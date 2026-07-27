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ഇ20 പെട്രോളിനെതിരെ രാജ്യത്ത് പ്രക്ഷോഭം ശക്തമാകുന്നു, ഇ20ജനതാപാര്‍ട്ടിക്കൊപ്പം ആംആദ്‌മിയടക്കമുള്ളവരും അണിചേരുന്നു, രാജ്യം മറ്റൊരു ജനകീയ പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്കോ?

നൂറ് ശതമാനം പരിശുദ്ധമായ പെട്രോള്‍ എന്നതാണ് തങ്ങളുടെ ആവശ്യമെന്ന് ഇന്‍സ്റ്റ ബയോ

YOUTH PROTEST E20 E20 Ethanol patrol pure patrol
E20 X profile (X)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 27, 2026 at 4:26 PM IST

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Updated : July 27, 2026 at 4:51 PM IST

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ന്യൂഡല്‍ഹി: അലസരും മടിയരും സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളില്‍ അടയിരിക്കുന്നവരുമായ യുവാക്കളുടെ കരുത്ത് രാജ്യത്തിന് മനസിലായ ദിനങ്ങളിലൂടെയാണ് നാം കടന്ന് പോകുന്നത്. സമാനതകളില്ലാത്ത വിധം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ യുവാക്കള്‍ ഇവിടുത്തെ സംവിധാനങ്ങളോട് ഏറ്റുമുട്ടി.

Also Read: പാറ്റകളുടെ മാതൃകയില്‍ അടുത്ത പോരാട്ടക്കാര്‍; ഇ20 ജനതാപാര്‍ട്ടിയുടെ പോരാട്ടം നൂറ് ശതമാനം ശുദ്ധമായ പെട്രോള്‍ വാങ്ങാന്‍ അവസരം തേടി

അതിക്രൂരമായി തെരുവില്‍ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴും നിലപാടില്‍ വെള്ളം ചേര്‍ക്കാതെ അവര്‍ കനത്ത മഴയിലും വെയിലിലും തെരുവില്‍ നിലകൊണ്ടു. ഒടുവില്‍ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങള്‍ക്ക് അവര്‍ക്ക് മുന്നില്‍ മുട്ടുമടക്കുകയല്ലാതെ യാതൊരു മാര്‍ഗവും ഇല്ലാതെയായി. കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിലെ അതികായനായ മന്ത്രിക്ക് രാജി വച്ച് മുഖം രക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു. രാജ്യത്തെ യുവാക്കളുടെ വിജയം ഇനിയും ആഘോഷിച്ച് തീര്‍ന്നിട്ടില്ല.

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ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് എഥനോള്‍ കലര്‍ത്തിയ പെട്രോളിനെതിരെ രാജ്യമെമ്പാടും പൊതുജനാഭിപ്രായം ഉയര്‍ന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെതിരെ കോക്രോച്ച് പാര്‍ട്ടിയുടെ മാതൃകയില്‍ ഇ20 ജനതാപാര്‍ട്ടി എന്നൊരു ഓണ്‍ലൈന്‍ കൂട്ടായ്‌മ ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്നു. ഒരേയൊരു ആവശ്യം, നൂറ് ശതമാനം പരിശുദ്ധമായ പെട്രോള്‍ എന്നതാണ് തങ്ങളുടെ ആവശ്യമെന്ന് ഇവര്‍ തങ്ങളുടെ ഇന്‍സ്റ്റ ബയോയില്‍ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രധാന് ശേഷം ഗഡ്‌കരി?

'ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവച്ചു. അടുത്തത് എഥനോൾ ഗഡ്‌കരി'. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ രണ്ട് ദിവസമായി ഇത്തരമൊരു ചർച്ചയും നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ് 'എഥനോൾ ഗഡ്‌കരി'. അതിന് മറുപടി നൽകുന്നത് കോക്ക്രോച്ച് ജനത പാർട്ടിക്ക് ശേഷം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ തരംഗമാകുന്ന ഇ ട്വൻടി ജനതാ പാർട്ടി അഥവാ ഇജെപിയാണ്. 'ഒരേയൊരു ആവശ്യം, ഒരേയൊരു ദൗത്യം, എഥനോൾ കലർത്താത്ത, 100 ശതമാനം ശുദ്ധമായ പെട്രോൾ എന്നത് ഓരോ പൗരന്‍റെയും അവകാശം. നിർബന്ധിത എഥനോൾ കലർത്തൽ ഇല്ലാതെ 100 ശതമാനം യഥാർഥ ഇന്ധനമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്.' ഇതാണ് ഇജെപി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. '100 ശതമാനം ശുദ്ധമായ പെട്രോൾ വാങ്ങാനുള്ള ഓരോ പൗരന്‍റെയും അവകാശത്തിനായാണ് ഇ20 ജനതാ പാർട്ടി പോരാടുന്നത്. സ്വന്തം വാഹനത്തിൻ്റെ ഇന്ധന ടാങ്കുകളിലേക്ക് എന്താണ് പോകേണ്ടതെന്ന് ഉപഭോക്താക്കൾ തീരുമാനിക്കട്ടെ.' -ഇതാണ് എക്‌സിലെ ബയോയായി ഇജെപി കുറിച്ചത്.

സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളില്‍ തരംഗം സൃഷ്‌ടിച്ച് ഇ20 ജനതാ പാര്‍ട്ടി

ഒറ്റദിവസം കൊണ്ട് എക്‌സിൽ 20,000-ത്തിലേറെ പേരും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ 27,000-ത്തിലേറെ പേരുമാണ് ഇജെപിയെ ഫോളോ ചെയ്‌തത്. ഈ നിമിഷമാകുമ്പോൾ ഇജെപിയെ ഫോളോ ചെയ്‌തവരുടെ എണ്ണം അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയിലധികമായിരിക്കും. മെയ്‌ 16ന് കോക്ക്രോച്ച് ജനത പാർട്ടി ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ട് ആരംഭിച്ചപ്പോൾ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 15,000-ത്തിലധികം ഫോളോവേഴ്‌സിനെയാണ് ലഭിച്ചത്. മെയ് 21 വരെ ആയപ്പോഴേക്കും 14 മില്ല്യൺ ഫോളേവേഴ്‌സ് സിജെപിക്ക് ഒപ്പം ചേർന്നു. അതായത് ഓരോ മിനിറ്റിലും ആയിരക്കണക്കിന് പേരാണ് പാറ്റ ഗ്രൂപ്പിനെ പിന്തുടർന്നത്. ഫോളവേഴ്‌സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയായ ബിജെപിയെയും കോക്ക്രോച്ച് ജനത പാർട്ടി മറികടന്നിരുന്നു.

രാജ്യത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇ20 പെട്രോൾ പൂർണമായും സുരക്ഷിതവും പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദപരവുമായ ഇന്ധനമാണെന്ന് നിലപാട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ പുതിയ സമൂഹ മാധ്യമ കൂട്ടായ്‌മയ്ക്ക് എന്ത് ചലനമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഉയരുന്ന ചോദ്യം. ആദ്യ പടിയെന്ന നിലയിൽ ആഗസ്റ്റ് നാലിന് ടാക്‌സി, ടൂറിസ്റ്റ്, വാണിജ്യ വാഹന ഉടമകളോട് പാർലമെൻ്റിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്താൻ എക്‌സ് അക്കൗണ്ട് വഴി ഇ20 ജനതാ പാർട്ടി ആഹ്വാനം ചെയ്‌തു കഴിഞ്ഞു.

