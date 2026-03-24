പാകിസ്ഥാന് വേണ്ടി ചാരവൃത്തി; ഫരീദാബാദിലെ ഷാംലിയില് നിന്ന് ഒരു യുവാവ് കൂടി അറസ്റ്റില്
ഒരാള് കൂടി അറസ്റ്റിലായതോടെ പാകിസ്ഥാന് വേണ്ടി ചാരവൃത്തി നടത്തിയ കുറ്റത്തിന് അറസ്റ്റിലായവരുടെ എണ്ണം 22 ആയി.
Published : March 24, 2026 at 10:52 AM IST
ഷാംലി/ഫരീദാബാദ്: പാകിസ്ഥാന് വേണ്ടിയുള്ള ചാരവൃത്തി കേസുകള് വര്ദ്ധിക്കുന്നു. ഗാസിയബാദ് പൊലീസ് പശ്ചിമ ഉത്തര്പ്രദേശിലും ഹരിയാനയിലും അറസ്റ്റുകള് വ്യാപകമാക്കി.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം സമീര് എന്നൊരു യുവാവിനെ ഗാസിയാബാദ് പൊലീസ് ഷാംലി ജില്ലയിലെ ബാബ്റി പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് പരിധിയിലുള്ള ബുത്രാഡ ഗ്രാമത്തില് നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. സൈനികത്താവളങ്ങളില് നിന്നും തന്ത്രപ്രധാന മേഖലകളില് നിന്നും പാകിസ്ഥാന് വേണ്ടി വിവരങ്ങള് ചോര്ത്തിയെന്ന കുറ്റമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് മേല് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ഗാസിയാബാദ് പൊലീസ് സ്പെഷ്യല് സെല് പെരുന്നാള് ദിനത്തില് രണ്ട് യുവാക്കളെ ഇതേ ഗ്രാമത്തില് നിന്ന് പിടികൂടിയിരുന്നു. ഇവരെ പക്ഷേ ചോദ്യം ചെയ്ത ശേഷം വിട്ടയച്ചു. പിന്നീടാണ് സമീറിനെ പിടികൂടിയത്. എന്നാല് ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്തതിന് ശേഷം തടവിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇയാള്ക്തെിരെ ഇന്ന് കുറ്റപത്രം സമര്പ്പിച്ച് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി.
രാജ്യത്തെ തന്ത്രപ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളില് സിസിടിവികള് സ്ഥാപിച്ച് വിവരങ്ങള് ചോര്ത്തിയെന്ന കുറ്റത്തില് അറസ്റ്റിലായ മഥുരയിലെ ഔറംഗാബാദ് നിവാസിയായ മീരാ ഠാക്കൂര് എന്ന മീരാ പ്രജാപതിയുമായി സമീറിന് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മീരാഠാക്കൂറിനെതിരെ ചാരവൃത്തിക്ക് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
തന്റെ മൂന്ന് മക്കളില് രണ്ടാമത്തെ ആളാണ് സമീറെന്ന് ഇയാളുടെ പിതാവ് ഷഹസാദ് പറഞ്ഞു. എല്ലാവരും ബുത്രാഡ ഗ്രാമത്തിലാണ് താമസം. സമീറിന് പൊതുബോധം അല്പ്പം കുറവാണെന്നും ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു. മാസങ്ങള്ക്ക് മുമ്പാണ് സമീര് വിവാഹിതനായത്. ഗാസിയബാദ് പൊലീസ് വന്ന് മകനെ കൊണ്ടുപോയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. മകന് എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്തതെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉദ്യോഗസ്ഥര് യാതൊരു മറുപടിയും നല്കിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഈദ് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ടും പൊലീസില് നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളൊന്നുമില്ല. തന്റെ മകനെതിരെ എന്തെങ്കിലും നിര്ണായക ആരോപണങ്ങളുണ്ടെങ്കില് പൊലീസ് അക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കണമെന്നും അല്ലെങ്കില് മകനെ വെറുതെ വിടണം. ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തില് നിന്ന് പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോയ രണ്ട് യുവാക്കളെ വിട്ടയച്ചെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഗാസിയാബാദ് പൊലീസ് എത്തി സമീറിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായി ബാബറി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സ്റ്റേഷന് ഹൗസ് ഓഫീസര് രാഹുല് സിസോദിയ പറഞ്ഞു. കേസിനെ കുറിച്ച് അവരൊന്നും പറഞ്ഞില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അന്വേഷണ ഏജന്സി ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് മാത്രമാണ് അവര് പറഞ്ഞത്. ഈ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് സമീറിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതെന്നും അവര് പറഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഫരീദാബാദിലും ഹരിയാനയിലും ഞായറാഴ്ചയുണ്ടായ അറസ്റ്റുകള്
ഞായറാഴ്ച ഗാസിയാബാദില് നിന്ന് മറ്റൊരു പൊലീസ് സംഘം നൗഷാദ് അലി എന്ന ലാലുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇയാള് പാകിസ്ഥാന് ചാരവൃത്തി ശൃംഖലയിലെ നച്ചോളി ഗ്രാമത്തില് നിന്നുള്ള പ്രധാന കണ്ണിയാണെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. ഉത്തര്പ്രദേശ് പൊലീസ് സദര് പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് പരിധിയില് നിന്ന് മീരാ പ്രജാപതി എന്നയാളെയും പ്രായപൂര്ത്തിയാകാത്ത മറ്റൊരാളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
സംഘത്തിന്റെ തലവനായ സുഹെല് മാലിക് എന്നയാളാണ് തങ്ങളെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടു വന്നതെന്ന് മൂവരും പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യലില് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സുഹെലിന്റെ ചാരവൃത്തി ശൃംഖല വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയില് സംഘടിപ്പിച്ചതാണെന്നും വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില് ഇത് വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നുവെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു.
