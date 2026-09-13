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''ശക്തനാണ് ശരി എന്ന സമീപനം ഉപേക്ഷിക്കണം, നിയമങ്ങളും നിയമചട്ടങ്ങളും എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും ബാധകം''; നിർദേശങ്ങളുമായി ഷി ജിൻപിങ്

നിയമങ്ങളില്ലാത്ത ലോകം ട്രാഫിക് ലൈറ്റുകളില്ലാത്ത കവലയെപ്പോലെയാണെന്നും അവിടെ അരാജകത്വവും ക്രമരഹിതാവസ്ഥയും ഉറപ്പാണെന്നും ഷി പറഞ്ഞു.

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Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping pose for a photo during BRIS Summit in New Delhi (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 13, 2026 at 5:16 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: വ്യാപാരം, നിർമാണം, നിക്ഷേപം, സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നീ മേഖലകളിലെ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി അഞ്ച് നിർദേശങ്ങളുമായി ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ജിൻപിങ്. ആഗോള ദക്ഷിണ രാജ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്കും സാമ്പത്തിക സുരക്ഷയ്ക്കും ബ്രിക്‌സ് രാജ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമായ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിതരണ ശൃംഖലകൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വലിയ ഏകീകൃത വിപണി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനും വളർന്നുവരുന്ന വിപണികളുമായും ആഗോള ദക്ഷിണ രാജ്യങ്ങളുമായുമുള്ള അടുത്ത ബന്ധം ബ്രിക്‌സ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്നും ഷി പറഞ്ഞു.

ഉച്ചകോടിയുടെ സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഷി ജിൻപിങ്. ആഗോള ദക്ഷിണ രാജ്യങ്ങൾക്കായി ഐക്യത്തിലൂടെയുള്ള ശക്തിയുടെ പുതിയ അധ്യായം എഴുതുന്നതിനായി ബ്രിക്‌സ് നേതാക്കൾ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്‌തു. ശക്തനാണ് ശരി എന്ന സമീപനം വളരെക്കാലം മുമ്പുതന്നെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾ എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ ബാധകമാകണം

നിയമങ്ങളില്ലാത്ത ലോകം ട്രാഫിക് ലൈറ്റുകളില്ലാത്ത കവലയെപ്പോലെയാണെന്നും അവിടെ അരാജകത്വവും ക്രമരഹിതാവസ്ഥയും ഉറപ്പാണെന്നും ഷി പറഞ്ഞു. നീതിയും ന്യായവും എല്ലാവരുടെയും പൊതുവായ ആഗ്രഹമാണെന്നും അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും പങ്കാളിത്തത്തോടെ രൂപപ്പെടുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

അന്താരാഷ്ട്ര വിഷയങ്ങളിൽ നിയമവാഴ്‌ച സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ ആഗോള ദക്ഷിണ രാജ്യങ്ങൾ കൂട്ടായി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും ഷി ആവശ്യപ്പെട്ടു. രാജ്യങ്ങളുടെ പരമാധികാര സമത്വം, ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാതിരിക്കൽ, തർക്കങ്ങൾ സമാധാനപരമായി പരിഹരിക്കൽ തുടങ്ങിയ അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന മാനദണ്ഡങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

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അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളും നിയമചട്ടങ്ങളും എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ ബാധകമാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. വലിപ്പം, ശക്തി, സമ്പത്ത് എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ വിവേചനം പാടില്ലെന്നും ഷി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

പാശ്ചാത്യ ശക്തികളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പരാമർശമായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഇരട്ടത്താപ്പ് ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നും ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. “വലിപ്പം, ശക്തി, സമ്പത്ത് എന്നിവ എന്തുതന്നെയായാലും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിലെ തുല്യ അംഗങ്ങളാണ്,” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

യുഎൻ പങ്ക് ശക്തിപ്പെടുത്തണം

ആഗോള ദക്ഷിണ രാജ്യങ്ങൾ ബഹുസ്വരത ഉയർത്തിപ്പിടിക്കണമെന്നും ഷി പറഞ്ഞു. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ അധികാരവും പങ്കും ശക്തമായി പിന്തുണയ്ക്കണം. ബഹുസ്വര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനും അവയുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും പിന്തുണ നൽകണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

