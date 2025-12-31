Yearender 2025: കാലാവധിയെത്തും മുമ്പേ പദവിയൊഴിഞ്ഞ 'ജാട്ട് സിംഹം', രാജ്യത്ത് കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച് ധന്കറിന്റെ രാജി
കാലാവധി പൂര്ത്തിയാക്കാന് രണ്ട് വര്ഷം അവശേഷിക്കുമ്പോഴാണ് ജഗ്ദീപ് ധന്കര് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുര്മുവിന് തന്റെ രാജിക്കത്ത് സമര്പ്പിച്ചത്.
Published : December 31, 2025 at 5:57 PM IST
രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ പദവിയാണ് ഉപരാഷ്ട്രപതി. അഞ്ച് വര്ഷമാണ് കാലാവധിയെങ്കിലും പിന്ഗാമിയെത്തും വരെ ആ പദവിയില് തുടരാനാകും. എന്നാൽ അപ്രതീക്ഷിത രാജിയോ, മരണങ്ങളോ മറ്റോ സംഭവിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതിയെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഒന്നടങ്കം അത് ബാധിക്കും എന്നത് തീർച്ചയാണ്.
മുൻ ഉപരാഷ്ട്രപതിയും രാജ്യസഭാ ഉപാധ്യക്ഷനുമായ ജഗ്ദീപ് ധന്കറിന്റെ അപ്രതീക്ഷിതമായുണ്ടായ രാജി പ്രഖ്യാപനം ഇന്ത്യ ജനതയെ ഞെട്ടിച്ച ഒരു സംഭവമായിരുന്നു. ഈ വർഷം ജൂലൈയിലാണ് അദ്ദേഹം രാജി വയ്ക്കുന്നത്. ആരോഗ്യകാരണങ്ങള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജി. കാലാവധി പൂര്ത്തിയാക്കാന് രണ്ട് വര്ഷം അവശേഷിക്കുമ്പോഴാണ് ജഗ്ദീപ് ധന്കര് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുര്മുവിന് തന്റെ രാജിക്കത്ത് സമര്പ്പിക്കുന്നത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2022ലാണ് അദ്ദേഹം ചുമതലയേക്കുന്നത്. 2027 ഓഗസ്റ്റ് വരെയായിരുന്നു കാലാവധി. എന്നാൽ അതിന് മുമ്പ് രാജി വച്ച് ഒഴിയുകയായിരുന്നു. രാജ്യത്ത് അപ്രതീക്ഷിത രാജി ഉണ്ടാക്കിയ പ്രകമ്പനം ഒന്ന് വേറെ തന്നെയായിരുന്നു. പിന്നാലെ നിരവധി പ്രതിഷേധങ്ങളും ആരോപണങ്ങളും മറ്റും ഉയർന്ന് വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഒട്ടും താമസിയാതെ പുതിയ ഉപരാഷ്ട്രപതിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഭരണഘടനാ പ്രക്രിയയ്ക്ക് ഉടൻ തുടക്കമിട്ടു.
കാലാവധി പൂര്ത്തിയാകും മുമ്പ് രാജി വച്ചൊഴിയുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഉപരാഷ്ട്രപതിയാണ് ധന്കര്. രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്ന സാക്കിര് ഹുസൈന്റെ മരണത്തെ തുടര്ന്ന് 1969 ജൂലൈ 20ന് അന്നത്തെ ഉപരാഷ്ട്രപതിയായിരുന്ന വിവി ഗിരിയാണ് ആദ്യമായി ഈ സ്ഥാനം രാജി വച്ച ആദ്യ വ്യക്തി. രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കാന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഈ രാജി. പിന്നീട് 1987ല് രാഷ്ട്രപതി ആയതിനെ തുടര്ന്ന് ആര് വെങ്കട്ടരാമനാണ് രണ്ടാമത് ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനം രാജി വച്ചത്.
സമയം വിലപ്പെട്ടതാണ്:
രാജിക്ക് തൊട്ടുപിന്നാലെ, പുതിയ ഉപരാഷ്ട്രപതിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ (ECI) പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഭരണഘടന പ്രകാരം, ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്രയും വേഗം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണം. 2025ൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ കാലതാമസമില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഷെഡ്യൂൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കൽ, സൂക്ഷ്മ പരിശോധന, പോളിങ് തീയതികൾ എന്നിവ ക്രമീകരിച്ചു.
2025 സെപ്റ്റംബർ 9നാണ് ഉപരാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. ഇരുസഭകളിലെയും പാർലമെൻ്റ് അംഗങ്ങൾ വോട്ടെടുപ്പിൽ പങ്കെടുത്തു. ശേഷം ഇന്ത്യയുടെ 15-ാമത് ഉപരാഷ്ട്രപതിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് സിപി രാധാകൃഷ്ണന്. ഉപരാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ഭരണകക്ഷിയായ എൻഡിഎയുടെ സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിച്ച സിപി രാധാകൃഷ്ണന് 452 വോട്ടുകളാണ് നേടിയത്. പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾക്കായി മത്സരിച്ച സുപ്രീംകോടതി മുൻ ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് ബി സുദർശൻ റെഡ്ഡിക്ക് 300 വോട്ടുകളും ലഭിച്ചു.
