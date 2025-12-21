രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ അഹമ്മദാബാദ് എയര് ഇന്ത്യ ദുരന്തം; ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിമാനദുരന്തങ്ങളിലൊന്ന്
മുപ്പത് സെക്കന്ഡുകള്ക്കകം തകര്ന്ന് വീഴാനായി മാത്രമായിരുന്നു 2025 ജൂണ് 12ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 01.38ന് അഹമ്മദാബാദില് നിന്ന് ഒരു ബോയിങ് 787 ഡ്രീം ലൈനര് എയര് ഇന്ത്യ വിമാനം എഐ 171 പറന്നുയര്ന്നത്.
By Kasturi Ray
Published : December 21, 2025 at 9:43 AM IST|
Updated : December 21, 2025 at 9:53 AM IST
ആ തെളിഞ്ഞ ജൂണ് മാസത്തില് തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യാത്രയ്ക്കാനായി നിരവധി പേരാണ് സര്ദാര് വല്ലഭായ് പട്ടേല് രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നത്. ഫോണുകള് ഇടതടവില്ലാതെ ബെല്ലടിക്കാന് തുടങ്ങും വരെ ഒരു സാധാരണ യാത്ര അയക്കലായിരുന്നു അവര്ക്ക് അത്. കേവലം മണിക്കൂറുകള്ക്കകം അവരുടെ ജീവിതം കീഴ്മേല് മറിഞ്ഞു. ആ ദിനം അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പേടി സ്വപ്നമായി മാറി. അവര്ക്കുണ്ടായ നഷ്ടമാകട്ടെ കണക്കാക്കാനാകാത്തതും.
വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരാളൊഴികെ 240പേരും നിലത്തുണ്ടായിരുന്ന 19 പേരും ദുരന്തത്തില് മരിച്ചു. കോണ്ക്രീറ്റും ഉരുകിയ ലോഹവും താഴേക്ക് പെയ്തിറങ്ങി. രക്ഷാപ്രവര്ത്തകര്ക്കും ദുരന്തത്തിലെ അതിജീവിതര്ക്കും ഉരുകുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെയും വിമാന ഇന്ധനത്തിന്റെയും ഗന്ധവും പൊടിയും കാരണം പ്രദേശത്ത് തുടരാനാകാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടായി. ദുരന്തത്തില് പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈവാര്ത്ത സൃഷ്ടിച്ചത് ഭയവും അവിശ്വസനീയതയുമായിരുന്നു. നൂറ് കണക്കിന് ജീവന് വഹിച്ച വിമാനം ശരീരങ്ങള് കത്തിയെരിയുന്ന ഒരു അഗ്നികുണ്ഡമായി മാറിയെന്ന് മിനിറ്റുകള്ക്കകം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടു.
തുടര്ന്നുണ്ടായ സംഭവങ്ങള് ഹൃദയം മരവിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു. ഭയാനകവും. പൊലീസ്, സര്വകലാശാല ജീവനക്കാര്, വിദ്യാര്ത്ഥികള്, വിമാനത്താവള അടിയന്തര ജീവനക്കാര്, സന്നദ്ധ പ്രവര്ത്തകര് തുടങ്ങിയവര് ആരും ആഹ്വാനം ചെയ്യാതെ തന്നെ പ്രദേശത്തേക്ക് ഇരച്ചെത്തി. തീയണച്ചു. പതിനായിരം ഡിഗ്രിക്കും മുകളിലായിരുന്നു താപനില. ഇത് രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം തടസപ്പെടുത്തി. മൃതദേഹങ്ങള് കണ്ടെടുക്കുന്നതിനും ഇത് തടസമുണ്ടാക്കി. പരിശീലനം ലഭിച്ച നായകളെ ഇതിനായി ഉപയോഗിച്ചു. കോണ്ക്രീറ്റും ലോഹവും നീക്കം ചെയ്യാന് ക്രെയിനുകളെത്തി. അഹമ്മദാബാദിലും പരിസരത്തുമുള്ള ആശുപത്രികള് ജനനിബിഡമായി. ഓപ്പറേഷന് തിയേറ്ററുകള് പൂര്ണസജ്ജമായി മുഴുവന് സമയവും പ്രവര്ത്തന നിരതവും. ജീവനുള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായി ശരീരങ്ങളുമായി ആംബുലന്സുകള് ചീറിപ്പാഞ്ഞു.
