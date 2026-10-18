ദുരന്ത സമയങ്ങളിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം എളുപ്പമാക്കാം; സ്വയം നിയന്ത്രിത ഡ്രോൺ വികസിപ്പിച്ച് വിദ്യാർഥികൾ
ഒഡിഷ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് റിസർച്ചിലെ വിദ്യാർഥികളാണ് ഈ നൂതനാശയത്തിന് പിന്നിൽ.
Published : October 18, 2026 at 7:55 PM IST
ഭുവനേശ്വർ: ദുരന്ത സമയങ്ങളിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം വേഗത്തിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സ്വയം നിയന്ത്രിത ഡ്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ച് രണ്ട് വിദ്യാർഥികൾ. ഒഡിഷ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് റിസർച്ചിലെ വിദ്യാർഥികളാണ് ഈ നൂതനാശയത്തിന് പിന്നിൽ. ദുരന്തങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടുപോകുന്ന ആളുകളെ കണ്ടെത്താനും പിന്നീട് അവരെ സുരക്ഷിത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാനും ഈ ഡ്രോൺ വഴി സാധിക്കും.
തങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഡ്രോണിന് ദുരന്ത ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്താൻ കഴിയുമെന്നും പകൽ സമയങ്ങളിലും രാത്രി സമയങ്ങളിലും ഇത് ഒരുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും വിദ്യാർഥികൾ പറയുന്നു.
നിരീക്ഷണ മേഖലകളിൽ ഡ്രോണുകളുടെ ഉപയോഗം വർധിച്ചതോടെ വ്യക്തമായ വീഡിയോ ഫീഡ്ബാക്ക് നൽകുന്നതിലും കൂടുതൽ ദൂരം പറക്കാൻ കഴിവുള്ളതുമായ ഡ്രോൺ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്നതിലായിരുന്നു വിദ്യാർഥികൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നത്.
ഇത്തരത്തിൽ ഏകദേശം അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ പരീക്ഷണ വേളയിൽ വിദ്യാർഥികൾ ഡ്രോൺ പറത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപകട സാധ്യത കുറക്കുന്നതിനായി സിഗ്നൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്ന സമയങ്ങളിൽ പോലും ഡ്രോണിന് സുരക്ഷിതമായി പറക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളും നടന്നു വരികയാണ്.
സ്വന്തം ആശയങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ച് ഇത്തരത്തിൽ പുതിയ പ്രോജക്ടുകൾ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ വിദ്യാർഥികൾക്കായി അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് ഒഡിഷ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് റിസർച്ച് വൈസ് ചാൻസലർ ബിഭൂതി ഭൂഷൺ ബിസ്വാൾ പറഞ്ഞു.
ഇത്തരം സംരംഭങ്ങളിൽ വിദ്യാർഥികൾ സ്വയം പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങളും പിന്തുണയും കോളജ് നൽകും. വിദ്യാർഥികളുടെ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചുവരികയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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എയറോസ്പേസ് സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ ദുരന്തനിവാരണത്തിനായി എയ്റോമോഡലിങ്ങിന് പുതിയ ദിശ നൽകുക എന്നതായിരുന്നു ഈ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. ഡ്രോൺ കൺട്രോളർ, ജിപിഎസ്, വിവിധ തരം ക്യാമറ എന്നിവയാണ് ഡ്രോണിലുള്ളത്.
പകൽ സമയത്ത് ദുരന്തബാധിത പ്രദേശങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്താൻ ആർജിബി ക്യാമറക്ക് കഴിയും. അതേസമയം കുറഞ്ഞ വെളിച്ചമുള്ള സമയങ്ങളിലും രാത്രി കാലങ്ങളിലും തെർമൽ, ഇൻഫ്രാറെഡ് ക്യാമറകൾ ചിത്രം പകർത്തും.
ക്യാമറകളിൽ പകർത്തിയ ദൃശ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്താനും പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കാനും കഴിയും. ഇതിലൂടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം വേഗത്തിലാക്കാനും സാധിക്കുമെന്ന് വിദ്യാർഥികൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
നിലവിൽ മൂന്ന് മുതൽ നാല് മണിക്കൂർ വരെ പറക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് ഡ്രോൺ വികസിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. എങ്കിലും യഥാർത്ഥ സമയം കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുമെന്നും വിദ്യാർഥികൾ പറയുന്നു. ഡ്രോണിനൊപ്പം ഗ്ലൈഡറിലും സംഘം പരീക്ഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. വിമാനത്തിന് സമാനമായി എൻജിൻ ഇല്ലാതെ വായുവിൽ പറക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യോമയാന ഉപകരണമാണിത്.
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