'ഹലാൽ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ലാഭം ഭീകരവാദത്തിന്'; യുപി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന വിവാദത്തിൽ
സംസ്ഥാനത്ത് ഹലാൽ ഉത്പന്നങ്ങൾ നിരോധിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ ആരോപണം.
Published : October 22, 2025 at 7:28 PM IST
ലഖ്നൗ: ഉത്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പരിശോധിക്കണമെന്ന ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിൻ്റെ ആഹ്വാനം വിവാദമാവുന്നു. ഹലാൽ ഉത്പന്നങ്ങളുൾപ്പടെയുള്ളവയുടെ വിൽപനയിൽനിന്നുള്ള ലാഭം മതംമാറ്റം, ലൗ ജിഹാദ്, ഭീകരവാദം എന്നിവയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാലാണ് ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഇവ നിരോധിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സംസ്ഥാനത്ത് ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷനെതിരെ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നിലപാട് യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഈ പ്രസ്താവനയിലൂടെ ആവർത്തിച്ചുറപ്പിച്ചു.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവനയും ആഹ്വാനവും
ഗോരഖ്പൂരിൽ നടന്ന 'വിചാർ-പരിവാർ കുടുംബ സ്നേഹ മിലൻ', 'ദീപോത്സവ് സെ രാഷ്ട്രോത്സവ്' പരിപാടികളിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് യോഗി ആദിത്യനാഥിൻ്റെ വിവാദ പ്രസ്താവന. ജനങ്ങൾ ഹലാൽ ഉത്പന്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി തദ്ദേശീയ ഉത്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യർഥിച്ചു. സോപ്പുകൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ, തീപ്പെട്ടികൾ എന്നിവയ്ക്ക് പോലും ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നൽകുന്നുണ്ടെന്നത് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനുള്ള ശ്രമമെന്ന് കോൺഗ്രസ്
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഈ പ്രസ്താവനയോട് യുപി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ അജയ് റായ് രൂക്ഷമായാണ് പ്രതികരിച്ചത്. പ്രധാന സാമ്പത്തിക, തൊഴിൽ പ്രശ്നങ്ങളിൽനിന്ന് പൊതുശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ബിജെപി സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. യഥാർഥ പ്രശ്നങ്ങളിൽനിന്ന് ശ്രദ്ധ മാറ്റുന്നതിൽ ഈ സർക്കാർ അതീവ മിടുക്കരാണെന്നും, എന്തിനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതെന്നും റായ് ചോദിച്ചു. 2017 മുതൽ സംസ്ഥാനത്ത് വന്നിട്ടുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതുവഴി എത്രമാത്രം തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടുവെന്നുമുള്ള വിവരങ്ങൾ സർക്കാർ പുറത്തുവിടണമെന്നും കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
എന്താണ് ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ?
ഒരു പ്രത്യേക ഉത്പന്നം ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ട് അർഥമാക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പുതിയ പരാമർശങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് ഹലാൽ സർട്ടിഫൈഡ് ഭക്ഷ്യോത്പന്നങ്ങൾ നിരോധിക്കാനുള്ള മുൻ തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് വീണ്ടും വഴിയൊരുക്കി. ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ, മരുന്ന് ഭരണ വിഭാഗം കമ്മിഷണറുടെ ഓഫിസ് 2023 നവംബർ 18ന് ഇതുസംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു.
നിരോധനവും നിയമനടപടികളും
കയറ്റുമതി ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് ഇളവ് അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷനുള്ള ഭക്ഷ്യോത്പന്നങ്ങളുടെ നിർമാണം, സംഭരണം, വിൽപന, വിതരണം എന്നിവയാണ് നിരോധിച്ചത്. ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ, നിലവാര നിയമം, 2006 പ്രകാരമാണ് ഈ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കിയത്. സർക്കാർ ഉത്തരവ് ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിരവധി ഹർജികൾ സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
സുപ്രീംകോടതിയിലെ വാദങ്ങൾ
ഈ വർഷം ജനുവരിയിൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത സുപ്രീംകോടതിയിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ഹലാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇറച്ചിയില്ലാത്ത ഉത്പന്നങ്ങളായ സിമൻ്റ്, ഇരുമ്പു കമ്പികൾ, ഗോതമ്പ്, കടലമാവ് തുടങ്ങിയവയിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇത്തരം ഉത്പന്നങ്ങൾക്കായി അവിശ്വാസികൾ എന്തിനാണ് ഉയർന്ന വില നൽകേണ്ടതെന്നും, സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഏജൻസികൾ വലിയ തുകകൾ ശേഖരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മേത്ത ചോദിച്ചു. ഈ സമ്പ്രദായം സ്വമേധയാ ഉള്ളതും ഉപഭോക്താവിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അനുസരിച്ചുള്ളതുമാണെന്ന് ഹർജിക്കാർ വാദിച്ചു.
കേന്ദ്രസർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട്
ഈ വിഷയം ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാരിൻ്റെ അധികാരപരിധിയിൽ വരുന്നതാണെന്നും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ നിയന്ത്രണത്തിൽ വാണിജ്യ മന്ത്രാലയത്തിന് പങ്കില്ലെന്നും കേന്ദ്രസർക്കാർ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകിയെന്നാരോപിച്ച് ഒരു ഹർജിക്കാരനെതിരെ ലഖ്നൗവിൽ എഫ്ഐആർ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും കേന്ദ്രം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഹലാൽ ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ജംഇയ്യത്ത് ഉലമാ-ഇ-ഹിന്ദ് ഹലാൽ ട്രസ്റ്റ് എന്നിവർ ഫയൽ ചെയ്ത ഹർജികളിൽ യുപി സർക്കാരിൻ്റെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും മറുപടി സുപ്രീംകോടതി തേടി. എഫ്ഐആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ട്രസ്റ്റിനെതിരെ നിർബന്ധിത നടപടികൾ എടുക്കരുതെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു.