അന്താരാഷ്ട്ര വിഷയങ്ങളിൽ എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും തുല്യമായ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഷി പറഞ്ഞു. അതോടൊപ്പം, വികസ്വര രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രാതിനിധ്യം വർധിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ധനകാര്യ സംവിധാനത്തിൽ പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ അനിവാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

അഞ്ച് മേഖലകളിൽ പുതിയ സഹകരണം

ബ്രിക്‌സ്‌ സഹകരണം കൂടുതൽ വിപുലീകരിക്കുന്നതിനായി അഞ്ച് മേഖലകളിലാണ് ഷി ജിൻപിംഗ് പ്രത്യേക നിർദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവച്ചത്. കൃത്രിമ ബുദ്ധി , വ്യാപാര-നിക്ഷേപ സൗകര്യവൽക്കരണം, ഡിജിറ്റൽ വ്യവസായം, ബുദ്ധിമാനായ നിർമാണം , ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക വികസനം എന്നിവയാണ് പ്രധാന മേഖലകൾ.

ആദ്യ നിർദേശമായി ബ്രിക്‌സ്‌-എഐ ഓപ്പൺ സോഴ്‌സ്‌ സമൂഹം രൂപീകരിക്കുന്നതിന് ചൈന നേതൃത്വം നൽകുമെന്ന് ഷി അറിയിച്ചു. വലിയ ഭാഷാ മോഡലുകളുടെ വികസനത്തിലും പ്രയോഗത്തിലും സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം പ്രത്യേക എഐ സെമിനാറുകളും പരിശീലന പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിക്കും. ഇതിലൂടെ തുറന്ന എഐ സമൂഹം രൂപപ്പെടുത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം.

വ്യാപാര നിക്ഷേപ സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ബ്രിക്‌സ്‌ പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖല പങ്കാളിത്തം സ്ഥാപിക്കാനും ചൈന നിർദേശിച്ചു. രാജ്യങ്ങൾക്ക് നയങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാനും ബിസിനസ് നടപടികൾ എളുപ്പമാക്കാനും പുതിയ തുറന്ന വികസന മേഖല സൃഷ്‌ടിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന ‘ഇൻ്റലിജൻ്റ് പോർട്ടൽ’ സംവിധാനം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി പരിഗണിക്കും.

ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിൽ ബ്രിക്‌സ്‌ ഡിജിറ്റൽ ഇക്കോസിസ്റ്റം ക്ലൗഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം സ്ഥാപിക്കാനും ചൈന മുന്നോട്ടുവന്നു. ഡിജിറ്റൽ നൈപുണ്യ പരിശീലനം, സാങ്കേതിക കൈമാറ്റം, വ്യവസായങ്ങളുടെ ഏകോപനം എന്നിവയിലൂടെ ഡിജിറ്റൽ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ വികസനം സംയുക്തമായി സാധ്യമാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. നിർമാണ മേഖലയിലെ പരിവർത്തനത്തിനായി സ്‌മാർട്ട് ഫാക്ടറികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലും മാനദണ്ഡങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും വികസിപ്പിക്കുന്നതിലും ബ്രിക്‌സ്‌ രാജ്യങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ചൈന തയ്യാറാണെന്നും ഷി വ്യക്തമാക്കി.

അഞ്ചാമത്തെ നിർദേശം ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക രംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. എഞ്ചിനീയർമാരുടെ സംയുക്ത പരിശീലനത്തിനും ശേഷി വികസനത്തിനുമായി ബ്രിക്‌സ്‌ എഞ്ചിനീയർ കൾട്ടിവേഷൻ അലയൻസ് സ്ഥാപിക്കാനാണ് ചൈനയുടെ നിർദേശം. യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ പരസ്‌പര അംഗീകാരവും ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക രംഗത്തെ യുവാക്കൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ബ്രിക്‌സ്‌ യുവജന ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക നവീകരണ കൈമാറ്റ പരിപാടിയും ചൈന ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഷി അറിയിച്ചു. ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക പ്രതിഭകളെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനാണ് ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

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TAGGED:

XI JINPING
XI JINPING PROPOSES
BRICS SUMMIT 2026
XI JINPING 5 INITIATIVES
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