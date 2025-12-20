ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഇരട്ട അധികാര വെല്ലുവിളികള്
ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഇരട്ട അധികാരം ഭരണത്തിന് ഉയര്ത്തിയ വെല്ലുവിളികള് ചെറുതല്ല. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നേതാക്കളും ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവര്ണറും തമ്മില് അധികാരത്തിനും ഭരണ നിയന്ത്രണത്തിനും വേണ്ടി നിരന്തരം കലഹിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു.
Published : December 20, 2025 at 2:13 PM IST
ശ്രീനഗര്: കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബര് പതിനാറിനാണ് ഒമര് അബ്ദുള്ള ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവര്ണര് മനോജ് സിന്ഹയ്ക്ക് മുമ്പാകെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് ചുമതലയേറ്റത്. ജമ്മു കശ്മീര് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ ശേഷം ജനങ്ങള് തെരഞ്ഞെടുത്ത ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നു ഒമര് അബ്ദുള്ള. ശ്രീനഗറിലെ എസ്കെഐസിസിയില് പുഞ്ചിരിയോടെയാണ് ഇരുവരും അഭിവാദ്യം ചെയ്തത്.
മുള്ളുകള് നിറഞ്ഞ സിംഹാസനമാണ് ഇതെന്നാണ് നാഷണല് കോണ്ഫറന്സ് അധ്യക്ഷന് ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ള പരാമര്ശിച്ചത്. തന്റെ മകനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശത്തിന്റെ ഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് ഹിമാലയന് ദൗത്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അവരുടെ പ്രതീക്ഷകള് സാക്ഷാത്ക്കരിക്കാന് എല്ലാവരും സഹകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് അഭ്യര്ത്ഥിച്ചു. ജമ്മു കശ്മീര് പുനഃസംഘടന നിയമം 2019ലൂടെ ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ അധികാരങ്ങള് മാറ്റപ്പെടുകയും സംസ്ഥാനത്തെ വിഭജിക്കുകയും ചെയ്തതും നാഷണല് കോണ്ഫറന്സ് നേതാവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ബിജെപി സര്ക്കാര് 370ാം വകുപ്പും 35എ സെക്ഷനും ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്തു.
സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് തൊട്ടുപിന്നാലെ തന്നെ ഒമറും ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവര്ണര് സിന്ഹ ഭരണകൂടവും തമ്മിലുള്ള പോര് തുടങ്ങി. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഭരണകൂടം തങ്ങളുടെ അധികാരം ഉറപ്പിക്കാനായി സെക്രട്ടറിയേറ്റില് ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദവുമായി അടിക്കടി യോഗങ്ങള് ചേര്ന്നു. എന്നാല് യഥാര്ത്ഥ അധികാരം അപ്പോഴും ഭരണ സിരാകേന്ദ്രത്തിന് കേവലം അഞ്ച് കിലോമീറ്റര് അപ്പുറമുള്ള ലോക്ഭവനെന്ന് പേര് മാറ്റിയ രാജ്ഭവനില് തന്നെ തുടര്ന്നു. ഇവിടെ മനോജ് സിന്ഹ പുനഃസംഘടന നിയമം ഉയര്ത്തിക്കാട്ടി അധികാരം കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കി.
നിത്യവുമുള്ള തര്ക്കങ്ങളും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും തലക്കെട്ടുകളായി. മുഖ്യമന്ത്രിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഞ്ച് മന്ത്രിമാരും ഇരട്ട നിയന്ത്രണത്തെ എപ്പോഴും കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഇത് തീരുമാനങ്ങള് വൈകുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുവെന്നും അവര് കുറ്റപ്പെടുത്തി. തങ്ങള്ക്ക് ഭരിക്കാനുള്ള ജനകീയ അംഗീകാരത്തിന് വില നല്കണമെന്നും അവര് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ആദ്യ തര്ക്കം ആരംഭിച്ചത് മന്ത്രിസഭ ഉപസമിതിയുടെ രൂപീകരണത്തോടെയാണ്. ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവര്ണറും മുഖ്യമന്ത്രിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ത്രിമാരും തമ്മിലുള്ള അധികാര വിഭജനത്തിന് വേണ്ടി ആയിരുന്നു മന്ത്രിസഭ ഉപസമിതി രൂപീകരിച്ചത്. ഈ നിയമങ്ങള് ലോക്ഭവനിലേക്ക് അയച്ചെങ്കിലും ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവര്ണര് അത് തിരികെ അയച്ചു. ചില ചോദ്യങ്ങളുന്നയിച്ചാണ് ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവര്ണര് ഇത് തിരികെ അയച്ചത്. ഉടന് തന്നെ സംശയങ്ങള്ക്ക് വിശദീകരണം നല്കി വീണ്ടും അയച്ചെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിശ്വസ്തനും നാഷണല് കോണ്ഫറന്സ് വക്താവുമായ തന്വീര് സാദിഖ് വ്യക്തമാക്കി. എന്നാലിത് ഇക്കൊല്ലം മെയ് വരെ ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവര്ണര് യാതൊരു നടപടിയും ഇല്ലാതെ പിടിച്ചെടുക്കുയായിരുന്നു.
