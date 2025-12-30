ETV Bharat / bharat

Yearender 2025:ചരക്കുസേവന നികുതിയും, നികുതി തര്‍ക്കങ്ങളും കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന വടംവലികളും

ഇന്ധന നികുതിയാണ് മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വിഷയമായത്. പെട്രോളിനും ഡീസലിനും മേല്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നിരന്തരം പ്രത്യേക എക്‌സൈസ് തീരുവകളും സെസും ചുമത്തുന്നുവെന്ന് മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളും ആരോപിക്കുന്നു.

YEARENDER 2025 KERALA AND TAMIL NADU REVENUE TAXES
Union Finance Minister Nirmala Sitharaman addresses a press conference on 'GST Bachat Utsav 2025' at the National Media Centre, in New Delhi on Oct 18, 2025 (ANI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 30, 2025 at 11:45 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

മന്‍സൂര്‍ ഉല്‍ ഹസന്‍

ന്യൂഡല്‍ഹി: കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ബന്ധത്തില്‍ ഏറെ വിവാദമായ ഒരു വര്‍ഷമാണ് കടന്ന് പോകുന്നത്. ചരക്കുസേവന നികുതി ഉള്‍പ്പെടെുള്ള സാമ്പത്തിക തര്‍ക്കങ്ങളിലൂടെയാണ് കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന ബന്ധം ഇക്കുറിയും കടന്ന് പോന്നത്. നികുതി വരുമാനം പങ്കിടല്‍, ഇന്ധന നികുതി,ക്ഷേമ പദ്ധതികള്‍ക്കുള്ള സാമ്പത്തിക പിന്തുണ തുടങ്ങിയവയില്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരും വിവിധ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളും തമ്മില്‍ തുറന്ന വാക്പോരുകള്‍ക്ക് നാം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു.

ചരക്കുസേവന നികുതി സംഘര്‍ഷം

കേരളം, തമിഴ്‌നാട്, പഞ്ചാബ് അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ കേന്ദ്രത്തിന്‍റെ നിലവിലെ ചരക്കു സേവന നികുതി പങ്കിടല്‍ സംവിധാനത്തെ ശക്തമായി വിമര്‍ശിച്ചു. കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടുന്നതിലും വളരെ കുറഞ്ഞ നികുതി വിഹിതമാണ് സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് കിട്ടുന്നതെന്നും ഇത് വന്‍ കമ്മിക്ക് കാരണമാകുന്നുവെന്നും തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ധനകാര്യ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 2022ല്‍ മാത്രം സംസ്ഥാനത്തിന് 14000 കോടി രൂപ വരുമാന നഷ്‌ടമുണ്ടായതായും അവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

YEARENDER 2025 KERALA AND TAMIL NADU REVENUE TAXES
File photo of book and notebook traders (ANI)

കേരളവും സമാനമായ ആശങ്കകള്‍ ഉയര്‍ത്തി. ചരക്കുസേവന നികുതി പങ്ക് കിട്ടുന്നതില്‍ കാലതാമസം ഉണ്ടാകുന്നതായി കാട്ടി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ ഇക്കൊല്ലം കേന്ദ്ര ധനകാര്യമന്ത്രാലയത്തിന് നിരവധി കത്തുകളെഴുതി. ഉപഭോഗ വളര്‍ച്ചയിലെ മാന്ദ്യവും ഉയര്‍ന്ന ക്ഷേമ പ്രതിബദ്ധതയും പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവും മൂലം സംസ്ഥാനത്തിന് കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുന്നുവെന്നും കേരളം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

കടവും കൃഷി നാശവും പഞ്ചാബിനെയും ഞെരിച്ചു കളഞ്ഞു. കൃത്യമായി വരുമാനം കിട്ടിയില്ലെങ്കില്‍ വിള സംഭരണവും സുസ്ഥിര സബ്‌സിഡികളും സാധ്യമാകില്ലെന്ന് പഞ്ചാബും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് താത്ക്കാലികമായി മൂന്ന് വര്‍ഷത്തെ വിഹിതം നല്‍കാനുള്ള നടപടികള്‍ ജിഎസ്‌ടി കൗണ്‍സില്‍ സ്വീകരിക്കണമെന്നും സംസ്ഥാന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാല്‍ ഈ നിര്‍ദ്ദേശം കേന്ദ്രം തള്ളി. ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ പോലും പുത്തന്‍ ചരക്കുസേവന നികുതി സംവിധാനത്തില്‍ ആശങ്കകള്‍ ഉയര്‍ത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷ അവര്‍ വളരെ കരുതലോടെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്.

