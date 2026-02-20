ETV Bharat / bharat

ഇരുമ്പ് ദണ്ഡ് കൊണ്ട് തലയ്‌ക്കടിച്ചു; കുടുംബത്തെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസില്‍ യുവാവ് അറസ്റ്റില്‍

കുടുംബത്തെ മര്‍ദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി. മധ്യപ്രദേശില്‍ യുവാവ് അറസ്റ്റില്‍. കാരണം വ്യക്തമല്ല. അന്വേഷണം ഊര്‍ജിതമെന്ന് പൊലീസ്.

TRIPLE MURDER CASE MADHYA PRADESH YOUTH KILLS PARENTS BROTHER CRIME NEWS MADHYA PRADESH YOUTH KILLED PARENTS AND BROTHER
Police in the crime spot. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 20, 2026 at 10:06 AM IST

ഭോപ്പാല്‍: മധ്യപ്രദേശിൽ മാതാപിതാക്കളെയും സഹോദരനെയും തലയ്‌ക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ യുവാവ് അറസ്റ്റില്‍. സവാം ഗ്രാമവാസിയായ ദീപക് ധുർവെയാണ് (25) പിടിയിലായത്. അച്ഛന്‍ രാജു എന്ന ഹൻസു ദുർവെ (55), അമ്മ കമൽതി ദുർവെ (40), സഹോദരൻ ദിലീപ് ദുർവെ (20) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഇന്നലെ (ഫെബ്രുവരി 19) ഉച്ചയ്‌ക്കാണ് കേസിനാസ്‌പദമായ സംഭവം.

ഇന്നലെ വീട്ടിലെത്തിയ പ്രതി മൂവരെയും ഇരുമ്പ് ദണ്ഡ് കൊണ്ട് തലയ്‌ക്ക് അടിക്കുകയായിരുന്നു. ആക്രമണത്തില്‍ ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ മൂവരും സംഭവ സ്ഥലത്ത് വച്ചുതന്നെ മരിച്ചു. ഇവരെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നാലെ അഞ്ച് വയസുകാരനായ അനന്തരവനെയും പ്രതി കൊലപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിച്ചു. ആക്രമണത്തില്‍ ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ കുട്ടിയിപ്പോള്‍ ചികിത്സയിലാണ്.

സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ നാട്ടുകാരാണ് പൊലീസില്‍ വിവരം അറിയിച്ചത്. വിവരം അറിഞ്ഞ ബേതുലിൽ കോട്‌വാലി പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി സ്ഥിതിഗതികള്‍ വിലയിരുത്തി. പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും തുടര്‍ന്ന് മൃതദേഹങ്ങള്‍ പോസ്‌റ്റ്‌മോര്‍ട്ടത്തിനായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്‌തു.

സംഭവം വിവരിച്ച് നാട്ടുകാര്‍: 'ഇന്നലെ ഉച്ചവരെ കൊലപാതകം നടന്ന വീടിൻ്റെ ഗേറ്റ് തുറന്നുകിടക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് നാട്ടുകാര്‍ പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ വീട്ടില്‍ ആരെയും കാണാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതോടെ സംശയം തോന്നിയ നാട്ടുകാർ വീട്ടിലെത്തി വാതിലിൽ തട്ടി വിളിച്ചു. എന്നാല്‍ മറുപടി ഉണ്ടായില്ല. തുടർന്ന് വീടിൻ്റെ ജനാലയിലൂടെ നോക്കിയപ്പോഴാണ് മൂവരെയും മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടത്. മൃതദേഹങ്ങള്‍ക്കരികെ പ്രതിയും ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഭിത്തിയിൽ ചോരപ്പാടുകളും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് നാട്ടുകാര്‍ പറഞ്ഞു. 'കുടുംബത്തെ ഇല്ലാതാക്കിയത് കൂടാതെ ഒരു പൂച്ചയെയും പ്രതി കൊന്നൂവെന്ന്' നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞതായി പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. നിലവില്‍ അറസ്റ്റിലായ പ്രതിയെ ചോദ്യം ചെയ്‌ത് വരികയാണ്. കൊലപാതകത്തിൻ്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല. സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

എംബിഎ വിദ്യാർഥിയുടെ കൊലപാതകം: അടുത്തിടെ മധ്യപ്രദേശിലെ ഇന്‍ഡോറില്‍ നിന്നും സമാനമായ സംഭവം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. ഫെബ്രുവരി 13നാണ് സംഭവം. ആൺസുഹൃത്തിൻ്റെ മുറിയിൽ നിന്ന് ക്രൂരമായി കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ എംബിഎ വിദ്യാർഥിയുടെ മൃതദേഹം പൊലീസ് കണ്ടെടുക്കുകയായിരുന്നു. പ്രതിയായ സുഹൃത്ത് പിയൂഷ് ധാംനോതി എന്നയാളെ പൊലീസ് അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തു.

താൻ കൊലപ്പെടുത്തിയ പെൺകുട്ടി തൻ്റെ സുഹൃത്തിയിരുന്നെന്നും അവൾക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മറ്റ് ആൺകുട്ടികളുമായി സൗഹൃദം ഉണ്ടായിരുന്നതായും പ്രതി പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് പൊലീസ് നിഗമനം. കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം പ്രതി മൃതദേഹത്തില്‍ ലൈംഗിക ചൂഷണം നടത്തിയതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