നാല്പ്പതുകാരനായ ബ്രിട്ടീഷ് പൗരന് എന്ന 11എ നമ്പര് സീറ്റിലെ യാത്രികന് പരിക്കുകളോടെ അവശിഷ്ടങ്ങള്ക്കിടയില് നിന്ന് ജീവനോടെ പുറത്തേക്ക് നടന്നെത്തി. അസാധാരണമായിരുന്നു ആ രക്ഷപ്പെടല്. വേര്പെട്ട ഇന്ധന ഭാഗം ഹോസ്റ്റലിന്റെ താഴത്തെ നിലയിലെ ഇടനാഴിയില് പതിക്കുകയും ആ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്ന സീറ്റില് നിന്ന് ഇയാള് രക്ഷപ്പെടുകയുമായിരുന്നു. കടുത്ത പുകയിലൂടെയും കത്തിയെരിയുന്ന അവശിഷ്ടങ്ങള്ക്കിടയിലൂടെയും താന് എമര്ജന്സി എക്സിറ്റിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് രക്ഷപ്പെട്ടതെന്ന് പിന്നീട് അദ്ദേഹം വിവരിച്ചു.
ആഴ്ചകള്ക്ക് ശേഷം അന്വേഷകരും അധികൃതരും മരണ സംഖ്യ 260 എന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. യാത്രക്കാരും ജീവനക്കാരുമടക്കം വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന 241 പേരും നിലത്തുണ്ടായിരുന്ന 19 പേരുമാണ് ദുരന്തത്തില് മരിച്ചത്. നിലത്തുണ്ടായിരുന്ന നിരവധി പേര്ക്ക് പരിക്കേല്ക്കുകയും ചെയ്തു.
അവശിഷ്ടങ്ങള് ഏതാണ്ട് പൂര്ണമായി തന്നെ കത്തിയമര്ന്നിരുന്നു. അത് കൊണ്ട് തന്നെ മരിച്ചവരെ തിരിച്ചറിയല് അതീവ ദുഷ്കരമായിരുന്നു. അത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള അടുത്ത നടപടി ഏറെ വേദനാജനകമായിരുന്നു മിക്ക കുടുംബങ്ങള്ക്കും പലരും തങ്ങളുടെ രക്തം നല്കി, ചിലര് കവിളത്ത് നിന്നുള്ള കോശങ്ങളും മറ്റും നല്കിയും തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ അവശിഷ്ടങ്ങള് ഉണ്ടോയെന്ന് തേടി. സാമ്പിള് നല്കാനായി താത്ക്കാലിക ഫോറന്സിക് ഹാളിന് പുറത്ത് വലിയ നിര രൂപപ്പെട്ടു.
അഹമ്മദാബാദിലെ ആശുപത്രികളുടെ പുറത്ത് ഒരു കയ്യില് കുഞ്ഞും മറു കയ്യില് പരിശോധനയ്ക്കായി വിവരങ്ങള് എഴതിയ പേപ്പറുമായി ഇരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ കാഴ്ച ദുരന്തത്തിന്റെ ആഴം വിളിച്ചോതുന്നതായിരുന്നു. ഒരു മാസം കണ്ട് എല്ലാവരുടെയും ഡിഎന്എ പരിശോധന പൂര്ത്തിയായി. പിന്നീട് ബാക്കിയായ അവശിഷ്ടങ്ങള് ബന്ധുക്കള്ക്ക് കൈമാറുകയും വേദനയോടെ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവര്ക്ക് ബന്ധുക്കള് അന്ത്യയാത്രമൊഴി ഏകുകയും ചെയ്തു.