YEARENDER 2025 KERALA AND TAMIL NADU REVENUE TAXES
Union Minister for Finance and Corporate Affairs, Nirmala Sitharaman chairs the 56th meeting of the GST Council, in New Delhi on Sept 03, 2025 (ANI)

വ്യവസായം നടത്താനും വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാനുമുള്ള സുസ്ഥിരമായ പരിഷ്‌ക്കാരങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തണമെന്ന് ഏറ്റവും വലിയ ചരക്കുസേവന നികുതി ദായകരായ ഗുജറാത്തും മഹാരാഷ്‌ട്രയും ആവശ്യപ്പെട്ടു. കയറ്റുമതിക്കാര്‍ക്കും ചെറുകിട ഉത്പാദകര്‍ക്കുമുള്ള റീഫണ്ടുകള്‍ വേഗത്തില്‍ കൊടുത്തു തീര്‍ക്കണമെന്നും അവര്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

വാഹന നികുതി പരിഷ്‌കാരങ്ങളിലും അസ്വാരസ്യം

വാഹന മേഖലയിലെ നികുതി ഘടനാ പരിഷ്‌ക്കരണവും കേന്ദ്ര -സംസ്ഥാന ബന്ധത്തില്‍ അസ്വാര്യമുണ്ടാക്കി.ചില വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് കേന്ദ്രം സെസ് ഏര്‍പ്പെടുത്തുകയും ചരക്ക് സേവന നികുതി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഇത് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്ന് നിശിത വിമര്‍ശനം ക്ഷണിച്ച് വരുത്തി.

തങ്ങളുടെ വരുമാന പ്രതീക്ഷകള്‍ തകിടം മറിക്കുമെന്ന് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വാഹന നിര്‍മ്മാണ കേന്ദ്രമായ കര്‍ണാടക പറയുന്നു. തങ്ങളുടെ വിഹിതത്തില്‍ ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടാകുമെന്നും ഇവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. മതിയായ ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്താതെയാണ് ഇത്തരമൊരു തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടതെന്ന് സംസ്ഥാന ധനമന്ത്രി ആരോപിച്ചു.

YEARENDER 2025 KERALA AND TAMIL NADU REVENUE TAXES
Union Minister and BJP National President JP Nadda, during an interaction with shopkeepers as part of the 'GST Bachat Utsav' campaign, at Amar Colony Market in New Delhi on Sept 22, 2025 (ANI)

മഹാരാഷ്‌ട്രയും സമാനമായ ആശങ്കകള്‍ ഉയര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകം തന്നെ കടുത്ത സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന കോര്‍പ്പറേഷനുകള്‍ക്ക് പുതിയ മാറ്റങ്ങള്‍ വലിയ തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന് മഹാരാഷ്‌ട്ര ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ചെലവ് ചുരുക്കല്‍ നടപടികളിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരുമെന്നും മഹാരാഷ്‌ട്ര പറയുന്നു. പൂനെയും മുംബൈയുമാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വാഹന നിര്‍മാണ നഗരങ്ങള്‍.

എന്നാല്‍ ചരക്കു സേവന നികുതി വളരെ കുറവാണെന്നാണ് കേന്ദ്രത്തിന്‍റെ ന്യായീകരണം. ഇത് ഡിമാന്‍ഡ് കൂട്ടുമെന്നും ക്രമേണ ഇന്ധന, റോഡ് ഉപയോഗഫീസിലു മറ്റും സംസ്ഥാനതല കച്ചവട നികുതി പിരിവ് കൂടുമെന്നും കേന്ദ്രം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ഉപഭോഗ നികുതി ലളിതവത്ക്കരണത്തിലും എതിര്‍പ്പ്