റെയില്വേസ്റ്റേഷനുകള്, സുരക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങള് തുടങ്ങിയവയുടെ ദൃശ്യങ്ങള് ഇയാള് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് വാട്സ് ഗ്രൂപ്പുകള് വഴി അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു. മുന് അറസ്റ്റുകളും സമാന സ്വഭാവമുള്ളവയാണ്. ഏതായാലും ഈ ചാരശൃംഖലയില് പെട്ട 22 പേരാണ് ഇപ്പോള് അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നത്.
പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് നിര്ണായക ദൃശ്യങ്ങള് അയച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാര്ച്ച് പതിനാലിന് ഗാസിയാബാദ് പൊലീസ് കൗസംഭിയില് നിന്ന് പതിനാല് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതോടെയാണ് ഈ സംഭവങ്ങള് പുറത്തേക്ക് വരാന് തുടങ്ങിയത്. സംഭവത്തിന്റെ ഗൗരവം മനസിലായതോടെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചു. അന്വേഷണത്തില് പല പേരുകളും പുറത്ത് വന്നു. തുടര്ന്ന് മാര്ച്ച് പതിനേഴിന് ഒന്പത് പേരെക്കൂടി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്തതോടെ കൂടുതല് പേരുകള് കിട്ടി. ഇതോടെയാണ് നൗഷാദ്, മീര, പ്രായപൂര്ത്തിയാകാത്ത കുട്ടി എന്നിവര് അറസ്റ്റിലായത്.
മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് നച്ചോളിയിലെ പെട്രോള് പമ്പിന് സമീപം നൗഷാദ് ഒരു പഞ്ചര് ഷോപ്പ് തുടങ്ങിയതി സിറ്റി ഡെപ്യൂട്ടി പൊലീസ് കമ്മീഷണര് ധവാല് ജയ്സ്വാള് പറഞ്ഞു. ഇവിടെയിരുന്ന് ഇയാള് പൊലീസിന്റെയും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും നീക്കങ്ങള് നിരീക്ഷിച്ചു. പാകിസ്ഥാന് ഏജന്റുമാര്ക്ക് സുപ്രധാന വിവരങ്ങളും അയച്ച് കൊടുത്തു. ഒരു ഫോട്ടോയ്ക്ക് നാലായിരം രൂപ മുതല് ആറായിരം രൂപ വരെ ഇയാള്ക്ക് പ്രതിഫലവും കിട്ടി.
മാര്ച്ച് പതിനാറിന് വൈകിട്ട് ഗാസിയബാദ് പൊലീസ് സാധാരണ വേഷത്തില് പെട്രോള് പമ്പിലെത്തി നൗഷാദിനെ മനസിലാക്കി. പമ്പ് ജീവനക്കാരെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോള് ഇയാളുടെ പേര് ലാലു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇയാളെ അടുത്ത് നിര്ത്തിക്കൊണ്ടായിരുന്നു പേര് പറഞ്ഞത്. തുടര്ന്ന് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഫോണ് പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു. പഞ്ചര് കട തുടങ്ങാന് നേരത്തെ പെട്രോള് പമ്പിലെ മാനേജരായിരുന്ന രവീന്ദ്രയും ഇയാളെ സഹായിച്ചതായി അന്വേഷണത്തില് കണ്ടെത്തി. മേവാള, മഹാരാജ്പൂര് പെട്രോള് പമ്പില് പഞ്ചര് കട നടത്തിയിരുന്ന മുംതാസുമായി ഇയാള് ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. മുംതാസ് ആണ് നൗഷാദിനെ കൊല്ക്കത്തയില് നിന്ന് തിരികെ കൊണ്ടു വന്ന് നച്ചോളിയിലെ പെട്രോള് പമ്പില് പഞ്ചര് കട തുടങ്ങാന് സഹായിച്ചതും.
