സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ അപരനാമങ്ങൾ; ഇരകളാകുന്നത് യുവാക്കൾ, ഭീകര ശൃംഖലയെ പൊളിച്ചടുക്കി പൊലീസ്

പാചകക്കാരൻ, ലോറി ഡ്രൈവർ, നീറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർഥികള്‍, റാപ്പിഡോ/ഓല റൈഡർ, ബിരിയാണി ഔട്ട്‌ലെറ്റ് കാഷ്യർ, ലേസർ മാർക്കിങ് ടെക്നീഷ്യൻ തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളിലെ യുവാക്കളെയാണ് ഇവർ സ്വാധീനിച്ച് വലയിലാക്കുന്നത്.

Those arrested for terrorist activities (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 30, 2026 at 4:55 PM IST

അമരാവതി: സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ വഴി രാജ്യത്തെ യുവാക്കളെ സ്വാധീനിച്ച് ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രചാരണങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭീകരശൃംഖലയെ പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന യുവാക്കളെയാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ വഴി ഇവർ കെണിയിൽപ്പെടുത്തുന്നത്.

സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ വഴി സുഹൃത്തുക്കളാകും

ഭീകരശൃംഖലയിലെ വ്യക്തികൾ വ്യത്യസ്ത അപരനാമങ്ങളിൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ സജീവമാവുകയും യുവാക്കളുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യും. വിശ്വാസ്യത നേടിയെടുത്ത ശേഷം ഇവരെ ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കും. ഇന്ത്യയെ ഒരു ഇസ്‌ലാമിക രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റുന്നതിനായി 'ജിഹാദി'കളാകാനും ചാവേർ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്താനും ഇവർ യുവാക്കളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. കൂടാതെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ജിഹാദി തീവ്രവാദ സാഹിത്യങ്ങൾ വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കാനും ഇവർ യുവാക്കളെ ഉപയോഗിച്ചു.

പരസ്പരം നേരിട്ട് പരിചയമില്ലാത്ത വ്യക്തികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഓൺലൈൻ നെറ്റ്‌വർക്ക് സ്ഥാപിക്കുകയും തുടർന്ന് ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ളിൽ അട്ടിമറി നടത്താൻ ഈ യുവാക്കളെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഐഎസ്, അൽ-ഖ്വയ്ദ ഭീകരസംഘടനകളുടെ ലക്ഷ്യം. ഭീകരവാദ കേസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആന്ധ്രപ്രദേശ് കൗണ്ടർ-ഇന്‍റലിജൻസ് സെല്ലും വിജയവാഡ ടു ടൗൺ പൊലീസും നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്.

ഭീകരരുടെ കെണിയിൽ അകപ്പെട്ടവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ദരിദ്ര കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരായിരുന്നു. മിക്കവരും സ്വന്തമായി വീടുകൾ പോലുമില്ലാതെ വാടകവീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവരാണ്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ തങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ച് മാതാപിതാക്കൾക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പൊലീസ് വീടുകളിലെത്തുമ്പോഴാണ് മാതാപിതാക്കൾ വിവരമറിയുന്നത്.

സൈദ ബീഗം

ഹൈദരാബാദിലെ ചഞ്ചൽഗുഡ സ്വദേശിയായ സൈദ ബീഗം പാചകക്കാരിയായാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഇവരുടെ ഭർത്താവ് ഇമ്രാൻ ഖാൻ നാല് വർഷം മുൻപാണ് മരിച്ചത്. ഏഴ് വയസ്സുള്ള മകനോടൊപ്പം മാതാപിതാക്കളുടെ കൂടെയാണ് സൈദ ബീഗം താമസിക്കുന്നത്. തനിക്കും മകനും ഒരു കൂട്ട് വേണമെന്ന് തോന്നിയതോടെയാണ് സൈദ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അക്കൗണ്ട് എടുക്കുന്നത്. ഇതിനിടെയാണ് ഐസിസ് ഭീകരസംഘടനയിലുള്ള വ്യക്തികളുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും ഇത്തരം ഗ്രൂപ്പുകളിൽ അംഗമാവുകയും ചെയ്തത്.

ഷാദ്‌മോൻ ദിൽകാഷ്

ബീഹാറിലെ ദർഭംഗ സ്വദേശിയാണ് ഷാദ്‌മോൻ ദിൽകാഷ്. ഷാദ്‌മോന്‍റെ മാതാപിതാക്കൾ രണ്ടുപേരും അധ്യാപകരാണ്. മകൻ ഡോക്ടറാകണമെന്നാണ് മാതാപിതാക്കളുടെ ആഗ്രഹം. നീറ്റ് പ്രവേശന പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഷാദ്‌മോൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ സജീവമാവുന്നത്. അതിനിടെ ഭീകരവാദ സംഘടനയുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷാദ്‌മോൻ അംഗമായി. ഇതോടെ പഠനം ഉപേക്ഷിച്ച് 'ഷാഡ്‌മാൻ റൈറ്റ്സ്' എന്ന ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിലൂടെ ജിഹാദി തീവ്രവാദ സാഹിത്യങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അതുവഴി നിരവധി ഫോളോവേഴ്സിനെയും ഇയാൾക്ക് ലഭിച്ചു. ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമായതോടെ ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ളിൽ ചാവേർ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്താനുള്ള പദ്ധതികളും ഷാദ്‌മോൻ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു.

അബ്ദുൾ സലാം

കർണാടകയിലെ ബല്ലാരി സ്വദേശിയായ അബ്ദുൾ സലാം ലോറി ഡ്രൈവറായാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വഴി 'ബെനെക്സ് കോം' ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഇയാൾ ജിഹാദി തീവ്രവാദ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇത്തരത്തിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ ഈ സംഘടനയുടെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്തുകൊടുത്ത ശേഷം പിന്നീട് അവരെ ഭീകരവാദത്തിന്‍റെ പാതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇത്തരം സംഘടനകൾ ചെയ്യുന്നത്.