ഇതേതുടര്ന്ന് ജമ്മുവിലെയും കശ്മീരിലെയും 48 ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവര്ണര് സ്ഥലം മാറ്റി. മജിസ്റ്റീരിയല് തലത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കായിരുന്നു സ്ഥലം മാറ്റം. ഇത് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സര്ക്കാരിന് മേലുള്ള കടന്ന് കയറ്റമാണെന്ന് അവര് ആരോപിച്ചു. ശ്രീനഗറില് നിയമസഭാ കക്ഷിയോഗം നടന്നു. യോഗത്തില് നാഷണല് കോണ്ഫറന്സിന്റെ സഖ്യകക്ഷിയായ കോണ്ഗ്രസും പങ്കെടുത്തു. രണ്ട് പ്രമേയങ്ങള് പാസാക്കപ്പെട്ടു. ജനങ്ങളുടെ അംഗീകാരത്തെ മാനിക്കണമെന്നതും സംസ്ഥാന പദവി പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നതുമായിരുന്നു ആ പ്രമേയങ്ങള്.
ഏപ്രില് 22ന് പഹല്ഗാമിലുണ്ടായ ഭീകരാക്രമണവും സര്ക്കാരും ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവര്ണറും തമ്മിലുള്ള ഉരസലിന് കാരണമായി. 25 സഞ്ചാരികളും നാട്ടുകാരനായ ഒരാളുമാണ് ഭീകരാക്രമണത്തില് മരിച്ചത്. ആക്രമണത്തിന് കാരണം ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവര്ണറാണെന്നായിരുന്നു ഒമറിന്റെ ആരോപണം. സുരക്ഷാ ചുമതല ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവര്ണര്ക്കാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാല് അദ്ദേഹം എല്ലാ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളെയും അട്ടിമറിച്ചെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ആരോപിച്ചു.
നാഷണല് കോണ്ഫറന്സ് സ്ഥാപകന് ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ളയുടെ ജന്മദിനമായ ഡിസംബര് അഞ്ച് പൊതു അവധി ദിവസമായി പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിലും ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവര്ണറുമായി അവര്ക്ക് ഉടക്കേണ്ടി വന്നു. 2019 ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് മുമ്പ് ഇത് അവധി ദിനമായിരുന്നു. ഇത് പുനഃ സ്ഥാപിക്കുമെന്നായിരുന്നു നാഷണല് കോണ്ഫറന്സിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനങ്ങളിലൊന്ന്. രക്ത സാക്ഷിത്വ ദിനമായ ജൂലൈ പതിമൂന്നും അവധി ദിനമായി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് പ്രകടന പത്രികയില് ജനങ്ങള്ക്ക് ഉറപ്പ് കൊടുത്തിരുന്നു. ഇതും പാലിക്കാനായിട്ടല്ല.
തന്റെ വിശ്വസ്തനായ നാസിര് അസ്ലം വാനിയെ തന്റെ ഉപദേശകനായി നിയമിക്കാനുള്ള നിര്ദ്ദേശത്തോടും ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവര്ണര് പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ആരോപിക്കുന്നു. വേതനമില്ലാതെ വാനി തന്റെ ഉപദേശകനായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
രണ്ട് അധികാര കേന്ദ്രങ്ങള് ദുരന്തത്തിന്റെ പ്രഭാവമാകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റ ശേഷം അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തില് ഒമര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. സര്ക്കാരിനെ പ്രവര്ത്തിക്കാന് ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവര്ണര് അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഭരണകക്ഷിയിലെ എംഎല്എമാരും പരാതിപ്പെടുന്നു. സംസ്ഥാന പദവി പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നും അത് മാത്രമാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സര്ക്കാരിന് അധികാരം തിരികെ കിട്ടാനുള്ള മാര്ഗമെന്നും അവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. എന്നാല് താന് ജമ്മു കശ്മീര് പുനഃസംഘടനാ നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലേ പ്രവര്ത്തിക്കൂ എന്നാണ് ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവര്ണറുടെ നിലപാട്.
ജനക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി പ്രവര്ത്തിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാന പദവി എന്ന കാരണം ഒമര് സര്ക്കാര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയാണെന്നും ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവര്ണര് ആരോപിക്കുന്നു. സര്ക്കാരിന് എല്ലാ അധികാരങ്ങളുമുണ്ട്. ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ അധികാരം ജനക്ഷേമത്തിന് ഉപയോഗിക്കൂ എന്നും അദ്ദേഹം നിര്ദ്ദേശിക്കുന്നു.
തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സര്ക്കാരും ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവര്ണറും തമ്മിലുള്ള വിയോജിപ്പുകള്ക്കിടെ ഒമര് സര്ക്കാര് ഒരു കൊല്ലം തികച്ചിരിക്കുന്നു.എങ്കിലും വരുന്ന നാല് വര്ഷവും ഈ തര്ക്കം തുടരുമെന്ന സൂചന തന്നെയാണ് ജമ്മു കശ്മീരില് നിന്ന് വരുന്നത്.