എന്തുകൊണ്ട് രാജി ചർച്ചയായി:
ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനാ സംവിധാനത്തെ പ്രതീകൂലമായി ബാധിക്കാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. എന്നാൽ യാതൊരു കോട്ടവും സംഭവിക്കാതെ ആ പ്രശ്നത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. അതിനാൽ അധികാര ശൂന്യതയോ നിയമപരമായ ആശയക്കുഴപ്പമോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പ്രവർത്തനങ്ങളെയും മറ്റും ഒരു തരത്തിലും ബാധിച്ചില്ലെന്ന് വേണം പറയാൻ.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എങ്ങനെ:
ലോക്സഭാ രാജ്യസഭാംഗങ്ങള് ഉൾപ്പെടുന്ന ഇലക്ടറൽ കോളജാണ് ഉപരാഷ്ട്രപതിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക. സിംഗിള് ട്രാന്സ്ഫറബിള് വോട്ടിങ്ങിലൂടെയുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ രഹസ്യ ബാലറ്റിലൂടെയാണ് നടക്കുക. രാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പില് നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഉപരാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ഒരു വോട്ടിന് ഒന്ന് തന്നെയാണ് മൂല്യം. സാധുവായ വോട്ടുകളുടെ 50 ശതമാനത്തിലധികം നേടുന്നയാള് ഉപരാഷ്ട്രപതിയാകും. ഈ അവസരത്തിൽ പാർലമെൻ്റിലെ ഇരുസഭകളിലെയും കക്ഷിനില നിർണായകമാണ്.
ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 66 (1) പ്രകാരമാണ് ഉപരാഷ്ട്രപതി പദവിയിലേയ്ക്കുളള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. പാര്ലമെന്റ് മന്ദിരത്തിലെ ഒരു മുറി ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി നീക്കി വച്ചിട്ടുണ്ട്. അഞ്ച് വർഷത്തെ കാലാവധിയാണ് ഉപരാഷ്ട്രപതിക്ക് അനുവദിക്കുന്നത്. ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെ കാലാവധി അവസാനിക്കാന് രണ്ട് മാസം ബാക്കിയുള്ളപ്പോള് തന്നെ പുതിയ ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കണമെന്നാണ് ഭരണഘടനാ ചട്ടം.
ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്ന തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ പുതിയ ഉപരാഷ്ട്രപതി അധികാരമേല്ക്കും വിധം നടപടി ക്രമങ്ങള് പൂര്ത്തിയായിരിക്കണമെന്നും വ്യവസ്ഥയുളളതായി വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. ഇതിനിടെ രാജി വച്ചാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ഒഴിവ് നികത്തേണ്ടതുണ്ട്.
ഉപരാഷ്ട്രപതിക്ക് വേണ്ട യോഗ്യതകള്:
ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കുന്ന ആള് തീര്ച്ചയായും ഇന്ത്യന് പൗരനായിരിക്കണമെന്ന് വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. 35 വയസ് പൂര്ത്തിയായിരിക്കണം. സര്ക്കാരിന് കീഴില് പ്രതിഫലം പറ്റുന്ന മറ്റൊരു പദവിയും വഹിക്കുന്ന ആളാകരുത്.
മറ്റ് സുപ്രധാന വ്യവസ്ഥകള്:
ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനത്തക്ക് മത്സരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ ഇലക്ടറല് കോളജ് അംഗങ്ങളായ 20 പേര് നാമനിര്ദ്ദേശം ചെയ്യണം. 20 പേര് പിന്താങ്ങുകയും വേണമെന്ന് 1974ലെ രാഷ്ട്രപതി ഉപരാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടങ്ങളില് പറയുന്നു. സ്ഥാനാര്ഥിക്ക് നേരിട്ടോ നാമനിര്ദ്ദേശം ചെയ്യുന്നവര്ക്കോ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവര്ക്കോ നാമനിര്ദ്ദേശം സമര്പ്പിക്കാനാകും.
15000 രൂപ പണമായോ റിസര്വ് ബാങ്കിലോ സര്ക്കാര് ട്രഷറികളിലോ അടച്ചതിന്റെ ചലാനോ റിട്ടേണിങ് ഓഫിസറിന് മുന്നില് നാമനിര്ദ്ദേശ പത്രികയ്ക്കൊപ്പം സമര്പ്പിക്കണം. ഒപ്പം ഇവര് വോട്ടറായി രജിസ്റ്റര് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാര്ലമെന്ററി മണ്ഡലത്തിന്റെ വോട്ടര് പട്ടികയും സമര്പ്പിക്കണം.
Also Read: കാറും കോളും നിറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിന് വിരാമം; ഖാലിദ സിയയ്ക്ക് അന്ത്യവിശ്രമം ഭർത്താവിനരികില്, സംസ്കാരം ഇന്ന്