നടന്നത് വന് അക്രമങ്ങള്, എങ്കിലും സമാധാനപാതയില് കശ്മീര്, കടന്ന് പോകുന്നത് കാല്നൂറ്റാണ്ടിനിടെ ഏറ്റവും കുറച്ച് ആക്രമണങ്ങളുണ്ടായ വര്ഷം
പഹല്ഗാം ആക്രമണവും ഓപ്പറേഷന് സിന്ദൂറും നൗഗാം പൊട്ടിത്തെറിയും ജമ്മുകശ്മീരിനെ അശാന്തമാക്കിയെങ്കിലും പതിറ്റാണ്ടുകള്ക്കിടെ ഏറ്റവും കുറച്ച് ആക്രമണങ്ങള് അരങ്ങേറിയ വര്ഷമാണ് 2025 എന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു.
ശ്രീനഗര്: രണ്ട് ദശകത്തിനിടെ ഏറ്റവും കുറച്ച് ആക്രമണങ്ങള് അരങ്ങേറിയ വര്ഷമെന്ന ഖ്യാതിയുമായി ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ 2025 അവസാനിക്കുകയാണ്. എന്നാല് പഹല്ഗാം ഭീകരാക്രമണം, ഇതേതുടര്ന്നുണ്ടായ ഓപ്പറേഷന് സിന്ദൂര്, ശ്രീനഗറിലെ നൗഗാം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില് അബദ്ധത്തിലുണ്ടായ പൊട്ടിത്തെറി തുടങ്ങിയവ ഈ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തെ ഭീകരാക്രമണങ്ങളിലുണ്ടായ കുറവില് കാര്യമായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കിയില്ല.
ജമ്മു കശ്മീര് പൊലീസിന്റെ രേഖകള് പ്രകാരം 2025 വര്ഷം ഭീകരാക്രമണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 118 ജീവനുകളാണ് നഷ്ടമായത്. ഡിസംബര് മാസത്തില് ഇതുവരെ ഒരൊറ്റ കൊലപാതകം പോലും റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. പ്രദേശത്ത് ദീര്ഘകാലമായി നിലനില്ക്കുന്ന ശാന്തിയില് കരിനിഴല് വീഴ്ത്താന് വലിയ ആഘാതമുണ്ടാക്കിയ കുറച്ച് സംഭവങ്ങള് പ്രദേശത്ത് അരങ്ങേറി. ഇത് മേഖലയിലെ സാധാരണ ജീവിതത്തെ കലുക്ഷിതമാക്കി.
44 ഭീകരരും 20 സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും 53 നാട്ടുകാരും തിരിച്ചറിയാനാകാത്ത ഒരാളുമാണ് മേഖലയില് ഇക്കൊല്ലം കൊല്ലപ്പെട്ടത്. രണ്ട് കൊലപാതകങ്ങള് വീതം മാത്രം അരങ്ങേറിയ ഒക്ടോബര്, നവംബര് മാസങ്ങളാണ് ഇക്കൊല്ലത്തെ ഏറ്റവും ശാന്തമായ മാസങ്ങളായി അടയാളപ്പെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഏപ്രില്, മെയ് മാസങ്ങളായിരുന്നു ഏറ്റവും അക്രമാസക്തമായ മാസങ്ങള്. ഈ മാസങ്ങളില് യഥാക്രമം 37, 43 പേര് വീതം കൊല്ലപ്പെട്ടു.
