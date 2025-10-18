റീല് ചിത്രീകരിക്കാന് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് ചാടി; യുവാവിനെ കാണാതായിട്ട് രണ്ട് ദിവസം, തെരച്ചില് ഊര്ജിതം
വെള്ളച്ചാട്ടത്തില് ചാടിയ യുവാവിനെ കാണാതായി. സംഭവം ആന്ധ്രയിലെ ചിറ്റൂരില്. രണ്ട് ദിവസമായി തെരച്ചില് ഊര്ജിതം.
Published : October 18, 2025 at 4:47 PM IST
അമരാവതി: റീല് ചിത്രീകരണത്തിനായി വെള്ളച്ചാട്ടത്തില് ചാടി കാണാതായ യുവാവിനായി തെരച്ചില് ഊര്ജിതം. ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ചിറ്റൂര് സ്വദേശി യൂനുസിനെയാണ് (24) കാണാതായത്. വ്യാഴാഴ്ചയാണ് (ഒക്ടോബര് 16) സംഭവം.
വൈകിട്ട് സുഹൃത്തുക്കള്ക്കൊപ്പം പലമനേരുവിലെ കല്യാണരേവുലു വെള്ളച്ചാട്ടത്തില് എത്തിയതായിരുന്നു യൂനുസ്. ഇടക്കിടെ മഴ ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ജലസമൃദ്ധമായിരുന്നു വെള്ളച്ചാട്ടം. കരയില് നിന്നും വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടുന്നതും നീന്തിയടുക്കുന്നതും സുഹൃത്തുക്കളോട് വീഡിയോ എടുക്കാന് യൂനുസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
തുടര്ന്ന് കരയില് നിന്നും വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടി. വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടിയ യൂനൂസ് അല്പം നീന്തി മുന്നോട്ട് വന്നെങ്കിലും പിന്നെ കാണാതാവുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ സുഹൃത്തുക്കള് ഏറെ തെരച്ചില് നടത്തിയെങ്കിലും യൂനസിനെ കണ്ടെത്താനായില്ല. തുടര്ന്ന് നാട്ടുകാരെയും ഫയര് ഫോഴ്സിനെയും വിവരം അറിയിച്ചു.
അപകടം നടന്നിട്ട് രണ്ട് ദിവസം: അപകടം നടന്ന് രണ്ട് ദിവസമായെങ്കിലും യുവാവിനെ ഇതുവരെയും കണ്ടെത്താനായില്ല. പലമനേരു ടൗണിലെ ചിക്കന് കടയിലെ ജോലിക്കാരനാണ് യൂനൂസ്. സോഷ്യല് മീഡിയയില് ഇടക്കിടെ ഷോട്ട്സും വീഡിയോകളും പങ്കിടാറുണ്ടായിരുന്നു. അത്തരത്തില് റീലിനായി വീഡിയോ ചിത്രീകരിക്കാന് വേണ്ടിയാണ് കല്യാണരേവുലു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലെത്തിയത്. അപ്പോഴാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വിനോദ സഞ്ചാരികള്ക്ക് വിലക്ക്: അപകടത്തെ തുടര്ന്നും നിലവില് ജലനിരപ്പ് ഉയര്ന്നതും കണക്കിലെടുത്ത് കല്ല്യാണരേവുലു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കുള്ള സന്ദര്ശകര്ക്ക് വിലക്ക് ഏര്പ്പെടുത്തി. ഇനിയൊരു അറിയിപ്പ് ലഭിക്കും വരെ സന്ദര്ശകര് സ്ഥലത്ത് എത്തരുതെന്നാണ് നിര്ദേശമെന്ന് വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ നാരായണ പറഞ്ഞു.
സമീപകാലത്ത് ലഭിച്ച മഴയില് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലെ ജലനിരപ്പ് അപകടകരമാം വിധം ഉയര്ന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തില് ഇറങ്ങുന്നത് അപകടമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മഴക്കാലത്തും മഴക്കാലത്തിന് ശേഷവും ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളില് അപകടം പതിയിരിപ്പുണ്ടാകും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സോഷ്യല് മീഡിയയില് വൈറല്: അപകടത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് യൂനുസിന്റെ സുഹൃത്തുക്കള് ചിത്രീകരിച്ച വീഡിയോ ഇപ്പോള് സോഷ്യല് മീഡിയയില് വൈറലാകുകയാണ്. ചിരിച്ച് കൊണ്ട് വെള്ളത്തില് ചാടുന്ന യൂനുസിന്റെ വീഡിയോയാണ് പ്രചരിക്കുന്നത്. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെ വീഡിയോ എല്ലാവരിലും ഞെട്ടലുണ്ടാക്കി.
റീല് ചിത്രീകരണത്തിനിടെ നിരവധി പേരാണ് അപകടത്തില്പ്പെട്ട് മരിക്കുന്നതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. വെള്ളച്ചാട്ടം പോലുള്ള സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോള് എപ്പോഴും അപകടത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണമെന്നും ജാഗ്രത വേണമെന്നും അവര് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തില് പൊലീസും വനം വകുപ്പും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
Also Read: നെന്മാറ സജിത വധം: പ്രതി ചെന്താമരയ്ക്ക് ഇരട്ട ജീവപര്യന്തവും 3.25 ലക്ഷം രൂപ പിഴയും