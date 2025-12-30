Yearender 2025; ഓപ്പറേഷന് സിന്ദൂര്, പഹല്ഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് ഇന്ത്യയുടെ മറുപടി
2025 വിട പറയുകയാണ്. പഹല്ഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് ഇന്ത്യ നല്കിയ മറുപടി ഓപ്പറേഷന് സിന്ദൂറിലേക്ക് ഇടിവി ഭാരത് ഒരു യാത്ര നടത്തുന്നു.
Published : December 30, 2025 at 1:23 PM IST|
Updated : December 30, 2025 at 1:31 PM IST
പഹല്ഗാം ഭീകരാക്രമണം നടന്ന് കേവലം രണ്ടാഴ്ച പിന്നിട്ട 2025 മെയ് ഏഴിന് പുലര്ച്ചെ ദീര്ഘദൂര ഇന്ത്യന് മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും ബഹവല്പൂര്, മുസാഫറാബാദ്, സിയാല്കോട്ട് തുടങ്ങി അരഡസനിലേറെ വരുന്ന പാകിസ്ഥാനിലെയും പാക് അധീന കശ്മീരിലെയും ആകാശത്ത് പ്രകമ്പനങ്ങള് സൃഷ്ടിച്ചു. ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങള് ലക്ഷ്യമിട്ട് 1971ന് ശേഷം ഇന്ത്യ നടത്തുന്ന അതിര്ത്തി കടന്നുള്ള ആദ്യ സൈനിക ആക്രമണമായിരുന്നു ഓപ്പറേഷന് സിന്ദൂര് എന്ന് പേര് നല്കിയ ഈ സൈനിക നടപടി.
പഹല്ഗാമില് ചോരപ്പാടുകള് സൃഷ്ടിച്ച് 26 ജീവനുകള് കവര്ന്നതിനുള്ള ന്യൂഡല്ഹിയുടെ മറുപടി. വര്ഷങ്ങളായി ഇന്ത്യ ഭീഷണി നേരിട്ട കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എ്ന്നാല് 2016ലെ സര്ജിക്കല് സ്ട്രൈക്കിനും 2019ലെ ബാല്കോട്ട് വ്യോമാക്രമണത്തിനും ശേഷം ആയുധങ്ങള് ഉപയോഗിക്കുന്നതില് നിന്ന് ഇന്ത്യ വിട്ടു നില്ക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാല് പഹല്ഗാം ഇന്ത്യയുടെ മനസ് മാറ്റി മറിച്ചു. കാരണം ഭീകരരുടെ ലക്ഷ്യം സൈനികരോ പൊലീസുകാരോ ആയിരുന്നില്ല. അവധിക്കാലം ആഘോഷിക്കാനെത്തിയ കുടുംബങ്ങളായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നില് നമുക്ക് പരിചിതമായ പേരായിരുന്നു. ലഷ്കര് ഇ തോയിബ എന്ന പാകിസ്ഥാന് ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഭീകര സംഘടന.
സര്ക്കാര് കേവലം പഹല്ഗാമിന് മറുപടി നല്കുക മാത്രമായിരുന്നില്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങള്ക്ക് ഒരു ഉറപ്പ് കൊടുക്കലായിരുന്നു. അതിനുപ്പുറം കൃത്യമായ ഒരു സന്ദേശം നല്കുകയായിരുന്ന. ഇത്തരം ഭീകരാക്രമണങ്ങള്ക്ക് തക്ക ശിക്ഷ തന്നെ കിട്ടുമെന്ന സന്ദേശം.
മെയ് ഏഴിന് തന്നെ നടത്തിയ ആദ്യ വാര്ത്താസമ്മേളനത്തില് തന്നെ ഇന്ത്യ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി. പാകിസ്ഥാനിലെ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളൊന്നും തന്നെ നാം ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നില്ലെന്ന് അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കി. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങള്ക്ക് നേരെ പ്രത്യാക്രമണം ഉണ്ടായാല് നടപടികനത്തതായിരിക്കുമെന്നും ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കി. മെയ് എട്ടിനും ഒന്പതിനും പത്തിനും നടത്തിയ വിവിധ വാര്ത്താസമ്മേളനങ്ങളില് വിദേകാര്യ സെക്രട്ടറി വിക്രം മിസ്രി ഇന്ത്യയുടെ കര്മ്മ പദ്ധതി വ്യക്തമാക്കി.
