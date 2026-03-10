ബൈക്കിനുള്ളിൽ പാമ്പ് ഒളിച്ചിരുന്നു; യാത്രികന് കടിയേറ്റു, നില ഗുരുതരം
പാമ്പ് കടിയേറ്റ ഭാഗത്ത് അസ്വസ്ഥയും വ്യത്യാസവും കണ്ടപ്പോഴാണ് പരിശോധിക്കുന്നത്. ഉടൻ തന്നെ യുവാവിനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
Published : March 10, 2026 at 4:13 PM IST
ജയ്പൂർ: ബൈക്കിൽ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന യുവാവിന് ബൈക്കിനുള്ളിൽ നിന്ന് വിഷ പാമ്പിൻ്റെ കടിയേറ്റു. ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന യുവാവിൻ്റെ നില ഗുരുതരം. രാജസ്ഥാനിലെ കോട്ടയിൽ തിങ്കളാഴ്ച (മാർച്ച് 09) രാത്രി യോഗേഷ് എന്നയാൾ നയാഗാവോൺ റോഡിലൂടെ ബൈക്കിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം. ഉടൻ തന്നെ യുവാവിനെ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതിനാൽ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായെന്ന് പാമ്പ് പിടിത്തക്കാരനായ ഗോവിന്ദ് ശർമ്മ പറഞ്ഞു.
"യോഗേഷ് തൻ്റെ സുഹൃത്ത് മോഹിത്തിനൊപ്പം നയാഗാവ് പ്രദേശത്ത് ലൈറ്റിംഗ് ജോലികൾക്കായി ബൈക്കിൽ പോകുകയായിരുന്നു. മോഹിത് വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ യോഗേഷ് പിൻസീറ്റിൽ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു. യോഗേഷിൻ്റെ കൈയിൽ ലൈറ്റും വയറുകളും മറ്റ് പണിസാധനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതും കൊണ്ട് പോയ വഴിയിൽ വച്ചാണ് ബൈക്കിൻ്റെ സീറ്റിനുള്ളിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന പാമ്പ് യോഗേഷിൻ്റെ കാലിൽ കടിക്കുന്നത്" ഗോവിന്ദ് ശർമ്മ പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എന്നാൽ പാമ്പ് കടിയേറ്റതിൻ്റെ സൂചനയോ ലക്ഷണങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ആദ്യം അനുഭവപ്പെടാതിരുന്നതിനാൽ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. പിന്നീട് പാമ്പ് കടിയേറ്റ ഭാഗത്ത് അസ്വസ്ഥയും വ്യത്യാസവും കണ്ടപ്പോഴാണ് പരിശോധിക്കുന്നത്. പാമ്പ് കടിയേറ്റന്ന് മനസിലായ ഉടൻ തന്നെ മോഹിത് തൻ്റെ ബൈക്ക് വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് യോഗേഷിനെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി.
വിവരം അറിഞ്ഞ മോഹിത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഗോവിന്ദ് ബൈക്കിലുണ്ടായിരുന്ന പാമ്പിനെക്കുറിച്ച് പാമ്പ് പിടിത്തക്കാരനായ ഗോവിന്ദ് ശർമ്മയെ അറിയിച്ചു. ഗോവിന്ദ് ശർമ്മ ഉടൻ തന്നെ നയാഗാവോൺ റോഡിൽ എത്തുകയും ബൈക്ക് കണ്ടെത്തി പാമ്പിനെ പിടികൂടാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും ആരംഭിച്ചു. ശേഷം ബൈക്കിൻ്റെ സീറ്റിനുള്ളിൽ അണലി വർഗത്തിൽപ്പെട്ട രണ്ടടി നീളമുള്ള ഒരു വിഷ പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ പാമ്പിനെ പിടികൂടി കാട്ടിലേക്ക് വിട്ടയച്ചതായി പാമ്പ് പിടിത്തക്കാരനായ ഗോവിന്ദ് ശർമ്മ പറഞ്ഞു.
പാമ്പുകടിയേറ്റാല് ചെയ്യേണ്ടതും അരുതാത്തതും
പാമ്പുകടിയേറ്റാല് നാട്ടു വൈദ്യവും സ്വയം ചികിത്സയും ഒട്ടും ഫലപ്രദമല്ല. പാമ്പ് കടിയേറ്റ ഉടൻ വൈദ്യ സഹായം നല്കുക. മുറിവിന് ചുറ്റും അടയാളം വരയ്ക്കുക. കടിയേറ്റ ഭാഗത്തിന് മുകളിലായി വീതിയുളള തോര്ത്ത്, ബാന്ഡേജ് കൊണ്ട് രക്തയോട്ടം തടയാത്ത വിധം കെട്ടുക, റബ്ബര്ബാന്ഡോ കയറോ ഉപയോഗിക്കരുത്.
മുറിവില് അമര്ത്തുകയോ ഞെക്കുകയോ വലിച്ചെടുക്കുകയോ പാടില്ല. മുറിവ് കഴുകുമ്പോഴും അമര്ത്തരുത്. മുറിവില് ഐസ്, മഞ്ഞള് തുടങ്ങി ഒന്നും പുരട്ടരുത്. കടിയേറ്റ ഭാഗത്ത് ആഭരണങ്ങള്, വാച്ച്, ചരട് മുതലായവ അഴിച്ചു മാറ്റണം. നടക്കാനോ ശരീരം ഇളകാനോ അനുവദിക്കരുത്. കയ്യിലോ കാലിലോ ആണ് കടിയേറ്റതെങ്കില് ആ ഭാഗം താഴ്ത്തി വെക്കണം. ലഹരി പദാര്ത്ഥമോ ഭക്ഷണമോ നല്കരുത്.
വെള്ളം മാത്രം കൊടുക്കുക. പാമ്പിനെ കണ്ടാല് സര്പ്പ ആപ്പ് വഴി വിവരം രേഖപ്പെടുത്തിയാല് ഉടന് തന്നെ റസ്ക്യൂ സംഘമെത്തും. അല്ലെങ്കില് 24 മണിക്കൂറും പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന കണ്ട്രോള് റൂമുമായി ബന്ധപ്പെടാം. നമ്പര് 9188407541. താലൂക്ക് ആശുപത്രി മുതല് എല്ലാ ആശുപത്രികളിലും പാമ്പുകടിയേറ്റാലുള്ള ആന്റിവെനം ലഭ്യമാണ്.
Also Read: കല്ലുകൾ സംസാരിക്കുന്ന ഗ്രാമം! മരണക്കല്ലും ആനക്കല്ലും അത്ഭുതക്കല്ലും; ബിഹാറിലെ ഈ ഗ്രാമം ശരിക്കും ഞെട്ടിക്കും!