കേന്ദ്രത്തിന്‍റെ ഉപഭോഗ നികുതി പരിഷ്‌ക്കാരങ്ങളായ നിരക്ക് ഏകീകരിക്കല്‍, ചില്ലറ വില്‍പ്പനക്കാര്‍ക്കുള്ള ഇ ഇന്‍വോയിസിങ് എന്നിവയില്‍ സമ്മിശ്രപ്രതികരണമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ചില സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ ഇതിനെ പിന്തുണച്ചപ്പോ്‍ മറ്റ് ചില സംസ്ഥാനങ്ങള്‍,കുറഞ്ഞ ജിഎസടി നിരക്ക് സന്തുലിതമാക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സെസ് കേന്ദ്രത്തിന് കൂടുതല്‍ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാനേ ഉപകരിക്കൂ എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ഇത്തരം നടപടികള്‍ കേന്ദ്രവത്ക്കരണത്തിലേക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് കേരളം നല്‍കിക്കഴിഞ്ഞു. ശക്തമായ പിന്തുണയില്ലെങ്കില്‍ ജില്ലാതല നികുതി വരവിനെ ഇത്തരം നടപടികള്‍ ബാധിക്കുമെന്ന് തമിഴ്‌നാട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള മാറ്റങ്ങളും സൂക്ഷ്‌മ വ്യവസായങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കും വിധമുള്ള കരുത്തുള്ള മാറ്റങ്ങള്‍ വേണമെന്നുമാണ് ഗുജറാത്തിന്‍റെ ആവശ്യം.

ഇന്ധന നികുതി സെസുകള്‍ക്കെതിരെ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍

ഇന്ധനമേഖലയിലെ നികുതി കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വാര്‍ഷിക തര്‍ക്ക പ്രശ്‌നമായി അവശേഷിക്കുന്നു. പ്രത്യേക എക്‌സൈസ് നികുതികളും പെട്രോളിനും ഡീസലിനുമുള്ള സെസും അടിക്കടി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്ന കേന്ദ്ര നടപടിയെ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നു. ഇത്തരം നടപടികള്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് ബജറ്റ് ആസൂത്രണത്തിന് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുവെന്നും സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ പറയുന്നു. സെസ് പങ്കിടാത്തത് മൂലം തങ്ങള്‍ക്ക് പതിനായിരക്കണക്കിന് കോടി രൂപയുടെ നഷ്‌ടമുണ്ടാകുന്നുവെന്ന് പഞ്ചാബും കേരളവും അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ പരാതിപ്പെടുന്നു.

കേന്ദ്രത്തിന്‍റെ നികുതി നയങ്ങള്‍ തങ്ങളുടെ ചെലവ് ശേഷി ചുരുക്കുന്നതായി തമിഴ്‌നാടും പറയുന്നു. ഇന്ധന നികുതി സ്ഥിരതയുള്ളതാക്കാന്‍ ദേശീയ ചട്ടക്കൂട് വേണമെന്ന് കര്‍ണാടക ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പെട്രോളിയം ഉത്പന്നങ്ങളെ ചരക്കുസേവന നികുതിയുടെ കീഴില്‍ കൊണ്ടു വന്നതില്‍ മഹാരാഷ്‌ട്രക്കും എതിര്‍പ്പുണ്ട്. വരുമാനത്തില്‍ ഏകീകൃത സ്വഭാവം വേണമെന്നാണ് അവരുടെ ആവശ്യം.

YEARENDER 2025 KERALA AND TAMIL NADU REVENUE TAXES
Prime Minister Narendra Modi speaks to the traders and merchants on GST reforms during his visit, in Itanagar on Sept 22, 2025 (ANI)

വിയോജിപ്പിക്കുകള്‍ തുടരുമ്പോഴും ചര്‍ച്ചകളും തുടരുകയാണ്. ജിഎസ്‌ടി കൗണ്‍സില്‍ യോഗം നികുതി ഏകീകരണത്തില്‍ കുറച്ച് കൂടി മെച്ചപ്പെട്ട നടപടികള്‍ കൈക്കൊള്ളുമെന്നാണ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ. ഇന്ധന നികുതി, നഷ്‌ടപരിഹാര ബദലുകള്‍ തുടങ്ങിയവ സംബന്ധിച്ച നടപടികളും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

എങ്കിലും 2025 അവസാനിക്കുമ്പോഴും സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാതെ തുടരുകയാ്. കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മില്‍ മികച്ച സഹകരണം ഉണ്ടെങ്കില്‍ മാത്രമേ സാമ്പത്തിക വികസനം സാധ്യമാകൂ.

TAGGED:

YEARENDER 2025
KERALA AND TAMIL NADU
REVENUE
TAXES
GST

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.