''ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല... അപ്പീൽ നൽകും''; ബ്രിജ് ഭൂഷൺ സിങിനെ വെറുതെ വിട്ട വിധിയിൽ പ്രതികരിച്ച് വിനേഷ് ഫോഗട്ട്
കേസിൽ ബ്രിജ് ഭൂഷൺ ശരൺ സിങിനെയും മുൻ ബിജെപി എംപി സിങിനെയും ഡബ്ല്യുഎഫ്ഐയുടെ മുൻ അസിസ്റ്റൻ്റ് സെക്രട്ടറി തോമറിനെയും കുറ്റവിമുക്തനാക്കി.
By PTI
Published : August 3, 2026 at 2:14 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ബ്രിജ് ഭൂഷൺ ശരൺ സിങിനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയ വിധിക്കെതിരെ അപ്പീൽ നൽകുമെന്ന് വിനേഷ് ഫോഗട്ട്. മുൻ റെസ്ലിങ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (ഡബ്ല്യുഎഫ്ഐ) മേധാവി ബ്രിജ് ഭൂഷൺ ശരൺ സിങ്ങിനെതിരെ ലൈംഗിക പീഡന പരാതി നൽകിയ ഗുസ്തി താരമാണ് വിനേഷ് ഫോഗട്ട്. വനിതാ അത്ലറ്റുകള് സമർപ്പിച്ച ലൈംഗിക പീഡന കേസിൽ സിങിനെയും കൂട്ടുപ്രതി വിനോദ് തോമറിനെയും ഡൽഹി കോടതി തിങ്കളാഴ്ച കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയിരുന്നു. കേസിൽ മുൻ ബിജെപി എംപി സിങിനെയും ഡബ്ല്യുഎഫ്ഐയുടെ മുൻ അസിസ്റ്റൻ്റ് സെക്രട്ടറി തോമറിനെയും അഡീഷണൽ ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് അശ്വിനി പൻവാറിൻ്റെ ബെഞ്ച് കുറ്റവിമുക്തനാക്കി.
''അഡീഷണൽ ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടെ ഈ തീരുമാനത്തിനെതിരെ അപ്പീൽ നൽകാൻ വനിതാ ഗുസ്തി താരങ്ങള് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എത്രയും വേഗം അപ്പീൽ നൽകും. ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല, ഗുസ്തിക്കാർ അവരുടെ പോരാട്ടം തുടരും," എന്ന് വിനേഷ് ഫോഗട്ട് എക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു.
August 3, 2026
ബ്രിജ് ഭൂഷൺ ശരൺ സിങ്ങിനെ സർക്കാർ സംരക്ഷിക്കുന്നു. അയാള് നിരവധി പെൺകുട്ടികളെ പേരുകൾ പിൻവലിക്കാൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വനിതാ ഗുസ്തിക്കാർ ഉന്നയിച്ച ലൈംഗിക അതിക്രമ ആരോപണങ്ങളിൽ ബ്രിജ് ഭൂഷൺ ശരൺ സിങ് കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്താത്തതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതിയായ ദുഃഖമുണ്ട്. തുടക്കം മുതൽ തന്നെ, മുഴുവൻ ഭരണകൂടവും സർക്കാരും സംവിധാനവും ബ്രിജ് ഭൂഷനെ സംരക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു.
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ഭരണകക്ഷിയുടെ ശക്തനായ ഒരു നേതാവിനെതിരെ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് തെരുവിലിറങ്ങാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ധൈര്യം സംഭരിക്കേണ്ടിവന്നു. സ്വാധീനവും രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച്, ബ്രിജ് ഭൂഷൺ നിരവധി പെൺകുട്ടികളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പേരുകൾ പിൻവലിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പോരാട്ടം തുടരുമെന്നും വിനേഷ് ഫോഗട്ട് പറഞ്ഞു.
രാജ്യത്തിന് അഭിമാനമായി മാറിയ, അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ മെഡലുകൾ നേടിയ ആറ് വനിതാ ഗുസ്തി താരങ്ങളാണ് ബ്രിജ് ഭൂഷണിനെതിരെ ഔദ്യോഗികമായി പരാതി നൽകിയത്. താരങ്ങളുടെ പരാതിയിൽ കേസെടുക്കാൻ ഡൽഹി പൊലീസ് തയ്യാറാകാതിരുന്നതോടെ രാജ്യതലസ്ഥാനത്തെ ജന്തർ മന്തറിൽ മാസങ്ങളോളം നീണ്ട പ്രതിഷേധമാണ് അരങ്ങേറിയത്. കായിക താരങ്ങൾക്ക് പിന്തുണയുമായി വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും കർഷക സംഘടനകളും രംഗത്തെത്തിയതോടെ സംഭവം ദേശീയതലത്തിൽ വലിയ ചർച്ചയായി മാറി. തുടർന്ന് കോടതിയുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്നാണ് ഡൽഹി പൊലീസ് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.
ഏകദേശം രണ്ടര വർഷത്തോളം നീണ്ട വിചാരണയ്ക്കൊടുവിലാണ് ഇപ്പോൾ വിധി വന്നിരിക്കുന്നത്. പരാതിക്കാർക്ക് വേണ്ടി മുതിർന്ന അഭിഭാഷക റെബേക്ക ജോൺ കോടതിയിൽ ഹാജരായി. പ്രതിഭാഗത്തിന് വേണ്ടി അഭിഭാഷകനായ രാജീവ് മോഹൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ റെഹാൻ ഖാൻ, ഋഷഭ് ഭാട്ടി എന്നിവർ ഹാജരായി വാദങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു. കേസിനെ തുടർന്ന് 2024ലെ ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി ബ്രിജ് ഭൂഷണിന് സീറ്റ് നിഷേധിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പകരം മകന് സീറ്റ് നൽകുകയും അദ്ദേഹം വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. കുറ്റവിമുക്തനായതോടെ ബ്രിജ് ഭൂഷൺ വീണ്ടും പാർട്ടി പദവികളിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുമെന്നാണ് സൂചന.
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