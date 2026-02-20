ETV Bharat / bharat

എഐ ഉച്ചകോടിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം; യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ

ഇന്ത്യ യുഎസ് വ്യാപാര കരാർ, എപ്സ്റ്റീൻ ഫയൽസ് എന്നിവയ്‌ക്കെതിരെ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചാണ് പ്രതിഷേധക്കാർ ഹാളിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറിയത്.

AI IMPACT SUMMIT CONGRESS WORKERS DETAINED INDIA AI IMPACT SUMMIT 2026 PROTEST AT AI IMPACT SUMMIT EXPO
Indian Youth Congress workers stage a protest at Bharat Mandapam during the India AI Impact Summit 2026, in New Delhi on Friday (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 20, 2026 at 6:15 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: എഐ ഇംപാക്‌ട് ഉച്ചകോടിയിൽ പ്രതിഷേധ മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്. പരിപാടി നടക്കുന്ന ഹാളിലെത്തിയ പ്രതിഷേധക്കാർ ഷർട്ട് ഊരി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരെ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി. പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെയും യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെയും ചിത്രങ്ങൾ അച്ചടിച്ച വെളുത്ത ടീ-ഷർട്ടുകൾ ധരിച്ചും കൈവശം വച്ചുമാണ് പ്രതിഷേധക്കാർ ഹാളിലേയ്‌ക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയത്.

പ്രതിഷേധക്കാർ ഹാളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്‌ത് ലോബിയിലേക്ക് നീങ്ങി "ഇന്ത്യ യുഎസ് വ്യാപാര കരാർ, എപ്സ്റ്റീൻ ഫയൽസ് എന്നിവയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി വിട്ടുവീഴ്‌ച ചെയ്‌തു" തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വിളിക്കുകയും പ്രതിഷേധം പിന്നീട് സംഘർഷത്തിലേയ്‌ക്ക് നീങ്ങുകയും ചെയ്‌തു. പ്രതിഷേധക്കാരെ ഉടൻ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബലം പ്രയോഗിച്ച് മാറ്റി. എഐ ഉച്ചകോടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച 10 ഓളം പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

"പ്രതിഷേധം കനത്തതോടെ ഉടൻ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പ്രകടനക്കാരെ നീക്കം ചെയ്‌തു. തുടർന്ന് അവരെ തിലക് മാർഗ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ക്രമസമാധാന നില ലംഘിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല. സംഘർഷ സാഹചര്യം തുടരുകയും മെഗാ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത ചിലരും പ്രതിഷേധക്കാരും തമ്മിൽ കൈയാങ്കളികൾ നടക്കുകയും ചെയ്‌തു," ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.

സംഘർഷ സാഹചര്യം തുടരുകയും മെഗാ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത ചിലരും പ്രതിഷേധക്കാരും തമ്മിൽ കൈയാങ്കളികൾ നടക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഏതെങ്കിലും പാർട്ടി അനുഭാവികളാണെന്നോ രാഷ്ട്രീയ ബന്ധമുണ്ടെന്നോ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പാർട്ടി പതാകകളോ ചിഹ്നങ്ങളോ പ്രതിഷേധക്കാർ വഹിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിലും, അവരിൽ ഒരാൾ താൻ ഇന്ത്യൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൽ നിന്നുള്ളയാളാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു. സംഭവത്തിന് ശേഷം ഹാളുകൾക്കുള്ളിൽ സുരക്ഷ വർധിപ്പിച്ചെന്ന് ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.

ഫെബ്രുവരി 16 മുതൽ 20 വരെ ഭാരത് മണ്ഡപത്തിലാണ് എഐ ഇംപാക്റ്റ് ഉച്ചകോടി നടക്കുന്നത്. അതിൽ നിരവധി രാഷ്ട്രത്തലവന്മാർ, നിരവധി ആഗോള എഐ നേതാക്കൾ, വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണര്‍, ഗവേഷകർ, ആഗോള ടെക് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ എന്നിവർ പങ്കെടുക്കുന്നു. വ്യാഴാഴ്‌ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി എഐ ഇംപാക്റ്റ് ഉച്ചകോടി 2026 ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തു. നിരവധി ലോക നേതാക്കളുടെയും ആഗോള ടെക് തലവന്മാരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു ഉദ്ഘാടനം.

"ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടെക് പൂൾ സെൻ്ററാണ്. നാലാമത് എഐ ഉച്ചകോടി രാജ്യത്ത് നടക്കാൻ അതും ഒരു കാരണമാണ്. നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി യന്ത്രങ്ങളെ മാത്രമല്ല മനുഷ്യൻ്റെ കഴിവുകളെയും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. മുമ്പത്തേക്കാൾ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വളർച്ച വളരെ വേഗത്തിലാണ്. എന്നാൽ ദിശാബോധം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് തടസമായി മാറുമെന്ന്" നരേന്ദ്ര മോദി ഉദ്‌ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു.