ദുരന്തത്തിന് പിന്നാലെ ദുരന്ത കാരണം തേടിയുള്ള നെട്ടോട്ടമായിരുന്നു. അന്വേഷകര്ക്ക് ദുരന്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു റെക്കോര്ഡര് കിട്ടി. പിന്നീട് ഇതിലെ വിവരങ്ങള് ശേഖരിക്കാനുള്ള പാച്ചിലായിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ എയര് ക്രാഫ്റ്റ് ആക്സിഡന്റ് ഇന്വെസ്റ്റിഗേഷന് ബ്യൂറോ(എഎഐബി) ദുരന്തത്തിന് ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിച്ചു. സാങ്കേതിക-മാനുഷികവിഷയങ്ങള് ഇതില് എണ്ണിപ്പറഞ്ഞിരുന്നു. വിമാന ഇന്ധന നിയന്ത്ര സ്വിച്ച് റണ് മോഡില് നിന്ന് കട്ട് ഓഫ് മോഡിലേക്ക് മാറിയതായി കണ്ടെത്തി. വിമാനം പറന്നുയര്ന്ന് സെക്കന്റുകള്ക്കകമാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്. ഇതോടെ രണ്ട് എന്ജിനുകളിലേക്കുമുള്ള ഇന്ധനവിതരണം നിലച്ചു. ഇതോടെ വിമാനത്തിന് മുകളിലേക്ക് പറന്നുയരാനും കഴിയാതെ ആയി.
സ്വിച്ചുകളുടെയും കോക്ക്പിറ്റിലെ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളുടെയും ശബ്ദകോലാഹലങ്ങള് വോയ്സ് റെക്കോര്ഡറില് നിന്ന് വ്യക്തമായി. എന്തിനാണ് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തത് എന്ന് ഒരു വൈമാനികന് ചോദിക്കുന്നതും താന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് മറ്റേയാള് പറയുന്നതും കേള്ക്കാം. എന്നാല് ഇതാണ് ദുരന്തത്തിന് കാരണമായതെന്ന് ആത്യന്തികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. സ്വിച്ചുകള് എങ്ങനെ ഓഫായി എന്നതില് അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്. സാങ്കേതികപ്പിഴവടക്കമുള്ള സാധ്യതകള് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.
ചിലര് വൈമാനികരുടെ പിഴവിനെ കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങളുയര്ത്തി. മാനുഷികമായ പിഴവ് സംഭവിച്ചു എന്ന് സ്ഥാപിക്കാന് ചിലര് കോക്ക്പിറ്റിലെ സംഭാഷണ ശകലങ്ങള് ഉയര്ത്തിക്കാട്ടി. എന്നാല് ഇത്തരത്തിലുള്ള തീര്പ്പ് ഈ ഘട്ടത്തില് നടത്താനാകില്ലെന്ന് കാട്ടി വൈമാനികരുടെ സംഘടന രംഗത്ത് എത്തി.
മാസങ്ങള് കടന്ന് പോകെ ജീവന് നഷ്ടമായവരുടെ കുടുംബങ്ങള് വിശ്വസ്യതയുള്ള അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് രംഗത്തെത്തി. വ്യോമയാന മേഖലയിലുള്ളവര് പക്ഷപാതമില്ലാത്ത അന്വേഷണം എന്ന ആവശ്യകതയുയര്ത്തി. ദുഃഖാര്ത്തരായ കുടുംബങ്ങളുടെ വികാരങ്ങള് കണക്കിലെടുത്താണ് അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധരുടെ സേവനവും ഉണ്ട്. ഏതായാലും ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഓരോ വിമാനയാത്രക്കാരെയും അങ്കലാപ്പിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
രാജ്യാന്തരസംഘങ്ങളും വളരെ വേഗം തന്നെ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി. അമേരിക്കന് നാഷണല് സേഫ്റ്റി ബോര്ഡ് ആന്ഡ് എയറോ സ്പേസ് മാനുഫാക്ചറേഴ്സ്- ഡ്രീ ലൈനറിന്റെ എന്ജിന് നിര്മ്മാതാക്കളായ ബോയിങ്, ജെഇ തുടങ്ങിയവര് ഇന്ത്യന് സംഘവുമായി ചര്ച്ച നടത്തി. വിമാനത്തിന്റെ അവസാന സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും റിപ്പോര്ട്ട് തേടി. ഓരോ മിനിറ്റിലെയും വിശദാംശങ്ങള് പരിശോധിക്കാനാണ് ഇവരുടെ നീക്കം.
