'1947-ൽ മോദി പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നെങ്കിൽ വിഭജനം ഉണ്ടാകില്ലായിരുന്നു'; കോണ്ഗ്രസിനെ രൂക്ഷമായി വിമര്ശിച്ച് ആദിത്യനാഥ്
1947-ലെ വിഭജനത്തിനും തുടർന്നുണ്ടായ കൂട്ടക്കൊലയ്ക്കും കോൺഗ്രസാണ് യഥാർഥ ഉത്തരവാദിയെന്ന് ആദിത്യനാഥ്.
By PTI
Published : August 14, 2026 at 3:19 PM IST
ലഖ്നൗ: ഇന്ത്യയുടെ വിഭജനത്തിന് കോൺഗ്രസിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ആദിത്യനാഥ്. 1947-ൽ നരേന്ദ്ര മോദിയെപ്പോലെയുള്ള ഒരു നേതൃത്വം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വിഭജനമോ വലിയ നാശനഷടങ്ങളോ ഉണ്ടാകില്ലായിരുന്നുവെന്ന് ആദിത്യനാഥ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
'വിഭജന ഭീകരത സ്മരണ ദിന'ത്തോടനുബന്ധിച്ച് സിദ്ധാർത്ഥ് നഗറിൽ നടന്ന ഒരു പരിപാടിയിലാണ് അദ്ദേഹം പരമാര്ശം നടത്തിയത്. 1947-ലെ വിഭജനത്തിനും തുടർന്നുണ്ടായ കൂട്ടക്കൊലയ്ക്കും കോൺഗ്രസാണ് യഥാർത്ഥ ഉത്തരവാദിയെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. "സ്വാതന്ത്ര്യസമയത്ത് നരേന്ദ്ര മോദി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നെങ്കിൽ ആർക്കും ഇന്ത്യയെ ഒരു തരത്തിലും നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിനെപ്പോലുള്ള ഒരാൾ അന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യയെ ശിഥിലമാക്കാൻ ആർക്കും കഴിയുമായിരുന്നില്ല. ഈ കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങളുടെ ഭീരുത്വത്തിന് രാജ്യം വലിയ വില നൽകേണ്ടി വന്നു. പൗരത്വ നിയമ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ട ഒരു സ്വഭാവം. കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിന് മുൻഗണന നൽകുകയും രാജ്യത്തെ അവരുടെ സ്വകാര്യ സ്വത്തായും കുടുംബ പാരമ്പര്യമായും കണക്കാക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് ആദിത്യനാഥ് ആരോപിച്ചു.
1947-ൽ പാകിസ്ഥാന് ഒരിക്കലും ആവശ്യപ്പെടാത്ത ഭൂമിയുടെ വിഹിതം ലഭിച്ചതായും ബിജെപി നേതാവ് ആരോപിച്ചു. സിന്ധ് ഹിന്ദു ആധിപത്യമുള്ള ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു, അത് പാകിസ്ഥാന് ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ കൈമാറി. അതുപോലെ പഞ്ചാബി ആധിപത്യമുള്ള പഞ്ചാബും കൈമാറിയെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.
"ഹിന്ദുക്കൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴും കോൺഗ്രസ് മൗനം പാലിച്ചു"
ബംഗ്ലാദേശിൽ ഹിന്ദുക്കൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴും കോൺഗ്രസ് മൗനം പാലിച്ചുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ആരോപിച്ചു. ബംഗാൾ ബംഗാളി ആധിപത്യമുള്ളതായിരുന്നു. എല്ലാ ഹിന്ദു ഗ്രാമങ്ങളും ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ ബംഗ്ലാദേശിന് നൽകി. അധികാരത്തിനുവേണ്ടി അമിതമായി അസ്വസ്ഥരായ കോൺഗ്രസാണ് ഈ ലജ്ജാകരമായ പ്രവൃത്തി ചെയ്തത്. രാജ്യം അവരിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചു. ആ വിശ്വാസത്തിന് അവർ വഞ്ചനയോടെ മറുപടി നൽകിയെന്ന് ആദിത്യനാഥ് പറഞ്ഞു.
"ബംഗ്ലാദേശിലെ സംഭവങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുന്നത് അവരുടെ വോട്ട് ബാങ്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അകന്നുപോകാൻ ഇടയാക്കുമെന്ന് അവർ ഭയപ്പെട്ടു. അവർക്ക്, ദളിത് ഹിന്ദുക്കളുടെ കൊലപാതകത്തിന് ഒരു പ്രാധാന്യവുമില്ല. പ്രധാനം സ്വന്തം വോട്ട് ബാങ്കാണ്" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ചരിത്രത്തിലെ ഇത്തരം ഇരുണ്ട അധ്യായങ്ങളിൽ നിന്ന് രാജ്യം പഠനം ഉൾക്കൊള്ളണമെന്നും യോഗി ആദിത്യനാഥ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ജാതി, പ്രദേശ, ഭാഷാ വിഭജനങ്ങളും ഉൾപ്പോരും കാരണം രാജ്യം ഒരു "അടിമ"യായി മാറിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അത്തരം ഉൾപ്പോരുകൾ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ, ഗൂഢാലോചന എളുപ്പത്തിൽ കടന്നുവരും" അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
Also Read:സവർക്കറിനെതിരെ വിദ്വേഷ പരാമർശം; രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരായ കേസ് സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കി