ഭാവിയില് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നേരെയുള്ള ഭീകരാക്രമണങ്ങള് യുദ്ധമായി തന്നെ കണക്കാക്കുമെന്ന് ഓപ്പറേഷന് സിന്ദൂറിന് ശേഷം ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കി.
22 മിനിറ്റ് നേരത്തെ യുദ്ധം
പഹല്ഗാം സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് സൗത്ത് ബ്ലോക്കില് വിവരം കിട്ടിയതിന് പിന്നാലെ തന്നെ സിന്ദൂറിനുള്ള നടപടികള് ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യാ വിരുദ്ധ ശക്തികളെ നേരിടാന് കരുത്തുറ്റതും അതേസമയം നമ്മുടെ സൈനികര്ക്കോ വൈമാനികര്ക്കോ പോറല് പോലും ഏല്ക്കാത്തതുമായ നടപടിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയങ്ങള് പങ്കു വയ്ക്കാന് സൈനിക- ഇന്റലിജന്സ് കേന്ദ്രങ്ങള്ക്ക് നിര്ദ്ദേശം നല്കപെട്ടു. തൊട്ടടുത്ത രണ്ടാഴ്ച ഉപഗ്രഹചിത്ര്ങള്, മാനുഷിക ബുദ്ധി, ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങള് തുടങ്ങിയ ഉപയോഗിച്ച് ലഷ്കര് ഇ തോയിബ, ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് എന്നിവയുടെ ബവല്പൂര്, സിയാല്കോട്ട്, മുസഫറാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ക്യാമ്പുകളും ആസ്ഥാനങ്ങളുമുള്പ്പെടുന്ന ഒന്പത് കേന്ദ്രങ്ങള് പട്ടിക പെടുത്തി.
നടപടിക്ക് അന്തിമ രൂപം നല്കിയപ്പോള് വ്യോമാക്രമണം മാത്രം മതിയെന്ന് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടു. അതും ഇന്ത്യന് ആകാശത്ത് നിന്ന് മാത്രം നടപ്പാക്കാനാകുന്ന ആക്രമണങ്ങള്. കേവലം 22 മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് ഇന്ത്യ ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് പാര്ലമെന്റില് അധികൃതര് വിശദീകരിച്ചു. ഇന്ത്യക്കാര്ക്ക് ആര്ക്കും ജീവന് നഷ്ടമായില്ലെന്ന് മുതിര്ന്ന മന്ത്രിമാര് പിന്നീട് അറിയിച്ചു. അതേസമയം പാകിസ്ഥാന്റെ സുപ്രധാന ഭീകരകേന്ദ്രങ്ങള് താത്ക്കാലികമായി എങ്കിലും ഇല്ലാതാക്കാന് സാധിച്ചതായും അവര് വ്യക്തമാക്കി.
ഒന്പത് ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങള് നശിപ്പിച്ചു.
പാകിസ്ഥാനിലും പാക് അധീന കശ്മീരിലുമുള്ള ഒന്പത് ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങള് ഇന്ത്യ വിജയകരമായി തകര്ത്തു. ലഷ്ര് ഇ തോയിബ, ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ്, ഹിസ്ബുള് മുജാഹിദ്ദീന് കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടത്. നൂറിലേറെ ഭീകരരെ വധിച്ചുവെന്നും കേന്ദ്ര വാര്ത്താ വിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയം മെയ് പതിനാലിന് പുറത്ത് വിട്ട വാര്ത്താക്കുറിപ്പില് വ്യക്തമാക്കി.
