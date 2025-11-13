'എനിക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടെത്തൂ, പ്രായമായി വരികയാണ്' ശരത് പവാറിന് കത്തെഴുതി യുവാവ്
സംഭവം അല്പം താമശ തോന്നുമെങ്കിലും യുവാവ് അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മുതിര്ന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനോട് ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.
Published : November 13, 2025 at 8:23 PM IST
മുംബൈ: വിവാഹത്തിനായി ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടെത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു യുവാവ് എൻസിപി നേതാവ് ശരത് പവാറിന് കത്തെഴുതി. സംഭവം സോഷ്യല് മീഡിയയില് ഉള്പ്പെടെ വൈറലായിട്ടുണ്ട്. വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള കത്തും വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സംഭവം അല്പം താമശ തോന്നുമെങ്കിലും യുവാവ് അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മുതിര്ന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനോട് ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.
"എനിക്ക് പ്രായമായി വരികയാണ്, ഭാവിയിൽ ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കില്ല. ഏത് സമുദായത്തിൽ നിന്നുമുള്ള പെൺകുട്ടിയേയും വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്, അവളുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്," യുവാവ് കത്തിൽ എഴുതി. അകോളയിൽ നടന്ന ശരത് പവാറിൻ്റെ കർഷക സംവാദ പരിപാടിയിലാണ് കത്ത് കൈമാറിയത്.
കത്ത് കണ്ടപ്പോൾ പവാറും മുൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അനിൽ ദേശ്മുഖും ഒരു നിമിഷം സ്തബ്ധരായി. തൊഴിലില്ലായ്മ, സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ വർധിച്ചുവരുന്ന ഏകാന്തത തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പ്രതീകാത്മകമായാണ് സംഭവത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. വിവാഹം കഴിക്കാൻ പെണ്കുട്ടികളെ കിട്ടുന്നില്ല എന്നത് ഗ്രാമീണ കർഷക കുടുംബങ്ങളിലെ ആൺകുട്ടികൾ നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നമാണ്. വിവാഹം കഴിക്കാത്തതിനാൽ യുവാക്കൾ വിഷാദത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കത്ത് നിരവധി ചോദ്യങ്ങളും ഉയർത്തുന്നു.
പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത്, ശരത് പവാർ കത്ത് മുൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അനിൽ ദേശ്മുഖിനെ കാണിക്കുകയും വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. വിഷയം ഗൗരവമുള്ളതായതിനാൽ, യുവാക്കളുടെ പേരുകൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ ഇവർ തയ്യാറായില്ല. പ്രാദേശിക നേതാക്കൾക്ക് പോലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലെന്നും ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് സംഗ്രാം ഗവാണ്ടെയുമായും പാർട്ടി നേതാവ് സന്തോഷ് കോർപെയുമായും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആൺകുട്ടികളേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ശമ്പളത്തിൽ നഗരത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന യുവാവിനെയാണ് പെൺകുട്ടികൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഒരു ഫാം സ്വന്തമായുള്ള ആൺകുട്ടിയെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. പെൺകുട്ടികൾ സ്വാഭാവികമായും നഗരങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം ഉയർന്നു വരുന്നത്. മാത്രമല്ല, ആൺകുട്ടികളുടേയും പെൺകുട്ടികളുടേയും എണ്ണത്തിലെ വ്യത്യാസവും ഇതിന് പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണമാണ്," അനിൽ ദേശ്മുഖ് പറഞ്ഞു.
യുവാക്കൾക്ക് സർക്കാർ ജോലി ഉണ്ടായിരിക്കണം, വീടും കൃഷിയിടവും കാറും സ്വന്തമായുണ്ടാകണം ഇത് പോലുള്ള അമിത പ്രതീക്ഷകളാണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ വരുത്തി വയ്ക്കുന്നത്. ഏക മകൻ ആണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണെന്നും പലരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ പ്രതീക്ഷകളുടെയെല്ലാം ഭാരം ആൺകുട്ടികളുടെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെയും തലയിലാണ്. പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്ത് എത്താൻ സാധിക്കാത്ത പെണ്കുട്ടിയും കുടുംബവും ഒഴിവാക്കുന്നു. ഇത് തങ്ങളെ നിരാശയിലേയ്ക്ക് തള്ളി വിടുന്നുവെന്നും യുവാക്കള് പറയുന്നു.
