ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറുടെ വീടിന് മുന്നിൽ അർധരാത്രി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഉപരോധം; രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധം ശക്തം
ഗ്യാനേഷ് കുമാർ രാജ്യം വിടാതിരിക്കാൻ വിമാനത്താവളങ്ങളിലടക്കം നിരീക്ഷണമെന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്.
Published : September 27, 2026 at 8:45 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ (സിഇസി) ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ വസതിക്ക് മുന്നിൽ ശനിയാഴ്ച രാത്രി ഇന്ത്യൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് (ഐവൈസി) ശക്തമായ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചു. വോട്ടർപട്ടിക പരിഷ്കരണവുമായി (SIR) ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങളിൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനിലെ മറ്റ് രണ്ട് അംഗങ്ങൾ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചുവെന്ന വാർത്ത പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സിഇസിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് രംഗത്തെത്തിയത്.
യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ദേശീയ പ്രസിഡൻ്റ് ഉദയ് ഭാനു ചിബിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ഡൽഹിയിലെ ഔദ്യോഗിക വസതിക്ക് മുന്നിലെ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഗ്യാനേഷ് കുമാർ രാജ്യം വിട്ടുപോകാതിരിക്കാൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടിന് മുന്നിലും രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള വിമാനത്താവളങ്ങളിലും കടുത്ത നിരീക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണെന്ന് ഉദയ് ഭാനു ചിബ് പറഞ്ഞു.
ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ വസതിക്ക് മുന്നിൽ തടിച്ചുകൂടിയ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ലാത്തികളേന്തി സിഇസിക്കെതിരെ രോഷാകുലരായി മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുഴക്കി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിലെ ക്രമക്കേടുകൾക്ക് പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് അദ്ദേഹം സ്ഥാനമൊഴിയുന്നത് വരെ സമരം തുടരുമെന്ന് ഐവൈസി വ്യക്തമാക്കി.
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"ഭരണഘടനയെ സംരക്ഷിക്കാനും രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യം ഉറപ്പുവരുത്താനും ഞങ്ങൾ പോരാട്ടം തുടരും. നീതി ലഭിക്കുന്നത് വരെയും ഗ്യാനേഷ് കുമാർ ജയിലിലാകുന്നത് വരെയും ഞങ്ങൾ സമാധാനമായി ഇരിക്കില്ല," എന്ന് ഉദയ് ഭാനു ചിബ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
എന്താണ് വിവാദത്തിന് പിന്നിൽ?
മൂന്നംഗ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനിലെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർമാരായ സുഖ്ബീർ സിംഗ് സന്ധു, വിവേക് ജോഷി എന്നിവർ വോട്ടർപട്ടിക പരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 10 മാസത്തിനിടെ 14 തവണ രേഖാമൂലം എതിർപ്പുകൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ദി ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.
വോട്ടർമാരെ ചേർക്കുന്നതിലും ഒഴിവാക്കുന്നതിലും വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ. പുതിയ വോട്ടർ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള ഫോം 6-ൽ വരുത്തിയ ഭേദഗതികൾ. വോട്ടർപട്ടിക ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ കേന്ദ്രീകരണം എന്നീ വിഷയങ്ങളിലാണ് സഹകമ്മീഷണർമാർ എതിർപ്പ് അറിയിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. തുടർന്ന് ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ പുറത്താക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഓൺലൈൻ ഹർജി പ്രചാരണവും ആരംഭിച്ചിരുന്നു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സ്വതന്ത്രമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും ആഭ്യന്തര എതിർപ്പുകളും വോട്ടർ രേഖകളും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വെളിപ്പെടുത്തണമെന്നും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഉള്പ്പെടെ സംഘടനകള് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൈകളിൽ ചങ്ങല ബന്ധിച്ചും ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ മുഖംമൂടി ധരിച്ചും പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ വിഷയം പാർലമെൻ്റിലടക്കം ഉന്നയിക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷ നീക്കം.
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