പാകിസ്ഥാന്റെ തിരിച്ചടികളും തുടര്ന്നുണ്ടായ ചെറുയുദ്ധവും
പ്രകോപനമില്ലാതെ പരമാധികാരത്തെ ലംഘിക്കലായി ഇസ്ലാമാബാദ് ഓപ്പറേഷന് സിന്ദൂറിനെ അപലപിച്ചു. ദിവസങ്ങള്ക്കം പാകിസ്ഥാനും ഡ്രോണുകളും മിസൈലുകളും ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നേരെ ആക്രമണം അഴിച്ച് വിട്ടു. കശ്മീരിലെ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങള് ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു ആക്രമണം. ഇത് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മില് അതിര്ത്തി കടന്നുള്ള പോരാട്ടത്തിലേക്ക് നീണ്ടു. നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്കിപ്പുറം വന്തോതില് ഷെല്ലുകള് വര്ഷിക്കപ്പെട്ടു. രേഖയുടെ ഇരുവശത്തുമുള്ള സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ജീവനുകള് നഷ്ടമായി. അതിര്ത്തി ജില്ലകളിലെ വീടുകള്ക്കും നാശനഷ്ടങ്ങള് സംഭവിച്ചു.
മെയ് ആറു മുതല് പത്ത് വരെ നീണ്ട ഹ്രസ്വവും എന്നാല് രൂക്ഷവുമായ ചെറു യുദ്ധമായിരുന്നു ഇതെന്ന് സൈനിക നിരീക്ഷകര് വിലയിരുത്തി. ഇരുഭാഗത്തും പുതുസങ്കേതങ്ങള് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു.
ഉദ്ദേശ്യം, ലക്ഷ്യം തെരഞ്ഞെടുക്കല്, വിട്ടുനില്ക്കല്
ഭീകരരെയും ആസൂത്രകരെയുംശിക്ഷിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഓപ്പറേഷന് സിന്ദൂറിലെ ലക്ഷ്യമിട്ടതെന്ന് വാര്ത്താവിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വാര്ത്താക്കുറിപ്പില് പറയുന്നു. അതിര്ത്തിയിലുള്ള ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങള് തകര്ക്കുക എന്നതും ലക്ഷ്യമായിരുന്നു. ഇന്റലിജന്സ് കേന്ദ്രങ്ങള് സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചാണ് ആക്രമിക്കാനുള്ള ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങള് തെരഞ്ഞെടുത്തത്. നിരവധി ഭീകര ക്യാമ്പുകളും പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളും ഇവര് കണ്ടെത്തി. സ്വയം ഏര്പ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങളില് നിന്ന് കൊണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു ഓപ്പറേഷന് സിന്ദൂര്. വലിയ നാശങ്ങള് ഒഴിവാക്കാനും ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങളെ മാത്രം ലക്ഷ്യം വയ്ക്കാനും ശ്രദ്ധിച്ചു. സാധാരണക്കാര്ക്ക് ഒരു ദോഷവും വരുത്താതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിച്ചു.
ഓപ്പറേഷന് മഹാദേവ്
പഹല്ഗാമിനുള്ള ഡല്ഹിയുടെ പാതി മറുപടി മാത്രമായിരുന്നു ഓപ്പറേഷന് സിന്ദൂര്. മറുപാതി ജമ്മുകശ്മീലെ വനാന്തരങ്ങളില് നടത്തിയ ഓപ്പറേഷന് മഹാദേവ് ആയിരുന്നു. അതിര്ത്തിയിലെ ഭീകര ക്യാമ്പുകളില് മിസൈല് പതിച്ചപ്പോള് സൈന്യവും സിആര്പിഎഫും ജമ്മു കശ്മീര്പൊലീസും ചേര്ന്ന് ആക്രമണം നടത്തിയവരെയും അവര്ക്ക് വേണ്ട സൗകര്യം ചെയ്തവരെയും തിരഞ്ഞു. ഏറ്റുമുട്ടലുകളിലൂടെയും ആക്രമണങ്ങളിലൂടെയുമായിരുന്നു ഈ നടപടി. മഹാദേവിന്റെ സുപ്രധാന ഘട്ടം അവസാനിച്ചപ്പോള് പഹല്ഗാം ആക്രമണത്തിന്റെ സൂത്രധാരകരെയും പ്രാദേശികമായി അവര്ക്ക് പിന്തുണ നല്കിയവരെയും ഇല്ലാതാക്കിയെന്ന് അധികൃതര് അവകാശപ്പെട്ടു.