ബിഹാറിലെ മുസാഫര്പൂരിലുള്ള കാതിയിലെ ഹര്ചന്ദ ഗ്രാമവാസികളാണ് നൗഷാദും മുംതാസുമെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. ചാരശൃംഖല വിപുലപ്പെടുത്താനായി ഇവര് പഴയ പരിചയക്കാരെയും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഫരീദാബാദ് സ്വദേശിയായ ശിവശാന്ത് പ്രസാദ് ഗുപ്തയാണ് ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ് ഈ പെട്രോള് പമ്പ് തുടങ്ങിയതെന്ന് അന്വേഷണത്തില് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പൊലീസ് തെരച്ചില് നടത്തിയപ്പോള് മോഷണമോ പിടിച്ച് പറിയോ ആണെന്നാണ് തങ്ങള് കരുതിയതെന്ന് പമ്പിലെ ഒരു ജീവനക്കാരനായ സന്തോഷ് പറഞ്ഞു. നൗഷാദിനെതിരെ രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റമാണുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോള് എല്ലാവരും ഞെട്ടിപ്പോയെന്നും ഇവര് പറയുന്നു.
നൗഷാദ്- ചാരശൃംഖലയിലെ സുപ്രധാന കണ്ണി
വിവിധ സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങല് വഴി അതിര്ത്തിക്കപ്പുറമുള്ള പല സംഘങ്ങളുമായും നൗഷാദിന് ബന്ധമുള്ളതായി പൊലീസ് പറയുന്നു. സുരക്ഷാസേനാ കേന്ദ്രങ്ങള്, റെയില്വേ, മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകള് തുടങ്ങി രാജ്യത്തെ സുപ്രധാന ഇടങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങള് പകര്ത്തുകയും അവര്ക്ക് കൈമാറുകയുമായിരുന്നു അയാളുടെ ദൗത്യം. വിദേശ നമ്പരുകളിലേക്ക് ഇയാള് ചിത്രങ്ങളുടെ ദൃശ്യങ്ങളും ജിപിഎസ് ലൊക്കേഷനുകളും അയച്ച് കൊടുത്തു.
ഫോട്ടോയും ദൃശ്യങ്ങളും എടുക്കാനായി നൗഷാദിന്റെ ഫോണില് ഒരു ആപ്പ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനുള്ള പരിശീലനവും ഇയാള്ക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു. ഇതേസംഘവുമായി ബന്ധമുള്ള മീരയെ ഇയാള് കാണുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കള്ളക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റ് ആറുപേര്ക്കൊപ്പം മീരയെ നേരത്തെ ഡല്ഹി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.
നൗഷാദ് സാമ്പത്തികമായി ഏറെ പിന്നാക്കാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു യുവാവായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. ഇയാള് മൊബൈല് മൈക്കാനിക്കായും കമ്പ്യൂട്ടര് ഓപ്പറേറ്ററായും സിസിടിവി ഓപ്പറേറ്ററായും ഒക്കെ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നീടാണ് പണം നല്കുന്ന സംഘങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവര്ത്തിക്കാന് തുടങ്ങിയത്. കുറ്റകൃത്യ പശ്ചാത്തലമുള്ള യുവാക്കളെ കണ്ടെത്താന് ഇയാള് സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങള് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായും പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് ഇയാള്ക്ക് കുറ്റകൃത്യ ചരിത്രമൊന്നുമില്ല. ആളുകളെ അതിര്ത്തിക്കപ്പുറമുള്ള ഈ ശൃംഖലയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സ്ത്രീകളെയും ഈ സംഘത്തില് ചേര്ത്തിരുന്നു.
നൗഷാദ്, മീര, പ്രായപൂര്ത്തിയാകാത്ത ഒരാള് തുടങ്ങിയവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി ഡിസിപി ജയ്സ്വാള് പറഞ്ഞു. നൗഷാദിന് എട്ടാംക്ലാസ് വരെ മാത്രമേ പഠിപ്പുള്ളൂ. മഥുരയിലെ സദര് ബസാര് നിവാസിയായ മീരയ്ക്ക് അഞ്ചാം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ഉള്ളത്.