'മൊബൈലിലെ കാമുകിയുടെ ചാറ്റ് പൊലീസ് വായിച്ചു'; യാനത്ത് യുവാവിൻ്റെ ആത്മഹത്യാഭീഷണി
Published : May 12, 2026 at 1:02 PM IST
അമരാവതി: പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത മൊബൈൽ ഫോൺ തിരികെ നൽകാൻ വൈകിയതിലും, കാമുകിയുമായുള്ള സ്വകാര്യ സംഭാഷണങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിലും മനംനൊന്ത് യുവാവിൻ്റെ ആത്മഹത്യാഭീഷണി. പുതുച്ചേരിയുടെ ഭാഗമായ യാനത്താണ് മൊബൈൽ ടവറിന് മുകളിൽക്കയറി യുവാവ് കടുത്ത ഭീഷണി മുഴക്കിയത്. താഴേക്ക് ചാടുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് ടവറിൽ തൂങ്ങിക്കിടന്ന യാനം സ്വദേശി മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് അലിഷ നാട്ടുകാരെയും പൊലീസിനെയും മണിക്കൂറുകളോളം വലിയ പരിഭ്രാന്തിയിലാക്കി.
പൊലീസിൻ്റെ ഫോൺ കസ്റ്റഡി
യാനം നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടെണ്ണലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പുതിയ ചില പ്രശ്നങ്ങളുടെ തുടക്കം. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഉയർന്ന ചില അനാവശ്യ വിവാദങ്ങളെ തുടർന്നാണ് അലിഷയുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിടിച്ചെടുത്തത്. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ച എംഎൽഎ മല്ലാടി കൃഷ്ണറാവുവിനെതിരെ കനകലപേട്ട സ്വദേശി പോളിസെട്ടി മഹേഷ് അപകീർത്തികരമായ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ എൻആർ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻ്റ് മല്ലാടി സാമുവൽ പ്രാദേശിക പൊലീസിൽ ഔദ്യോഗികമായി പരാതി നൽകി.
നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുള്ള യാനം പബ്ലിക് ഇഷ്യൂസ് എന്ന വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് സന്ദേശം ആദ്യം വന്നത്. പിന്നീട് ഇത് അലിഷ തൻ്റെ സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടിൽ വളരെ വേഗം സ്റ്റാറ്റസ് ആക്കി നൽകി. ഈ സംഭവത്തിലാണ് പൊലീസ് കേസ് എടുത്തത്. അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ ഏഴാം തീയതിയാണ് യുവാവിനെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തിയത്.
സ്റ്റേഷനിലെ വിശദമായ ചോദ്യംചെയ്യലിന് ശേഷം അന്നേദിവസം തന്നെ മൊഴി കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തി പൂർത്തിയാക്കി. പിന്നീട് കൂടുതൽ തെളിവെടുപ്പിനും വിശദമായ പരിശോധനകൾക്കുമായി യുവാവിൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുകയായിരുന്നു.
ചാറ്റുകൾ ചോർത്തിയെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തൽ
അതേസമയം അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തൻ്റെ ഫോണിലെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ അന്യായമായി പരിശോധിച്ചുവെന്നാണ് യുവാവിൻ്റെ വലിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ. തൻ്റെ കാമുകിയുമായുള്ള സ്വകാര്യ ഫോൺ സംഭാഷണങ്ങളും വാട്സാപ്പ് ചാറ്റുകളും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അനുമതിയില്ലാതെ അന്യായമായി പരിശോധിച്ചു. ഇത് തനിക്ക് വലിയ മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയെന്ന് യുവാവ് ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചുപറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
അതുകൊണ്ട് പിടിച്ചെടുത്ത മൊബൈൽ ഫോൺ എത്രയും വേഗം തിരികെ നൽകണമെന്ന് അലിഷ പലതവണ പൊലീസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ ഫോൺ തിരികെ നൽകാൻ അവർ തയാറായില്ല. ഇതോടെയാണ് യുവാവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനായി നാട്ടിലെ വലിയ ടവറിന് മുകളിൽ വേഗത്തിൽ കയറുകയും, നാട്ടുകാരെ നോക്കി ഒച്ചത്തിൽ ഭീഷണി മുഴക്കുകയും ചെയ്തത്.
മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട ആശങ്ക
യാതൊരു സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളുമില്ലാതെയാണ് യുവാവ് അവിടെയുള്ള ഭീമൻ ടവറിന് മുകളിൽ കയറിപ്പറ്റിയത്. ഇതിന് മുകളിൽക്കയറി സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾ ഇയാൾ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു. പലപ്പോഴും ഒരു കൈകൊണ്ട് മാത്രം പിടിച്ച് താഴേക്ക് വലിയ രീതിയിൽ തൂങ്ങിനിന്നത് നാട്ടുകാരെ അക്ഷരാർഥത്തിൽ കടുത്ത ഭയത്തിലാഴ്ത്തി. വിവരമറിഞ്ഞ് വലിയൊരു കൂട്ടം ജനങ്ങളാണ് ടവറിന് താഴെ അപ്പോൾ തടിച്ചുകൂടിയത്.
യാനം എസ്പി വരദരാജൻ, ട്രെയിനി ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൊയ്യെ ചിട്ടിരാജു, എസ്ഐ കുമാരൻ തുടങ്ങിയ നിരവധി ഉദ്യോഗസ്ഥർ വേഗം സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തി. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി വലിയൊരു ഫയർഫോഴ്സ് സംഘവും അവിടെ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. എഎസ്ഐ പോച്ചയ്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇയാളെ അനുനയിപ്പിച്ച് താഴെയിറക്കാൻ നിരന്തരം ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ ഒരു മണിക്കൂറിലധികം നേരം യുവാവ് ഇതിനോടൊന്നും വഴങ്ങിയില്ല. ഒടുവിൽ അവിടെയെത്തിയ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻ്റ് അരാദനി ദിനേഷ് മൈക്കിലൂടെ യുവാവിനോട് ഉറക്കെ സംസാരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തി.
ഫോൺ വേഗം വാങ്ങി നൽകാമെന്ന് തൻ്റെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ അദ്ദേഹം സത്യം ചെയ്ത് ഉറപ്പുനൽകി. ഇതോടെയാണ് അലിഷ പൂർണമായും ശാന്തനായി ടവറിൽ നിന്നും പതുക്കെ താഴേക്കിറങ്ങി വന്നത്. തുടർന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആ മൊബൈൽ ഫോൺ തിരികെ നൽകി ഒത്തുതീർപ്പാക്കി. അങ്ങനെ യാനത്തെ മണിക്കൂറുകൾ മുൾമുനയിലാക്കിയ നാടകീയ സംഭവങ്ങൾക്ക് ഒടുവിൽ സമാധാനപരമായ അവസാനമായി.
