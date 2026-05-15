ഇതുവരെയില്ലാത്ത വിലക്കയറ്റം, കൂടുതല് ദുരിതകാലം വരാനിരിക്കുന്നുവെന്ന് വിദഗ്ദ്ധരുടെ മുന്നറിയിപ്പ്
ക്രമാനുഗതമായി വിലക്കയറ്റം പിടിമുറുക്കിയിരിക്കുന്നുവെന്നും വരും മാസങ്ങളില് ഇത് കൂടുതല് ആകുമെന്നും പണപ്പെരുപ്പ വിവരങ്ങള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡയുടെ മുഖ്യ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധന് മദന് സബ്നാവിസ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. സൗരഭ് ശുക്ലയുടെ റിപ്പോര്ട്ട്.
Published : May 15, 2026 at 12:26 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: രാജ്യത്ത് വീണ്ടും പണപ്പെരുപ്പ നിരക്ക് ഉയര്ന്നിരിക്കുന്നു. മൊത്തവില വര്ദ്ധന രണ്ടക്കം കടന്നു. ചില്ലറ വില്പ്പന വിലയാകട്ടെ റിസര്വ് ബാങ്കിന്റെ സുരക്ഷിത കണക്കുകള്ക്ക് അരികെ എത്തിയിരിക്കുന്നു.
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘര്ഷം നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക രേഖകളില് കൃത്യമായി പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് വിദ്ഗ്ധരുടെ വിശദീകരണം. അതേസമയം ഏറ്റവും മോശം ഘട്ടം ഇനി വരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂവെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. വ്യവസായങ്ങള്ക്കും ഉപഭോക്താക്കള്ക്കും ഏറെ വേദനാജനകമായ ദിനങ്ങളാകും ഇനി വരാനിരിക്കുന്നത് എന്ന സൂചനയാണ് വിദഗ്ദ്ധര് നല്കുന്നത്.
ദീപാവലിയോടെ തന്നെ സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതത്തിന്റെ സൂചനകള് കണ്ടു തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഇക്കൊല്ലത്തെ റാബി വിളയെടുപ്പോടെ കാര്യങ്ങള്ക്ക് കൂടുതല് വ്യക്തത വന്നു. വരുന്ന ഖാരിഫ് വിളവെടുപ്പ് കാലത്ത് കുറച്ച് കൂടി ദുഷ്കരമാകും കാര്യങ്ങള് എന്നാണ് വിലയിരുത്തല്. ഭക്ഷ്യ വിതരണം, ഇന്ധനവില, ഇറക്കുമതി എന്നിവയിലുണ്ടാകുന്ന എന്ത് മാറ്റങ്ങളും എല്ലാ മേഖലകളിലും വിലക്കയറ്റത്തിന് കൂടുതല് ആക്കം കൂട്ടും.
ഇത്തരത്തില് പണപ്പെരുപ്പം തുടരുകയാണെങ്കില് റിസര്വ് ബാങ്ക് പലിശ നിരക്ക് വീണ്ടും ഉയര്ത്താന് നിര്ബന്ധിതമാകും. ഇതോടെ വായ്പകളുടെ പലിശ നിരക്കും ഉയരും. ഭവന, വാഹന, വ്യക്തിഗത വായ്പകളുടെ തിരിച്ചടവ് തുക വര്ദ്ധിക്കും.
ആഗോള പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആഘാതം
പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘര്ഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് ഒരു പ്രതിസന്ധിക്ക് ക്രമാനുഗതമായി തുടക്കമായിരുന്നു. വരും മാസങ്ങളിലെ പണപ്പെരുപ്പ വിരവങ്ങളില് ഇത് കൂടുതല് പ്രതിഫലിക്കുമെന്ന് ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡിലെ മുഖ്യ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധന് മദന് സബനാവിസ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഇനി വിലവര്ദ്ധ ഉണ്ടായില്ലെങ്കില് അതും അസാധാരണമാകും. കാരണം ഈ സാമ്പത്തിക വര്ഷം കഴിഞ്ഞ വര്ഷത്തേക്കാള് വില വര്ദ്ധന ഉയരുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.