ബഹുരാഷ്ട്ര ഇടപെടല് ഇത്തരം അപകടങ്ങളുടെ അന്വേഷണത്തില് സര്വസാധാരണമാണ്. വിമാനങ്ങളും ഇവയുടെ ഭാഗങ്ങളും വിദേശ നിര്മ്മിതമാകുമ്പോള് പ്രത്യേകിച്ചും. ദുരന്തം ആഗോള ശ്രദ്ധയാകര്ഷിച്ചു. കാരണം മരണ സംഖ്യ വളരെ ഉയര്ന്നതാണ് എന്നത് തന്നെ. ബോയിങ് 787 സര്വീസ് തുടങ്ങിയ ശേഷം ആദ്യമായുണ്ടാകുന്ന ദുരന്തമാണ് ഇതെന്നതും രാജ്യാന്തര ശ്രദ്ധയ്ക്ക് കാരണമായി.
എയര് ഇന്ത്യ സംഭവത്തില് ഉടന് തന്നെ നടപടികള് തുടങ്ങി. ബോയിങ് 787 ഉപയോഗിക്കുന്ന മിക്ക സര്വീസുകളും റദ്ദാക്കി. ഇതിന് പുറമെ ദുരന്തത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളില് പരിശോധനയും കര്ശനമാക്കി.
ബോയിങ് 787ല് അറ്റകുറ്റപ്പണികള് നടത്താന് ഡിജിസിഎയില് നിന്നും നിര്ദ്ദേശമുണ്ടായി. അന്വേഷണം തുടര്ന്നു. ഇതിനിടെചില ഡ്രീം ലൈനറുകള് പരിശോധനയ്ക്ക് എടുത്തു. ഇരകളുടെ കുടുംബങ്ങള്ക്ക് കമ്പനി നഷ്ടപരിഹാരവും പ്രഖ്യാപിച്ചു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തേടുന്നവര്ക്ക് സഹായങ്ങള് നല്കാന് ഹെല്പ്പ് ലൈന് നമ്പറും സേവന കേന്ദ്രങ്ങളും തുടങ്ങിയിരുന്നു.
ദുരന്തത്തിന്റെ കോലാഹലങ്ങള്ക്ക് ശേഷമുള്ള പ്രതിസന്ധിയായിരുന്നു ഏറ്റവും നിര്ണായകം. ദുരന്തത്തില് നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട മനുഷ്യന് ഇനിയും ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ച് വരാനായിട്ടില്ല. ദുരന്തത്തിനിരയായവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ കണ്ണീര്ക്കഥകള്ക്കുമപ്പുറം ഹോസ്റ്റലില് കുടുങ്ങിയ പോയ മെഡിക്കല് വിദ്യാര്ത്ഥികളെ സുരക്ഷിതമായി രക്ഷപ്പെടുത്തിയ സഹപാഠികള്, ആരുടെയും നിര്ദ്ദേശമില്ലാതെ തന്നെ പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച ആംബുലന്സ് ഡ്രൈവര്മാര്. രക്ഷാപ്രവര്ത്തനത്തിന് ഇറങ്ങിയവര്ക്ക് ചൂടില് നിന്ന് രക്ഷനേടാന് ബ്ലാങ്കറ്റുമായി എത്തിയ സര്വകലാശാലയിലെ ഒരു പാചകക്കാരിതുടങ്ങിയവര് ഈ ദുരന്ത കഥയിലെ കരുത്തും സ്വീകാര്യതയും ഒക്കെയായി നിലകൊള്ളുന്നു.
