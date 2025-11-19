പ്രണയം നിരസിച്ചു; വിദ്യാര്ഥിനി സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി പിന്തുടര്ന്ന് കഴുത്തറുത്ത് കൊന്ന് യുവാവ്
സംഭവം നടന്നത് സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി. പ്രതിയായ ചെങ്കോട്ട സ്വദേശി മുനിരാജ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷമായി പെണ്കുട്ടിയെ പ്രണയത്തിൻ്റെ പേരും പറഞ്ഞ് പിന്തുടർന്നിരുന്നു എന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് പറഞ്ഞു.
Published : November 19, 2025 at 2:45 PM IST
ചെന്നൈ: പ്രണയം നിരസിച്ചതിന് സ്കൂള് വിദ്യാര്ഥിനിയെ പിന്തുടര്ന്ന് കഴുത്തറുത്ത് കൊന്ന് യുവാവ്. തമിഴ്നാടിലെ രാമനാഥപുരം ജില്ലയിലാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം. വിദ്യാര്ഥിനിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നാലെ പ്രതി മുനിരാജ് (20) രാമനാഥപുരം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില് കീഴടങ്ങി.
ചെങ്കോട്ട സ്വദേശികളായ മാരിയപ്പന് കവിത ദമ്പതികളുടെ മകളായ പന്ത്രണ്ടുകാരിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. വിദ്യാർഥിനിയുടെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി രാമേശ്വരം ഗവൺമെൻ്റ് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ് പ്രതി വിദ്യാര്ഥിനിയെ പിന്തുടര്ന്ന് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ചെങ്കോട്ട സ്വദേശികളായ കുപ്പുസ്വാമി-മുത്തുമാരി ദമ്പതികളുടെ മകനാണ് പ്രതിയായ മുനിരാജ്. കുത്തറ്റ പെണ്കുട്ടി നിലവിളിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് നാട്ടുകാര് സംഭവം അറിയുന്നത്. കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.
സംഭവമിങ്ങിനെ
പെണ്കുട്ടി പതിവുപോലെ രാവിലെ സ്കൂളിലേക്ക് പോയി. വീട്ടില് നിന്നും ഏകദേശം 500 മീറ്റർ അകലെയുള്ള സ്കൂളിലാണ് വിദ്യാര്ഥിനി പഠിക്കുന്നത്. സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി പ്രതിയായ മുനിരാജ് വിദ്യാർഥിനിയെ പിന്തുടര്ന്നു. തുടര്ന്ന് അരയില് ഒളിപ്പിച്ചു വച്ച കത്തിയുമായി പെണ്കുട്ടിയുടെ കഴുത്തറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. രക്തം വാര്ന്നതിനെ തുടര്ന്ന് പെണ്കുട്ടി സംഭവസ്ഥലത്ത് തന്നെ ബോധരഹിതമായിരുന്നുവെന്ന് പ്രദേശവാസികള് പറഞ്ഞു. തുടര്ന്ന് ആശുപത്രിയില് എത്തിച്ചെങ്കിലും അധികൃതര് മരണം സ്ഥിരീക്കുകയായിരുന്നു.
പൊലീസിൻ്റെ പ്രതികരണം
പ്രതിയായ ചെങ്കോട്ട സ്വദേശി മുനിരാജ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷമായി പെണ്കുട്ടിയെ പ്രണയിച്ചിരുന്നുവെന്ന് രാമേശ്വരം നഗർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് പറഞ്ഞു. പ്രതി പല തവണയും പെണ്കുട്ടിയോട് തൻ്റെ പ്രണയം അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് വിദ്യാര്ഥിനി പ്രണയ അഭ്യര്ഥന നിരസിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനെ തുടര്ന്ന് പ്രതിക്ക് വിദ്യാര്ഥിനിയോട് വൈരാഗ്യം ഉണ്ടാകുകയും പ്രതി വിദ്യാര്ഥിനിയെ കൊലപ്പെടുത്താന് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
വിദ്യാർഥിനി സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന സമയം പ്രതി പിന്തുടര്ന്നു. തുടര്ന്ന് കഴുത്തറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. പിന്നാലെ പ്രതി മുനിരാജ് രാമേശ്വരം നഗർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി കീഴടങ്ങിയെന്ന് പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. കീഴടങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ പൊലീസ് മുനിരാജിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കൂടുതല് അന്വേഷണങ്ങള്ക്കായി പ്രതിയെ രാമനാഥപുരം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. മുനിരാജിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവരികയാണെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് അറിയിച്ചു.