ഏറ്റവും വലിയ അക്രമം അരങ്ങേറിയത് ഏപ്രില് 22നായിരുന്നു. ദക്ഷിണ കശ്മീരിലെ പഹല്ഗാമിലെ ബൈസരണ് പുല്മേട്ടില് ഭീകരര് സഞ്ചാരികള്ക്ക് നേരെ വെടിയുതിര്ക്കുകയായിരുന്നു. 25 സഞ്ചാരികളും നാട്ടുകാരനായ ഒരു കുതിരക്കാരനും ഇതില് കൊല്ലപ്പെട്ടു. രാജ്യത്തെ മുഴുവന് നടുക്കിയ ആക്രമണമായിരുന്നു ഇത്. സംഭവം വ്യാപകമായി അപലപിക്കപ്പെട്ടു. ഈ ആക്രമണം കശ്മീരിന്റെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയ്ക്കും കനത്ത ആഘാതമായി. ആക്രമണത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ വിദേശ, ആഭ്യന്തര സഞ്ചാരികള് യാത്രകള് റദ്ദാക്കി. ഭരണാധികാരികള് 48 സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങള് അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെയെല്ലാം സുരക്ഷ ക്രമീകരണങ്ങള് ശക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു.
2020ന് ശേഷം കശ്മീരിന്റെ ഏറ്റവും പേടി സ്വപ്നമായി മാറിയ മാസമാകുകയായിരുന്നു ഏപ്രില്. ഇടിവി ഭാരതിന് ലഭിച്ച ഔദ്യോഗിക കണക്കുകള് പ്രകാരം പതിനഞ്ച് കൊല്ലത്തിനിടെ ഏറ്റവും കൂടുതല് സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ ജീവന് നഷ്ടപ്പെട്ട മാസം. മാര്ച്ചിലുണ്ടായ ഭീകര പ്രവൃത്തികളുടെ തുടര്ച്ച ആയിരുന്നു ഇത്. മാര്ച്ചില് നിരവധി ഏറ്റുമുട്ടലുകളും പ്രത്യേക ഇടങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള അതിക്രമങ്ങളും അരങ്ങേറി. പ്രത്യേകിച്ച് ദക്ഷിണ -മധ്യ കശ്മീരില്.
പഹല്ഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് പകരം കേന്ദ്ര ഭീകര വിരുദ്ധ വേട്ട ശക്തമാക്കി. ഓപ്പറേഷന് സിന്ദൂര് എന്ന പേരിലായിരുന്നു ഇത്. ഭീകരകേന്ദ്രങ്ങളും ഭീകര നേതൃത്വത്തെയും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഓപ്പറേഷന് സിന്ദൂര് നടത്തിയതെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. അതിര്ത്തിയിലുടനീളമുള്ള ജയ്ഷെ മുഹമ്മദ് കേന്ദ്രങ്ങള് ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു നടപടികള്. ഓപ്പറേഷന് സിന്ദൂര് എന്നത് കേവലമൊരു പേരല്ല എന്ന് മെയ് 12ന് രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവേ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്തെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുടെ വികാരമാണ് ഇത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിന് പുറമെ നീതിയോട് വിട്ടു വീഴ്ചയില്ലെന്ന പ്രഖ്യാപനവും.
രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാന് തങ്ങള് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. ഇതിനായി ശക്തമായ നടപടികള് കൈക്കൊള്ളും. യുദ്ധമുഖത്ത് എന്നും പാകിസ്ഥാനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയവരാണ് തങ്ങള്. ഇക്കുറിയും അത് ആവര്ത്തിച്ചു. ഓപ്പറേഷന് സിന്ദൂര് ഒരു പുതുമാനം നല്കിയിരിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ഭീകരശൃംഖല പൂര്ണമായും തകര്ക്കാനാണ് ഓപ്പറേഷന് സിന്ദൂറിലെ ശ്രമിച്ചതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര് വ്യക്തമാക്കി. നിയന്ത്രണ രേഖയില് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി. ഒപ്പം ഇവിടെ സംഘര്ഷങ്ങള് വര്ദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു.