നേരത്തെ ഇക്കൊല്ലത്തെ മൊത്ത വില സൂചിക 5.5ശതമാനം ആകുമെന്നായിരുന്നു പ്രതീക്ഷ. എന്നാല് ഇതില് കൂടുതല് ആകുമെന്നാണ് ഇപ്പോള് വിലയിരുത്തല്. നലവിലെ വിലസമ്മര്ദ്ദം മൂലം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തേക്കാള് ഉയരുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. മൊത്ത വിലസൂചികയിലെ ഉയര്ച്ച ക്രമേണ ചില്ലറ വിലപ്പെരുപ്പത്തിനും കാരണമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. അതേസമയം ഇതിന്റെ പ്രത്യാഘാതം പെട്ടെന്നാകില്ല വളത്തിന്റെ വില വര്ദ്ധന ഭക്ഷ്യ വിലക്കയറ്റത്തിന് കാരണമാകും. അതുപോലെ തന്നെ നിര്മ്മാണ സാമഗ്രികളുടെ വില വര്ദ്ധന ഗാര്ഹിക വസ്തുക്കളുടെ വില വര്ദ്ധനവിന് കാരണമാകും.
വരാനിരിക്കുന്നത് 'വിലയേറിയ' ദിനങ്ങള്
അടുത്ത മൂന്ന് നാല് മാസത്തിനുള്ളില് ഇതിന്റെ ആഘാതങ്ങള് ദൃശ്യമാകുമെന്നാണ് സബ്നാവിസ് പറയുന്നത്. ചില്ലറ വില്പ്പനയില് വര്ദ്ധന ഉണ്ടാകാം. ഇക്കൊല്ലം തന്നെ റിസര്വ് ബാങ്ക് പലിശനിരക്കില് വര്ദ്ധന വരുത്തിയേക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തുന്നു.
ഇത്തരമൊരു നീക്കം ചിലപ്പോള് ജൂണിലെയോ ഓഗസ്റ്റിലെയോ നയയോഗങ്ങളി്ക ഉണ്ടായേക്കില്ല. എന്നാല് ദീപാവലിയോടെ ഇതിന് സാധ്യതയുണ്ട്. ഒക്ടോബറിലെയോ ഡിസബറിലെയോ ധനനയ പുനഃപരിശധനയിലാകും ഇത് സംഭവിക്കുകയെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അപ്പോഴേക്കും പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘര്ഷത്തിലും അസംസ്കൃത എണ്ണ വിലയിലും ഖാരിഫ് വിളയിലും കൂടുതല് വ്യക്തത ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘര്ഷം തുടര്ന്നാല് അസംസ്കൃത എണ്ണ വില വീപ്പയ്ക്ക് നൂറ് ഡോളറിന് മുകളിലെത്തും. വിള കുറയും വിലക്കയറ്റ സമ്മര്ദ്ദം കൂടുതല് ശക്തമാകും. മോശം കാലം തുടങ്ങിയിട്ടേയുള്ള. സാഹചര്യങ്ങള് സ്ഥിരതയാര്ജ്ജിക്കാന് സമയം വേണ്ടി വരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
മൊത്തവില സൂചികപ്പെരുപ്പം
മൊത്തവില സൂചിക മാര്ച്ച് മാസത്തിലെ 3.88ശതമാനത്തില് നിന്ന് ഏപ്രിലില് 8.30 ശതമാനമായി ഉയര്ന്നു. ഇന്ധനം, വൈദ്യുതി, അസംസ്കൃത പെട്രോളിയം എന്നിവയുടെ ഉയര്ന്ന വിലകളാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം. ഇന്ധന, വൈദ്യുതി മേഖലകളില് വിലക്കയറ്റം 24.71ശതമാനം ഉയര്ന്നു. അതേസമയം അസംസ്കൃത പെട്രോളിയം വില 88.06ശതമാനമാണ് വര്ദ്ധിച്ചത്. ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കളുടെ വിലയില് 1.98ശതമാനം വര്ദ്ധനയുണ്ടായി. ഭക്ഷ്യേതര വസ്തുക്കള്ക്ക്12.18ശതമാനം വില ഉയര്ന്നു. ധാതു എണ്ണകളുടെയു അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെയും പാചകവാതകത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാന ലോഹങ്ങളുടെയും ഉയര്ന്ന വിലയാണ് ഇതിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണഅ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വിലയിരുത്തല്.
ഉപഭോക്തൃ വില സൂചിക
അഖിലേന്ത്യാ ഉഭോക്തൃ വിലസൂചിക 2026ലെ കണക്കുകള് പ്രകാരം ഏപ്രില് മാസത്തില് വിലക്കയറ്റം 3.48ശതമാനമാണ്. ഗ്രാമീണ മേഖലകളല് ഇത് 3.74ശതമാനമായി എന്നും കണക്കുകള് വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതേസമയം നാഗരിക വിലക്കയറ്റം 3.16ശമാനത്തിലാണ് നിലനില്ക്കുന്നത്.
