനുള്ള അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. കൂടാതെ പ്രദേശവാസികളെ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. പ്രതിക്കെതിരെ കൊലപാതക കുറ്റത്തിന് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തുവെന്നും മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം ബന്ധുക്കൾ വിട്ട് നൽകുമെന്നും പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സമാന സംഭവങ്ങൾ
കാനഡയിൽ റൂം മേറ്റുമായുള്ള വഴക്കിനിടെ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥി കുത്തേറ്റ് മരിച്ചു. ലാംടൺ കോളജിലെ ഒന്നാം വർഷ ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ് വിദ്യാർഥിയായ ഗുരാസിസ് സിങ്ങാണ് (22) കൊല്ലപ്പെട്ടത്. പഞ്ചാബ് സ്വദേശിയാണ് ഗുരാസിസ് സിങ്. സംഭവത്തിൽ ക്രോസ്ലി ഹണ്ടർ (36) എന്ന പ്രതിയെ കൊലപാതക കുറ്റം ചുമത്തി റിമാൻഡ് ചെയ്തു. ഗുരാസിസ് സിങ്ങും ഹണ്ടറും തമ്മിൽ അടുക്കളയിൽ വച്ച് വഴക്കുണ്ടായി, ഇതിനിടയിലാണ് റൂം മേറ്റ് കത്തി ഉപയോഗിച്ച് സിങ്ങിനെ കുത്തിയതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പനയം ദേവീക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവത്തിന്റെ വിളക്കിനോടനുബന്ധിച്ച് മദ്യലഹരിയിൽ എത്തിയ യുവാക്കൾ തമ്മിലുണ്ടായ തർക്കം കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചു. മദ്യ ലഹരിയിൽ ഉണ്ടായ കത്തിക്കുത്തിൽ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. കൊല്ലം പനയം ചാറുകുകാട് തട്ടാന്റെ വടക്കതിൽ അനിൽകുമാർ ആണ് കുത്തേറ്റു മരിച്ചത്. ടച്ചിങ്സ് കൊടുക്കാത്തതിനെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കത്തിൽ ബാർ ജീവനക്കാരനെ കുത്തി കൊന്ന സംഭവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എരുമപ്പെട്ടി നെല്ലുവായി സ്വദേശി 62 വയസുള്ള ഹേമചന്ദ്രനാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