വസന്തകാലത്ത് ആക്രമണങ്ങള് വര്ദ്ധിച്ചെങ്കിലും പക്ഷേ വര്ഷം മുഴുവനുമുള്ള കണക്കുകള് ആശ്വാസം പകരുന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലത്തിനിടെ ഏറ്റവും സമാധാന പൂര്ണമായ മാസമായി ഫെബ്രുവരി അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു. മൂന്ന് കൊലപാതകങ്ങള് മാത്രമാണ് ഫെബ്രുവരിയില് അരങ്ങേറിയത്. രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിനിടയിലെ ഏറ്റവും ശാന്തമായ പുതുവര്ഷ മാസമായിരുന്നു ഇക്കഴിഞ്ഞ ജനുവരി. ജൂണില് ജമ്മു കശ്മീരില് കേവലം രണ്ട് മരണങ്ങളെ ഉണ്ടായുള്ളൂ. ഇതും കാല്നൂറ്റാണ്ടിനിടയിലെ സമാധാന മാസങ്ങളിലൊന്നായി അടയാളപ്പെടുത്തി. മുന്വര്ഷങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോള് എല്ലാ മാസവും കൊലപാതകങ്ങള് രണ്ടക്കം കടന്നിരുന്നു.
വര്ഷത്തിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയില് സമാധാനം നന്നായി തന്നെ മേഖലയില് പുലര്ന്നു. രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിനിടയിലെ ഏറ്റവും സമാധാന പൂര്ണമായ സെപ്റ്റംബര് മാസമായിരുന്നു ഇത്തവണത്തേത്. ഒരൊറ്റ സാധാരണക്കാരനും ജീവന് നഷ്ടമായില്ല. ഒക്ടോബറിലും ഇതാവര്ത്തിച്ചു. കാല്നൂറ്റാണ്ടിനിടയില് ആദ്യമായാണ് ഇത്തരം ഒരു ഒക്ടോബര് മാസത്തിലൂടെ ഈ മേഖല കടന്ന് പോയത്.
നവംബറും സമാധാനപരമായിരുന്നു. രണ്ട് ഭീകരാക്രമണ മരണങ്ങളാണ് നടന്നത്. എന്നാല് നവംബര് പതിനാലിന് നൗഹാം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലുണ്ടായ പൊട്ടിത്തെറി ഞെട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത സ്ഫോടക വസ്തുക്കള് ഫൊറന്സിക് സംഘം പരിശോധിച്ച് വരികയാണ്. അബദ്ധത്തിലുണ്ടായ ഈ പൊട്ടിത്തെറിയില് ഒന്പത് ജീവനുകള് നഷ്ടമായി. ഇതില് പൊലീസുകാരും നാട്ടുകാരും ഉള്പ്പെട്ടു. നിരവധി പേര്ക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇതില് ഭീകരബന്ധമില്ലെന്ന് അധികൃതര് സ്ഥിരീകരിച്ചു. അതേസമയം ഇത് വലിയൊരു ദുരന്ത അപകടമാണെന്നും അധികൃതര് വിശദീകരിച്ചു.
നുഴഞ്ഞു കയറ്റ ശ്രമങ്ങളിലുണ്ടാ സുസ്ഥിരതയാണ് അക്രമസംഭവങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാന് സഹായകമായതെന്ന് സുരക്ഷ ഉദ്യോഗസ്ഥര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വിവരങ്ങള് ലഭ്യമാകുന്നതും മെച്ചപ്പെട്ടു. നാട്ടുകാരെ ഭീകരസംഘങ്ങളിലേക്ക് ചേര്ക്കുന്നതിലും ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടായിട്ടുുണ്ട്. ജമ്മു കശ്മീര് പൊലീസും കേന്ദ്ര സേനകളും ചേര്ന്ന് വലിയ ആക്രമണങ്ങള്ക്ക് തടയിട്ടതും വിജയമായി.
നാട്ടുകാരെ ഭീകര സംഘങ്ങളിലേക്ക് ചേര്ക്കുന്നത് എക്കാലത്തെയും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിദേശ ഭീകരരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലും കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നുഴഞ്ഞു കയറ്റവും കുറഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം പ്രദേശത്ത് ശാന്തത കൊണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും സുരക്ഷാ സേന ജാഗ്രതയോടെ നിലകൊള്ളുന്നുണ്ടെന്നും മുതിര്ന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് അറിയിച്ചു.