Yearender 2025: പഹല്‍ഗാം ഭീകരാക്രമണം; നഷ്‌ടമായത് 26 ജീവനുകള്‍, രക്തച്ചൊരിച്ചില്‍, ദുസ്സഹമായ കശ്‌മീര്‍ ജീവിതം

2025 വിടപറയാനൊരുങ്ങുമ്പോള്‍ ജമ്മുകശ്‌മീരിലെ പഹല്‍ഗാമില്‍ 26 ജീവനുകളെടുത്ത ക്രൂരമായ ആക്രമണത്തെയും അതിന് പിന്നാലെ സ്വാസ്ഥ്യം നഷ്‌ടമായ അതിര്‍ത്തിയെയും നമുക്കൊന്ന് ഓര്‍ത്തെടുക്കാം

YEARENDER 2025 OPERATION SINDOOR WORST TERRORIST ATTACKS BAISARAN
Security personnel carry out a search operation at Baisaran area following the Pahalgam terrorist attack, in Pahalgam on Apr 23, 2025. (ANI)
By Nisar Ahmad Dharma

Published : December 29, 2025 at 1:43 PM IST

Updated : December 29, 2025 at 1:49 PM IST

2025 ഏപ്രില്‍ 22ന് പതിവുപോലെ സന്ദര്‍ശകരെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു പഹല്‍ഗാമിലെ പുല്‍ത്തകിടികള്‍. ഈ സമയത്താണ് ബൈസരണ്‍ താഴ്‌വരയിലെ പൈന്‍മരങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ നിന്ന് മൂന്ന് തീവ്രവാദികള്‍ പുറത്ത് കടന്ന് ഈ ആഘോഷ വേദിയെ കൊലക്കളമാക്കി മാറ്റിയത്.

YEARENDER 2025 OPERATION SINDOOR WORST TERRORIST ATTACKS BAISARAN
A view of the Pahalgam terrorist attack site that took place on Apr 22, 2025 (ANI)

നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് 26 ജീവനുകള്‍ അവര്‍ എടുത്തു. ഇതില്‍ 25 പേര്‍ അവധിയാഘോഷിക്കാനെത്തിയ സഞ്ചാരികളും ഒരാള്‍ ഇവിടുത്തെ ഒരു കുതിരക്കാരനും ആയിരുന്നു. 2000ത്തിന് ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സഞ്ചാരികള്‍ കശ്‌മീരില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവം കൂടിയായി ഇത്. എം4 കാര്‍ബൈനുകളും എകെ 47 തോക്കുകളുകളുമായാണ് ഈ തീവ്രവാദികള്‍ താഴ്‌വരയിലേക്ക് എത്തിയത്. ഈ ഭൂവിഭാഗത്തെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണയുള്ളവരായിരുന്നു. സൈനിക പോസ്റ്റുകളും മറ്റും ഒഴിവാക്കിയാണ് രാജ്യത്തിന്‍റെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഇവിടെ അവധിയാഘോഷിക്കാനെത്തിയവരുടെ ജീവനെടുക്കാന്‍ ഇവര്‍ വന്നത്.

ഇവര്‍ പുരുഷന്‍മാരെ തെരഞ്ഞ് പിടിച്ചാണ് കൊന്ന് തള്ളിയത്. പുരുഷന്‍മാരോട് ഖുറാന്‍ സൂക്തങ്ങളായ കലിമ ചൊല്ലാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതറിയാത്ത മുസ്ലീം ഇതര സമൂഹങ്ങളില്‍ പെട്ടവരെ പോയിന്‍റ് ബ്ലാങ്കില്‍ നിന്ന് നിറയൊഴിച്ച് കൊന്നു. മധുവിധു ആഘോഷിക്കാനെത്തിയ നവവരന്‍മാരും ഒരു യുവാവും അവന്‍റെ അച്‌ഛനുമടക്കമുള്ളവര്‍ ഇവരുടെ ക്രൂരതയ്ക്കിരയായി. അക്രമികളില്‍ നിന്ന് തോക്ക് പിടിച്ച് വാങ്ങിയ 32 വയസുകാരനായ ഒരു മുസ്ലീം കുതിരക്കാരനും തന്‍റെ ജീവന്‍ ബലി നല്‍കേണ്ടി വന്നു.

ആക്രമണം നടത്തിയത് ഇങ്ങനെ

24 മണിക്കൂറിനകം തന്നെ അക്രമികളെ കുറിച്ചും ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ചും കൃത്യമായ വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കാന്‍ ജമ്മു കശ്‌മീര്‍ പൊലീസിനും കേന്ദ്ര സേനകള്‍ക്കും കഴിഞ്ഞു. അഞ്ച് ഭീകരരെ അന്വേഷകര്‍ക്ക് തിരിച്ചറിയാനായി. ഇതില്‍ മൂന്ന് പേര്‍ പാകിസ്ഥാനികളും രണ്ട് പേര്‍ ദക്ഷിണ കശ്‌മീരില്‍ നിന്ന് ഭീകര സംഘത്തില്‍ ചേര്‍ക്കപ്പെട്ടവരുമായിരുന്നു. ഇതിന് പുറമെ പതിനഞ്ചോളം പേരുടെ സഹായവും ഇവര്‍ക്ക് ലഭിച്ചു. ഇവരുടെ യാത്രകള്‍ക്കും ഫോണ്‍ അടക്കമുള്ളവയ്ക്കുമാണ് ഇവര്‍ സഹായികളായത്.

മൂസ എന്ന ആസിഫ് ഫൗജി, യൂനസ് എന്ന സുലൈമാന്‍ ഷാ, അബു തല്‍ഹ എന്നിവരായിരുന്നു പാകിസ്ഥാനില്‍ നിന്നുള്ള ഭീകരര്‍. ബിബ്‌ജെഹാരയില്‍ നിന്നുള്ള ആദില്‍ ഗുരി, പുല്‍വാമയില്‍ നിന്നുള്ള അഹ്‌സാന്‍ എന്നിവരായിരുന്നു കശ്‌മീരില്‍ നിന്ന് സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നവര്‍.

YEARENDER 2025 OPERATION SINDOOR WORST TERRORIST ATTACKS BAISARAN
The map shows the spot where the attack took place in Pahalgam (ETV Bharat graphics)

ലഷ്‌കര്‍ ഇ തോയിബയുമായി ബന്ഝമുള്ള ദ റസിസ്റ്റന്‍സ് ഫ്രണ്ട് എന്ന സംഘത്തിന് കീഴിലാണ് ഇവര്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. പാകിസ്ഥാന്‍ ആസ്ഥാമാക്കി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഭീകര നേതൃത്വത്തെ മറച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സംഘമാണിത്. സുരക്ഷാ ഏജന്‍സികള്‍ക്ക് ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ തന്നെ വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു. ശ്രീനഗറിലെ താഴ്‌വരകളില്‍ സന്ദര്‍ശകര്‍ക്ക് സുരക്ഷ ഏര്‍പ്പെടുത്തണമെന്ന് ഇവര്‍ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നതായി പിടിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ഇരകള്‍

മധ്യവര്‍ഗ ഇന്ത്യയുടെ യാത്രാ സ്വപ്‌നങ്ങളുമായി എത്തിയവരാണ് ആക്രമണത്തിന് ഇരയായത്. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ചെറുകിട കച്ചവടക്കാര്‍, മഹാരാഷ്‌ട്രയില്‍ നിന്നുള്ള ഒരു അധ്യാപകന്‍, ഗുജറാത്തില്‍ നിന്നുള്ള ഒരു കുടുംബം, ഒരു ക്രിസ്‌ത്യന്‍ സന്ദര്‍ശകന്‍ എന്നിവരുള്‍പ്പെടെയുള്ളവരുടെ ജീവനുകളാണ് ഭീകരര്‍ എടുത്തത്. മിക്കവരെയും ഭാര്യമാരുടെയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും മുന്നില്‍ വച്ചാണ് കൊന്ന് തള്ളിയത്. തന്‍റെ ഭര്‍ത്താവിനെ കൊന്നശേഷം തന്നോട് അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോകാന്‍ ഒരു ഭീകരന്‍ കൈകൊണ്ട് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചതായി ഒരു സ്‌ത്രീ പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു. തന്നെയും കൊല്ലാന്‍ പറഞ്ഞപ്പോള്‍ സ്‌ത്രീകളെ തങ്ങള്‍ കൊല്ലാന്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ഈ നിര്‍ദ്ദേശം.

