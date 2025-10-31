ETV Bharat / bharat

റെയില്‍വേ ട്രാക്കില്‍ റീല്‍ ചിത്രീകരണം; പാഞ്ഞെത്തിയ ട്രെയിന്‍ ഇടിച്ചിട്ടു, യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം

മഹാരാഷ്‌ട്രയില്‍ ട്രെയിനിടിച്ച് യുവാവ് മരിച്ചു. അപകടം റെയില്‍വേ ട്രാക്കിലെ റീല്‍ ചിത്രീകരണത്തിനിടെ. മരിച്ചത് 22കാരന്‍ മുഹമ്മദ് നദീം.

Mohammed Nadeem (22) (ETV Bharat.)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 31, 2025 at 3:01 PM IST

മുംബൈ: റീല്‍സ്‌ ചിത്രീകരണത്തിനിടെ ട്രെയിനിടിച്ച് യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം. മഹാരാഷ്‌ട്ര ബുള്‍ദാന സ്വദേശി മുഹമ്മദ് നദീമാണ് (22) മരിച്ചത്. ഇന്നലെ (ഒക്‌ടോബര്‍ 30) വൈകിട്ട് അല്‍സാനയിലാണ് സംഭവം.

അല്‍സാനയില്‍ വിവാഹ ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയതായിരുന്നു നദീം. വിവാഹ ചടങ്ങിന് ശേഷമാണ് തൊട്ടടുത്ത് റെയില്‍വേ ട്രാക്കുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞത്. ഇതോടെ സുഹൃത്തുക്കളെ കൂട്ടി റെയില്‍വേ ട്രാക്കിലെത്തുകയായിരുന്നു.

ട്രെയിന്‍ ദൂരെ നിന്നും വരുന്നത് കണ്ട നദീം ട്രാക്കിന് തൊട്ടടുത്ത് നിന്നും റീല്‍സെടുക്കാനായി നിന്നു. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്തിനോട് വീഡിയോ എടുക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് നദീം ട്രാക്കിനോട് ചേര്‍ന്ന് നിന്നു. ശരവേഗത്തില്‍ പാഞ്ഞെത്തിയ ട്രെയിന്‍ നദീമിനെ ഇടിച്ചിട്ട് പോയി.

അപകടത്തിന്‍റെ ദൃശ്യം. (ETV Bharat.)

ഇടിയുടെ ആഘാതത്തില്‍ ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ നദീം സംഭവ സ്ഥലത്ത് വച്ചുതന്നെ മരിച്ചു. നദീമിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു സുഹൃത്ത് ട്രെയിന്‍ വേഗത്തില്‍ വരുന്നത് കണ്ടതോടെ ട്രാക്കില്‍ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ചാടി. ഇതോടെ ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായി.

സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ വിവരം അറിഞ്ഞ ഷിയാഗോണ്‍ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി. സ്ഥലത്ത് പരിശോധന നടത്തിയ പൊലീസ് മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്‌മോട്ടത്തിനായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. മുഹമ്മദ് റഫീഖാണ് നദീമിന്‍റെ പിതാവ്.

വ്യാപാരിയായ റഫീഖിന്‍റെ ഒറ്റ മകനാണ് നദീം. വിവാഹത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ കുടുംബത്തോടൊപ്പമാണ് നദീം എത്തിയത്. അതിനിടെയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ കൂട്ടി റെയില്‍വേ ട്രാക്കിലെത്തി റീല്‍ ചിത്രീകരിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചത്.

പ്രതികരിച്ച് പൊലീസ്: സംഭവത്തില്‍ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചൂവെന്നും ഷിയാഗോണ്‍ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സീനിയര്‍ പൊലീസ് ഇന്‍സ്‌പെക്‌റ്റര്‍ പീതാംബര്‍ ജാദവ് പറഞ്ഞു. റീല്‍ ചിത്രീകരണത്തിനിടെ കൊല്ലപ്പെടുന്ന യുവാക്കളുടെ എണ്ണം വര്‍ധിച്ച് വരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ സജീവമാകാനാണ് യുവാക്കള്‍ ഇത്തരത്തില്‍ വീഡിയോകള്‍ ചിത്രീകരിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്.

ഇത്തരം സംഭവങ്ങള്‍ക്കെതിരെ പുതുതലമുറയ്‌ക്ക് ബോധവത്‌കരണം നല്‍കണം. സ്‌കൂളുകളില്‍ ഇത്തരം ക്ലാസുകള്‍ സജ്ജമാക്കാനുള്ള നടപടിയുണ്ടാകണമെന്നും പീതാംബര്‍ ജാദവ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

സമാന സംഭവം ആന്ധ്രപ്രദേശിലും: റീല്‍ ചിത്രീകരണത്തിനിടെ അപകടത്തില്‍പ്പെട്ട് മരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വര്‍ധിച്ച് വരികയാണ്. അടുത്തിടെ അമരാവതിയിലും ഒരു യുവാവ് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ട് മരിച്ചിരുന്നു. റീല്‍ ചിത്രീകരണത്തിനായി വെള്ളച്ചാട്ടത്തില്‍ ചാടിയ യുവാവിനെ പിന്നീട് കാണാതാവുകയായിരുന്നു.

ആന്ധ്ര ചിറ്റൂര്‍ സ്വദേശി യൂനുസാണ് മരിച്ചത്. പലമനേരുവിലെ കല്യാണരേവുലു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലാണ് സംഭവം. വൈകുന്നേരം സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കൊപ്പം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലെത്തിയപ്പോഴാണ് അപകടം. വീഡിയോ എടുക്കാന്‍ സുഹൃത്തിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ട യൂനുസ്‌ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടി.

വെള്ളത്തില്‍ മുങ്ങിയ യുവാവിനെ പിന്നീട് കാണാതാവുകയായിരുന്നു. ചാടുന്നത് അടക്കം സുഹൃത്തുക്കള്‍ വീഡിയോയില്‍ പകര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ യുവാവിനായി തെരച്ചില്‍ നടത്തിയെങ്കിലും കണ്ടെത്താനായില്ല.