ഉപഭോക്തൃ ഭക്ഷ്യവിലസൂചിക പ്രകാരം ഭക്ഷ്യ വിലക്കയറ്റം 4.20ശതമാനമായിരുന്നു. ഗ്രാമീണ ഭക്ഷ്യ വിലക്കയറ്റം 4.26ശതമാനവും.നാഗരിക വിലസൂചിക 4.10ശതമാനവും. അതേസമയം പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും വിലക്കയറ്റ നിരക്ക് ദേശീയ ശരാശരിയായ 3.48 ശതമാനത്തിനും മുകളിലാണ്.
ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടില് കൂടുതല് സംസ്ഥാനങ്ങളില് വിലക്കയറ്റം ദേശീയ ശരാശരിക്കും മുകളിലാണ്
- തെലങ്കാന-5.81ശതമാനം
- പുതുച്ചേരി-4.41ശതമാനം
- ആന്ധ്രാപ്രദേശ്-4.20ശതമാനം
- തമിഴ്നാട്-4.18ശതമാനം
- സിക്കിം-4.16ശതമാനം
- കര്ണാടക-4.0ശതമാനം
- കേരളം-3.77ശതമാനം
- രാജസ്ഥാന്-3.77ശതമാനം
- ഹിമാചല് പ്രദേശ്-3.67ശതമാനം
- മധ്യപ്രദേശ്-3.67ശതമാനം
- ഉത്തര്പ്രദേശ്-3.59ശതമാനം
- ഛണ്ഢിഗഡ്-3.52ശതമാനം
- ഉത്തരാഖണ്ഡ്-3.50ശതമാനം
അനിശ്ചിതത്വത്തിന് താങ്ങാകാം
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കൃത്യസമയത്താണ് വരാനിരിക്കുന്ന കഠിനകാലം താണ്ടാന് വേണ്ട ചില നിര്ദ്ദേശങ്ങള് നല്കിയതെന്ന് ഉപഭോക്തൃകാര്യവിദഗ്ദ്ധന് ബെജോണ് മിശ്ര ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. മുന്നിലുള്ള വെല്ലുവിളികളെ കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ ബോധിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. നമ്മുടെ പണം എങ്ങനെ ശ്രദ്ധയോടെ വിനിയോഗിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം നിര്ദ്ദേശിച്ചു. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സമകാലിക സംഭവങ്ങള് നമുക്കുണ്ടാക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങള് ഒഴിവാക്കാനാകുന്നതല്ല. ആഗോള സംഭവവികാസങ്ങളില് നിന്ന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒഴിഞ്ഞ് മാറാനാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
നമ്മുടെ വിഭവങ്ങള് കരുതലോടെ ഉപയോഗിക്കാന് ജനങ്ങള് തയാറാകണമെന്നാണ് സര്ക്കാര് നിര്ദ്ദേശിക്കുന്നത്. സാഹചര്യങ്ങള്ക്കനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വിഭവങ്ങള് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പദ്ധതികള് ബുദ്ധിപൂര്വം ആസൂത്രണം ചെയ്യണം.
വിലക്കയറ്റം എന്തായാലും ഉണ്ടാകും. എന്നാല് നമുക്ക് മുന്നിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി ഇതിനെ എങ്ങനെ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ നേരിടും എന്നതാണ്. അത്യാവശ്യ ചെലവുകള് മാത്രം നടത്തുക. സമ്പാദിക്കാനാകുന്നതെല്ലാം സമ്പാദിക്കുക. ഭാവിയിലെ അസ്ഥിരതകള് നേരിടുന്നതിനായി സാമ്പത്തികമായി തയാറെടുക്കുക.
ഇത്തരം സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കങ്ങള് വ്യക്തികളെയോ കുടുംബങ്ങളെയോ മാത്രമല്ല മറിച്ച് രാജ്യത്തെ സമ്പദ്ഘടനയെ ആകെ സഹായിക്കും. കഠിനകാലത്ത് അനാവശ്യ ഉപഭോഗ സമ്മര്ദ്ദങ്ങള് കുറയ്ക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ സമ്പദ്ഘടനയ്ക്ക് താങ്ങാകും.