YEARENDER 2025 OPERATION SINDOOR WORST TERRORIST ATTACKS BAISARAN
Timeline of the Pahalgam terror attack (ETV Bharat graphics)

കശ്‌മീരിലെ ഈ സംഭവം മതപരമായ ആക്രമണത്തിനുമപ്പുറം രാജ്യത്തിന് കനത്ത ആഘാതം തന്നെയാണ് ഏല്‍പ്പിച്ചത്. കോവിഡ് മഹാമാരിക്ക് ശേഷം പ്രാദേശിക വിനോദസഞ്ചാരത്തെ ശാക്തീകരിക്കാനുള്ള നടപടികളിലാണ് കശ്‌മിര്‍. ഇതിനിടെയാണ് പഴയ ചിത്രങ്ങള്‍ വീണ്ടും മടങ്ങി എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

അടിയന്തര സുരക്ഷാ നടപടികള്‍

ഭീകരാക്രമണം അതിര്‍ത്തിക്കപ്പുറത്ത് നിന്നുള്ള പിന്തുണയോടെയുള്ള യുദ്ധമാണെന്ന പ്രഖ്യാപനം ഉടന്‍ തന്നെ ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്നുണ്ടായി. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പ്രാദേശിക പൊലീസുമായി അടിയന്തരമായി ബന്ധപ്പെട്ടു. പിറ്റേദിവസം തന്നെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ ബൈസരണ്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചു. അന്വേഷണത്തെയും സാഹചര്യങ്ങളെയും വിലയിരുത്തി.

YEARENDER 2025 OPERATION SINDOOR WORST TERRORIST ATTACKS BAISARAN
Army officials brief Union Home Minister Amit Shah on Pahalgam terrorist attack as he arrives at Baisaran meadow, the site of the attack on tourists, in Pahalgam on Apr 23, 2025 (ANI)

ഈ സമയം വിവിധ അന്വേഷണ ഏജന്‍സികള്‍ കശ്‌മീരിലെമ്പാടും തെരച്ചിലുകള്‍ നടത്തുകയും നിരവധി പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയുമായിരുന്നു. ഫോണ്‍ രേഖകള്‍ പരിശോധിക്കലും സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കലും സന്ദര്‍ശകര്‍ പകര്‍ത്തിയ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കുകയുമടക്കമുള്ള പ്രവൃത്തികളും ഇവര്‍ നടത്തി. അടുത്ത രണ്ടാഴ്‌ചയ്ക്കിടെ ഭീകരരുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് കരുതിയ 90 പേരെയെങ്കിലും ഇവര്‍ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഇത്രയും സുരക്ഷയുള്ള ഒരു പ്രദേശത്തേക്ക് ഇവര്‍ക്ക് ഇത്ര നിഷ്‌പ്രയാസം എങ്ങനെ എത്താന്‍ പറ്റി എന്ന വലിയ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം തേടലായിരുന്നു ഇത്.

അതിര്‍ത്തി കടന്നുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായവും കൃത്യമായ ആശയവിനിമയവും ഭീകരര്‍ക്ക് ഉണ്ടായി എന്ന് ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജന്‍സി സ്ഥിരീകരിച്ചു. കശ്‌മീരിലെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയെ തകിടം മറിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവും ഇവര്‍ക്കുണ്ടായിരുന്നു. ആഗോളതലത്തില്‍ തന്നെ ആക്രമണം അപലപിക്കപ്പെട്ടു. ക്വാഡ് വിദേശമന്ത്രിമാരും പാശ്ചാത്യ ലോകവും സംഭവത്തെ അപലപിച്ചു. അതേസമയം തങ്ങള്‍ക്ക് ആക്രമണത്തില്‍ പങ്കില്ലെന്നായിരുന്നു ഇസ്ലാമാബാദിന്‍റെ പ്രതികരണം.

ഭീകരരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഓപ്പറേഷന്‍ മഹാദേവ്

പഹല്‍ഗാം ഭീകരാക്രമണം കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മാസത്തിനിപ്പുറം മൂന്ന് അക്രമികളെ ശ്രീനഗറിന് പുറത്ത് ഹാര്‍വാന്‍-ദച്ചിഗാം മേഖലയിലെ വനത്തില്‍ നിന്ന് കണ്ടെത്താനും ഉന്‍മൂലനം ചെയ്യാനും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കായി.

ഇവരുടെ ചലനങ്ങള്‍ ഡിജിറ്റല്‍ സഹായത്തോടെ മനസിലാക്കിയാണ് ഇത് സാധ്യമായത്. ഇതിന് പുറമെ മാനുഷിക സഹായങ്ങളും ഇവരുടെ രക്ഷാമാര്‍ഗങ്ങള്‍ കണ്ടെത്താന്‍ സഹായിച്ചു. ജൂലൈയിലാണ് ഇവര്‍ക്ക് ഇതിനുള്ള ഒരു തുമ്പ് കിട്ടിയത്. ഭീകരസംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അസാധാരണ ഫോണ്‍കോളാണ് ഇതിന് സഹായിച്ചത്. ഇത് വഴി ഇന്‍റലിജന്‍സ് സംഘം അക്രമികളിലേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു.

