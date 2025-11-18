ETV Bharat / bharat

വീട്ടിലെന്നും ഒരേ കറി; സഹോദരനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തി യുവാവ്: അറസ്റ്റ്

സഹോദരനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തി യുവാവ്. മരിച്ചത് 38കാരനായ വിനോദ് ബഞ്ചാരെ. കറിയെ ചൊല്ലിയുള്ള തര്‍ക്കമാണ് കൊലപാതകത്തില്‍ കലാശിച്ചത്.

KAWARDHA MURDER FIR YOUNGER BROTHER KILS ELDER BROTHER Youth killed By Brother
Murder spot (ETV Bharat)
റായ്‌പൂർ: എല്ലാ ദിവസവും ഒരേ കറി പാചകം ചെയ്യുന്നതിനെ ചൊല്ലി തര്‍ക്കം. സഹോദരനെ കോടാലി കൊണ്ട് വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തി യുവാവ്. കവർധ നിവാസിയായ വിനോദ് ബഞ്ചാരെയാണ് (38) കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സഹോദരന്‍ ശ്രാവൺ ബഞ്ചാരെയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. ഇന്നലെ (നവംബര്‍ 17) വൈകിട്ടാണ് സംഭവം.

കറി വിളമ്പിയതോടെ പ്രകോപനം: വൈകിട്ട് വീട്ടിലെത്തിയ ശ്രാവണ്‍ ബഞ്ചാരെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായി ടേബിളില്‍ ചെന്നിരുന്നു. ഇതോടെ സഹോദരന്‍ വിനോദ് ബഞ്ചാരെയെത്തി ഭക്ഷണം വിളമ്പി കൊടുത്തു. എന്നാല്‍ കറി കണ്ടതോടെ ഇയാള്‍ പ്രകോപിതനായി. എല്ലാ ദിവസവും ഒരേ കറിയാണുണ്ടാക്കുന്നതെന്നും പറഞ്ഞ് ഇയാള്‍ ബഹളം വച്ചു.

ഇതോടെ വിനോദും തിരിച്ചടിച്ചു. സഹോദരന്‍റെ വാക്കുകള്‍ ശ്രാവണിനെ ഏറെ പ്രകോപിതനാക്കി. രോഷാകുലനായ ഇയാള്‍ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന കോടാലിയെടുത്ത് വിനോദിനെ വെട്ടി പരിക്കേല്‍പ്പിച്ചു. മര്‍ദനത്തില്‍ ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ വിനോദ് സംഭവ സ്ഥലത്ത് വച്ചുതന്നെ മരിച്ചു.

സഹോദരങ്ങളുടെ വഴക്കിനെയും മര്‍ദനത്തെയും തുടര്‍ന്ന് നാട്ടുകാര്‍ പൊലീസില്‍ വിവരം അറിയിച്ചു. വിവരമറിഞ്ഞ കോട്‌വാലി പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി. ശ്രാവണിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌ത പൊലീസ് ഇന്‍ക്വസ്റ്റ് നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി മൃതദേഹം പോസ്‌റ്റ്‌മോര്‍ട്ടത്തിനായി ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് അയച്ചു. കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിനായി ഫോറൻസിക് സംഘത്തെയും സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചു.

KAWARDHA MURDER FIR YOUNGER BROTHER KILS ELDER BROTHER Youth killed By Brother
Police At Spot. (ETV Bharat)

പ്രതികരണവുമായി നാട്ടുകാര്‍: ഇരുവരും എപ്പോഴും വഴക്കിടാറുണ്ടെന്ന് നാട്ടുകാര്‍ പറഞ്ഞു. രണ്ട് സഹോദരന്മാർക്കും ഇടയിൽ തർക്കങ്ങള്‍ നിലനിന്നിരുന്നു. ഇടയ്‌ക്കിടെ വഴക്കും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇത്തരമൊരു സംഭവം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് അയല്‍വാസിയായ യോഗേഷ് കശ്യപ് പറഞ്ഞു.

ഇരുവരും സ്ഥിരമായി മദ്യപിക്കാറുണ്ടെന്നും അതിന് പിന്നാലെ എപ്പോഴും വഴക്കിടാറുണ്ടെന്നും നാട്ടുകാര്‍ പറഞ്ഞു. കുടുംബ കലഹവും വൈരാഗ്യവുമാണ് കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലെന്ന് പൊലീസും പറഞ്ഞു. സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