ഡിഎന്എ സാമ്പിള് നല്കി തങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മൃതദേഹാവശിഷ്ടങ്ങള് ദിവസങ്ങള്ക്ക് ശേഷം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്ന മാതാപിതാക്കള്, സഹപാഠികളെ നഷ്ടമായ വിദ്യാര്ത്ഥികളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാന് വാക്കുകളില്ലാതെ ഉഴലുന്ന അധ്യാപകര്, തിരിച്ചറിയലിനും പേപ്പര് ജോലികള്ക്കുമായി എത്തിയവര്ക്ക് അഭയ കേന്ദ്രമൊരുക്കിയ സമപത്െ പള്ളികളും കമ്യൂണിറ്റി ഹാളുകളും ഒക്കെ മാനുഷികതയുടെ പാഠങ്ങള് ഈ ദുരന്ത കാലത്ത് പകര്ന്ന് നല്കി.
ദുരന്തത്തിന് പിന്നാലെയുണ്ടായ അനുശോചനങ്ങള്ക്കപ്പുറം നയങ്ങളിലും കാതലായ മാറ്റങ്ങള് വന്നു. എഎഐബിയുടെ പ്രാഥമിക റിപ്പോര്ട്ട് പുറത്ത് വന്നതിന് പിന്നാലെ കോക്ക്പിറ്റിലെ സംവിധാനങ്ങള് പുനഃപരിശോധിക്കപ്പെട്ടു, സ്വിച്ച് സംരക്ഷണം, പരിശീലന നടപടികള്, 787, സമാനമായ വിമാനങ്ങള് തുടങ്ങിയവയുടെ പരിശോധനകള് തുടങ്ങിയവ നടന്നു. യൂറോപ്പിലും ഇന്ത്യയിലുമുള്ള നിയന്ത്രകര് അറ്റകുറ്റകുറ്റപ്പണികളുടെയും പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെയും കണക്കുകള് എടുത്തു. നിയമ മേഖലയിലേക്കും രാജ്യാന്തര പരിശോധന വ്യാപിപ്പിച്ചു. സിവില് കേസുകളുമായി എത്തിയ കുടുംബങ്ങള്ക്കും വിദേശ സര്ക്കാരിനും ആവശ്യമായ രേഖകള് നല്കപ്പെട്ടു.
എല്ലാ ദുരന്തങ്ങള്ക്കും ശേഷം കാര്യങ്ങള് ഏവരെയും തൃപ്തികരമാക്കുന്നത് ആയിരിക്കില്ല. ഫോറന്സിക് നടപടിക്, ഡിഎന്എ പരിശോധന, യാത്രികരുടെ വിവരങ്ങള് മറ്റ് നടപടികള് തുടങ്ങിയവ കടുത്ത സമ്മര്ദ്ദങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്ന് പോയത്. നയതന്ത്ര, കോണ്സുലാര് സഹായങ്ങള് പരമപ്രധാനമായിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷുകാരടക്കമുള്ള വിദേശികളുടെ കുടുംബങ്ങള് ചില ഉത്തരങ്ങള് തേടിയ സാഹചര്യത്തില് പ്രത്യേകിച്ചും. ചിലരുടെ മൃതദേഹങ്ങള് മാറിപ്പോയ സംഭവങ്ങളും റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.
ഏതായാലും വര്ഷം അവസാനിക്കുമ്പോള് ചില കാര്യങ്ങള് കൂടുതല് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് ചില ചോദ്യങ്ങള്ക്ക് ഇനിയും ഉത്തരമായിട്ടില്ല. അപകടം പുനരാവിഷ്ക്കരിക്കാനുള്ള നടപടികളിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം. ഏതായാലും വര്ഷങ്ങള് കഴിയവെ ഈ ദുരന്തവും മറവിയിേക്ക് തള്ളപ്പെടും.