എഥനോൾ-മിശ്രിത ഇന്ധന ഉപയോഗം; വാഹന നിര്മാതക്കളോട് രേഖാമൂലമുള്ള ഉറപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ട് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ
വാഹന എഞ്ചിനുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ വരുത്തുകയോ മൈലേജ് കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് രേഖാമൂലമുള്ള ഉറപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ട് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ.
By PTI
Published : July 7, 2026 at 1:51 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: എഥനോൾ-മിശ്രിത (E20) ഇന്ധനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം വാഹന എഞ്ചിനുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ വരുത്തുകയോ മൈലേജ് കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് രേഖാമൂലമുള്ള ഉറപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ട് ആം ആദ്മി പാർട്ടി ദേശീയ കൺവീനർ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ. മൂന്ന് പ്രമുഖ വാഹന നിർമ്മാതാക്കൾക്കാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച് കത്തെഴുതിയതെന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച നടന്ന വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. വാഹന മൈലേജിനെ ഇത് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നും പൊതുജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
E20 പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് കത്തെഴുതുമെന്നും അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ വെള്ളിയാഴ്ച പറഞ്ഞു. മാരുതി സുസുക്കി, ടൊയോട്ട കിർലോസ്കർ, ഹീറോ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ പരസ്യ പ്രസ്താവനകൾ മാനുവലുകളിലെ മാർഗനിർദേശത്തിന് വിരുദ്ധമാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. "മാനുവലിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണോ പരസ്യ പ്രസ്താവനകളിലും പറയുന്നതെന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്ന് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നിർദേശം നൽകും. E20 ഇന്ധനം വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഴി വാഹന മൈലേജ് 10 ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ കുറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ഉപഭോക്താവിന് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുമോ എന്ന് രേഖാമൂലം ഉറപ്പ് നൽകണമെന്നും," കെജ്രിവാൾ പറഞ്ഞു.
വാഹനത്തിൽ E20 എഥനോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വാഹനത്തിന് കേടുപാടുകൾ വരുത്തുകയോ തേയ്മാനം ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്താൽ, ആ ഘടകങ്ങൾ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വാഹന കമ്പനികൾ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുമോയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എഥനോൾ കലർന്ന ഇന്ധനം സ്വീകരിച്ച ആദ്യത്തെ രാജ്യമല്ല ഇന്ത്യയെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് സർക്കാർ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണെന്നും കെജ്രിവാൾ ആരോപിച്ചു.
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ഇത് പകുതി സത്യം മാത്രമാണ്. ആ രാജ്യങ്ങളിൽ, എഥനോൾ മിശ്രിതം പൊതുവെ E10 ന് താഴെയാണ്. സാധാരണ വാഹനങ്ങൾക്ക് E10 വരെ ഉപയോഗിക്കാം, അതിനപ്പുറം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം, എന്നാൽ ഇവിടെ 20 ശതമാനമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.
എഥനോൾ- മിശ്രിത ഇന്ധനങ്ങള് വാഹനങ്ങള്ക്ക് നാശമുണ്ടാക്കുമെന്ന പ്രചാരണങ്ങളെ പൂര്ണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞ് ടൊയോട്ട കിർലോസ്കർ മേധാവി വിക്രം ഗുലാത്തി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. E20-മിശ്രിത ഇന്ധനങ്ങള്ക്ക് നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടാക്കുമെന്നത് വെറും തെറ്റിദ്ധാരണയാണെന്നും 2023 ന് മുമ്പുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് പോലും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കാന് കഴിയുമെന്നുമാണ് വിക്രം ഗുലാത്തി പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇന്ത്യയിലുടനീളം എഥനോളിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കവെയായിരുന്നു ഗുലാത്തിയുടെ പ്രസ്താവന. എന്നാൽ ഇവയ്ക്ക് രേഖാമൂലമുള്ള ഉറപ്പാണ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.
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