YEARENDER 2025 OPERATION SINDOOR WORST TERRORIST ATTACKS BAISARAN
Mortal remains of the victims of the Pahalgam terror attack in Srinagar on Apr 23, 2025 (ANI)

ഓപ്പറേഷന്‍ മഹാദേവ് എന്ന പേരില്‍ ജൂലൈ 28ന് സൈന്യവും സിആര്‍പിഎഫും ജമ്മു കശ്‌മീര്‍ പൊലീസും ചേര്‍ന്ന് നടത്തിയ തെരച്ചിലില്‍ ഭീകരരെ വധിക്കാനായി. സുലൈമാന്‍ ഷാ എന്ന ഫൈസല്‍ ജാട്ട്, അബു ഹംസ, യാസിര്‍ എന്നിവരെ സംഘം വധിച്ചു. പഹല്‍ഗാം ആക്രമണത്തിലെ മുഖ്യകണ്ണികള്‍ എന്നാണ് സുരക്ഷാ സേന പിന്നീട് ഇവരെ കുറിച്ച് പരാമര്‍ശിച്ചത്. ഇവര്‍ക്കായി നടത്തിയ തെരച്ചിലിനിടെ 125 ഭീകരരെ വധിക്കാനായെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ പിന്നീട് വ്യക്തമാക്കി. തുടര്‍ന്ന് വന്ന ആഴ്‌ചകളില്‍ നടത്തിയ ആക്രമണത്തില്‍ ഒന്‍പത് ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കി.

കൂട്ടക്കൊലയുടെ രാഷ്‌ട്രീയം

പഹല്‍ഗാം ഭീകരാക്രമണം നടന്ന് മാസങ്ങള്‍ പിന്നിട്ടപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇതിനകം തന്നെ ധ്രുവീകരിക്കപ്പെട്ട രാഷ്‌ട്രീയം അത് കൂടുതല്‍ ആഴത്തിലാക്കി. ഭീകരാക്രമണം ഒരു സര്‍ക്കാര്‍ പരിപാടിയായി കൊണ്ടു നടക്കുന്ന പാകിസ്ഥാന്‍ നിലപാടില്‍ മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് പഹല്‍ഗാം ആക്രണം വ്യക്തമാക്കുന്നത് എന്ന നിലപാടാണ് നമ്മുടെ ഭരണകൂടം കൈക്കൊണ്ടത്. നിയന്ത്രണ രേഖയില്‍ നമ്മള്‍ കൈക്കൊള്ളുന്ന കഠിന നടപടികള്‍ നീതികരിക്കാന്‍ ഈ വാദമാണ് ഇന്ത്യ നയതന്ത്ര വേദികളിലുയര്‍ത്തിയത്.

അതേസമയം ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ വിട്ടുവീഴ്‌ച അരുതെന്ന് ആവര്‍ത്തിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷം പക്ഷേ ആവര്‍ത്തിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകള്‍ അവഗണിച്ചത് എന്ത് കൊണ്ടെന്ന ചോദ്യം നിരന്തരം ഉയര്‍ത്തുന്നു. സന്ദര്‍ശകര്‍ക്ക് എന്ത് കൊണ്ട് മതിയായ സുരക്ഷ ഒരുക്കിയില്ലെന്ന ചോദ്യവും അവര്‍ ഉയര്‍ത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു.

കശ്‌മീര്‍ ജനത ഉയര്‍ത്തുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍

വിനോദസഞ്ചാര മേഖല വീണ്ടും തകര്‍ന്നോ? ഇത്തരം സംഭവങ്ങള്‍ മേഖലയെ വീണ്ടും ദുര്‍ബലമാക്കുന്നുവോ? വേനല്‍ക്കാലത്തും മഞ്ഞു കാലത്തും താഴ്‌വരകള്‍ മറയാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഒരിക്കലും ഇല്ലാതാകുന്നില്ല. സുരക്ഷിത കശ്‌മീര്‍ എന്ന പ്രതിച്‌ഛായ സൃഷ്‌ടിക്കാന്‍ പ്രാദേശിക-കേന്ദ്ര ഭരണകൂടങ്ങള്‍ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങള്‍ക്ക് നന്ദി പറയാം. എങ്കിലും പഹല്‍ഗാം ആക്രമണത്തിന് ശേഷം അവിടെ എത്തുന്ന ഓരോ സഞ്ചാരികളിലും മടങ്ങുമ്പോള്‍ അവരുടെ ഒപ്പം കൂട്ടുന്നത് അവിടുത്തെ സൗന്ദര്യം മാത്രമല്ല ഒരു കൂട്ടക്കൊലയുടെ ഓര്‍മ്മകള്‍ കൂടിയാണ്.