പ്രക്ഷോഭത്തിന് യുവാക്കളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്‌ത് കെജ്‌രിവാള്‍

ഇതിനിടെ ആം ആദ്‌മി നേതാവും ഡല്‍ഹി മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാളും ഇ20യ്ക്കെതിരെ അണിനിരക്കാന്‍ രാജ്യത്തെ യുവാക്കളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. ഈ ശനിയാഴ്‌ച ഡല്‍ഹിയില്‍ ചേരുന്ന പ്രതിഷേധ പരിപാടിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം രാജ്യത്തെ യുവതയെ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

കോടതിയെ സമീപിച്ച് ഗഡ്‌കരി

അതിനിടെ ഇ20 പെട്രോളിനെ കുറിച്ചും തനിക്കുമെതിരെ അടിസ്ഥാന രഹിതമായ പ്രചാരണങ്ങള്‍ നടത്തുന്നുവെന്ന് കാട്ടി കേന്ദ്രഗതാഗതമന്ത്രി നിതിന്‍ ഗഡ്‌ക്കരി കോടതിയെയും സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇ20ജനതാ പാര്‍ട്ടിയെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പരാതി.

മെറ്റയ്ക്കും ഗൂഗിളിനും എക്‌സിനുമെതിരെ നിയമ നടപടികള്‍ക്ക് ബോംബെ ഹൈക്കോടതി ഗഡ്‌ക്കരിക്ക് അനുമതി നല്‍കി. സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളും ഡീപ്‌ ഫേക്കും നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി പോസ്റ്റുകളുമുപയോഗിച്ച് തന്നെ അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തുന്നതില്‍ നിയമ നടപടികള്‍ക്കായാണ് ഗഡ്‌കരിക്ക് കോടതി അനുവാദം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റിസ് അഭയ് അഹൂജയുടെ ഏകാംഗ ബെഞ്ചാണ് ഗഡ്‌കരിയുടെ ലീവ് പരാതി പരിഗണിച്ച ശേഷം അനുമതി നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. ഓണ്‍ലൈന്‍ പോര്‍ട്ടലുകള്‍ക്കെതിരെയും ഗഡ്‌കരിക്ക് നിയമനടപടിക്ക് അനുമതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

എഥനോള്‍ കലര്‍ത്തിയ പെട്രോളിനെതിരെ നിരവധി വ്യാജ വാര്‍ത്തകള്‍ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഗഡ്‌ക്കരി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. താനും കുടുംബവും ഇതില്‍ നിന്ന് സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാക്കിയെന്നടക്കമുള്ള വ്യാജ വാര്‍ത്തകളാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതെന്നും ഗഡ്‌കരി ആരോപിച്ചു. ഇതെല്ലാം പൊതുജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാന്‍ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

അതേസമയം വാഹന നിര്‍മ്മാണകമ്പനികള്‍ സര്‍ക്കാരിന് പിന്തുണയുമായി രംഗത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇ20 സര്‍ട്ടിഫൈഡ് എന്‍ജിനുകള്‍ എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളും വിജയകരമായി പൂര്‍ത്തീകരിച്ചതാണെന്ന് അവര്‍ പറയുന്നു. ചില ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങള്‍ എഥനോള്‍ മൂലമല്ലെന്നും ഇത് മോശമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടോ മറ്റ് മായങ്ങള്‍ കലരുന്നത് കൊണ്ടോ ആകാമെന്നും കമ്പനികള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

അസംസ്‌കൃത എണ്ണ ഇറക്കുമതി കുറയ്ക്കാനായാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ എഥനോള്‍ ഉപഭോഗത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്. ഒപ്പം കാര്‍ബണ്‍ ബഹിര്‍ഗമനം കുറയ്ക്കാനും ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. കരിമ്പ്, വയ്‌ക്കോല്‍ തുടങ്ങിയവയില്‍ നിന്നുള്ള ആഭ്യന്തര എഥനോള്‍ ഉത്പാദനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ഇതിലൂടെ സര്‍ക്കാര്‍ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നു.

Last Updated : July 27, 2026 at 4:51 PM IST

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YOUTH PROTEST E20
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