ETV Bharat / bharat

എസ്എസ്‌സി പരീക്ഷ എഴുതാൻ ബ്ലൂട്ടൂത്ത്; സഹായിച്ചത് സെൻ്ററിലെ ജീവനാക്കാർ, കേസെടുത്ത് പൊലീസ്

പരീക്ഷയിൽ കോപ്പിയടിക്കാൻ സഹായിച്ച മറ്റ് രണ്ട് പ്രതികളെയും ഉടനെ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.

SSC EXAM PUBLIC EXAMINATIONS ACT YOUTH ARRESTED FOR CHEATING IN EXAM haryana
Representational Image (ETV Bharat)
author img

By PTI

Published : November 19, 2025 at 8:54 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ചണ്ഡീഗഡ്: പരീക്ഷക്കിടെ ക്രമക്കേട് കാണിച്ച യുവാവിനെ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌ത് പൊലീസ്. സ്‌റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മിഷൻ പരീക്ഷ എഴുതാൻ ബ്ലൂട്ടൂത്ത് ഉപകരണം കൊണ്ട് വന്നതിനാണ് ദീപക് എന്ന യുവാവിനെ പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. ഹരിയാനയിലാണ് സംഭവം. പരീക്ഷയിൽ കോപ്പിയടിക്കാൻ സഹായിച്ച മറ്റ് രണ്ട് പ്രതികളെയും ഉടനെ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.

എസ്എസ്‌സിയുടെ ഗ്രൂപ്പ് ബി, ഗ്രൂപ്പ് സി തസ്‌തികകളിലേക്കുള്ള 'കംബൈൻഡ് ഹയർ സെക്കൻഡറി ലെവൽ പരീക്ഷ നടക്കുന്നതിനിടയിലാണ് കോപ്പിയടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. നവംബർ 12 മുതൽ 30 വരെയാണ് മഹാദേവി ഇൻ്റർ കോളജിൽ ഓൺലൈനായി പരീക്ഷ നടക്കുന്നതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. റോഹ്തക്ക് സ്വദേശിയായ ദീപക് ഇന്നലെ (നവംബർ 18) രാവിലെ നടന്ന ആദ്യ ഷിഫ്റ്റ് പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുത്തതായും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പരിശോധനയ്‌ക്ക് ശേഷമാണ് പരീക്ഷ ഹാളിൽ കയറിയത്. കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം വാഷ്‌റൂമിൽ പോകാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ഹാളിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോവുകയും ചെയ്‌തു. തിരിച്ച് എത്തിയ യുവാവിനെ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ബ്ലൂടൂത്ത് ഡിവൈസ് കണ്ടെത്തിയത്. ഇതോടെയാണ് പിടി വീഴുന്നത്. പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിലെ ജീവനക്കാരനായ ലക്കി സിങ്ങാണ് തനിക്ക് ബ്ലൂടൂത്ത് തന്നതെന്ന് ഉദ്യോഗാർഥി വെളിപ്പെടുത്തി.

ജയ്‌ഷ് എന്ന വ്യക്തിയാണ് ഉത്തരം പറഞ്ഞ് തരുന്നതെന്നും യുവാവ് വ്യക്തമാക്കി. പിന്നാലെ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുകയും ദീപക്കിനെ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്‌തു. അതേസമയം ലക്കി സിങ്ങിനെയും ജെയ്‌ഷിനെയും അറസ്‌റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുവരികയാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. 2024 ലെ പൊതു പരീക്ഷാ ആക്‌ട് (അന്യായമായ മാർഗങ്ങൾ തടയൽ) നിയമപ്രകാരമാണ് ദീപകിനെതിരെ കേസ് രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നതെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

2024 ലെ പൊതു പരീക്ഷാ ആക്‌ട്

നീറ്റ്, നെറ്റ് തുടങ്ങിയ പൊതു പരീക്ഷകളിൽ ക്രമക്കേടുകൾ തടയനാണ് ഈ നിയമം പാസാക്കിയത്. കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് 10 വർഷം വരെ തടവും ഒരു കോടി രൂപ വരെ പിഴയും ലഭിക്കും. ക്രമക്കേട് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടാൽ ആദ്യം പരീക്ഷ സെന്‍ററിന്‍റെ ചുമതലക്കാരൻ റിപ്പോർട്ട് തായ്യാറാക്കി റീജിയണൽ ഓഫിസർക്ക് കൈമാറണം.

പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യാ ക്രമക്കേട് കണ്ടാൽ സെന്‍ററിന്‍റെ ചുമതലക്കാരൻ നേരിട്ട് നടപടിയെടുക്കാം. ആവശ്യമെങ്കിൽ എഫ്ഐആർ ഫയൽ ചെയ്യണം. പൊതു പരീക്ഷ അതോറിട്ടിയുടെ പ്രത്യേക സമിതിയായിരിക്കും പരാതി പരിശോധിക്കുക. അതിന് ശേഷമായിരിക്കും തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുക. ചോദ്യപേപ്പറുകളോ ഉത്തര കടലാസോ ചോർത്തി കൊടുക്കുന്നത്, പരീക്ഷാ സമയത്ത് ഉദ്യോഗാർഥികളെ സഹായിക്കുന്നത്, രേഖകളിൽ കൃത്രിമം കാണിക്കുന്നത്, സ്‌മാർട്ട് ഡിവൈസുകൾ ഉപോയഗിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ ക്രമക്കേടുകൾ കാണിക്കുന്നവർക്ക് എതിരെയായിരിക്കും നടപടി.

Also Read: അൽ-ഫലാഹ് സർവകലാശാല സ്ഥാപകൻ ജാവേദ് അഹമ്മദ് സിദ്ദിഖിയെ ഇഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

TAGGED:

SSC EXAM
PUBLIC EXAMINATIONS ACT
YOUTH ARRESTED FOR CHEATING IN EXAM
HARYANA
YOUTH CAUGHT CHEATING IN EXAM

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.