രാഷ്ട്രീയ സന്ദേശവും നയതന്ത്ര വീഴ്ചയും
ആഭ്യന്തരമായി ഓപ്പറേഷന് സിന്ദൂര് ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേട്ടമായി. കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് പ്രത്യക്ഷമായ ശിക്ഷ തന്നെ നല്കുമെന്ന് ഇത് ഉദാഹരിച്ച് വിവിധ സമ്മേളനങ്ങളില് ബിജെപി സര്ക്കാര് ഊറ്റം കൊണ്ടു. ഇങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കുന്നവനെ വീട്ടില് കയറി കൊല്ലും എന്ന് സിന്ദൂറിലെ 22മിനിറ്റ് ആക്രമണവും ഓപ്പറേഷന് മഹാദേവും നിരത്തി ടെലിവിഷന് പ്രസംഗങ്ങളിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ റാലികളിലും ബിജെി നേതാക്കള് അവകാശപ്പെട്ടു.
വിദേശത്ത് നിന്നും ഇന്ത്യയ്ക്ക് പിന്തുണ ണ്ടായി. പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളു ക്വാഡ് പങ്കാളികളും പഹല്ഗാം കൊലപാതകങ്ങളെ അപലപിച്ചു. സ്വന്തം മണ്ണിലെ ഭീകര സംഘങ്ങള്ക്കെതിരെ നടപടി കൈക്കൊള്ളാന് പാകിസ്ഥാനോടും അവര് നിര്ദ്ദേശിച്ചു. രണ്ട് ആണവ അയല്ക്കാര് തമ്മിലുള്ള സംഘര്ഷം അവസാനിപ്പിക്കാനും അവര് ഇരുരാജ്യങ്ങളോടും നിര്ദ്ദേശിച്ചു. അതേസമയം ചൈന അതിര്ത്തി കടന്നുള്ള ആക്രമണങ്ങളെ അപലപിച്ചു. ഓപ്പറേഷന് സിന്ദൂര് മേഖലയെ ദുര്ബലപ്പെടുത്തുമെന്ന് അവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതിനിടെ ഗള്ഫ് രാജ്യങ്ങള് കൂടുതല് കരുതലോടെ സന്തുലിതമായ നടപടി കൈക്കൊണ്ടു. നിശബ്ദമായി അവര് ഭീകര വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തെ പിന്തുണച്ചപ്പോള് പരസ്യമായി ചര്ച്ചകള്ക്ക് ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
സിന്ദൂര് മാറ്റിയതും മാറ്റാത്തതും
2025 വിടവാങ്ങുമ്പോള് ഓപ്പറേഷന് സിന്ദൂറിനെ ഇന്ത്യയുടെ പാകിസ്ഥാന് തന്ത്രത്തിലെ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡിയായാണ് പ്രതിരോധ രംഗത്തെ അതികായരും വിരമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരും പരിഗണിക്കുന്നത്. ഭാവിയിലെ സൈനിക പോരാട്ടങ്ങള്ക്ക് ഡ്രോണുകളും വ്യോമ, ബഹിരാകാശ, സൈബര്, ഭൗമ ഏകോപിതആസൂത്രണവും എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെന്നും ഓപ്പറേഷന് സിന്ദൂര് നമുക്ക് പറഞ്ഞ് തരുന്നുവെന്ന് അവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
Also Read: Yearender 2025:ചരക്കുസേവന നികുതിയും, നികുതി തര്ക്കങ്ങളും കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന വടംവലികളും
ഇനിയൊരു പഹല്ഗാം ഉണ്ടാകില്ലേ എന്നൊരു ചോദ്യത്തിന് പക്ഷേ ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ല. ഭീകരര് മറ്റ് തലത്തിലേക്ക് ആക്രമണങ്ങള് മാറ്റാനുള്ള സാധ്യതകള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഡല്ഹിയിലെ ആക്രമണമാണ് ഇതിന് ഉദാഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ഭീകര ശൃംഖലകളെ തകര്ക്കാന് ഓപ്പറേഷന് സിന്ദൂറിലെയും മഹാദേവിലൂടെയും കഴിഞ്ഞെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ- പ്രത്യയശാസ്ത്ര-ഭൗമ മേഖലകളില് പതിറ്റാണ്ടുകളായി വേരുപിടിച്ച് കിടക്കുന്ന ഇവയെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാന് ഇത്തരം നടപടികള്ക്കാകുമോ?
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക