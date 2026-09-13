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വിരുന്നെത്തി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ വനിത; രാജ്യാന്തര ശ്രദ്ധ നേടി ജ്യോതിയുടെ ബെലഗാവി സന്ദർശനം

ടെലിവിഷൻ സ്ക്രീനുകളിലും റിയാലിറ്റി ഷോകളിലും മാത്രം കണ്ട് പരിചയിച്ച ആ വനിതയെ നേരിൽ കാണാൻ വൻ ജനത്തിരക്കാണ് കോർപ്പറേഷനിൽ അനുഭവപ്പെട്ടത്.

WORLDS SHORTEST WOMAN JYOTI AMGE BELAGAVI CITY CORPORATION karnataka government
ജ്യോതി ആംഗെയും മേയർ പ്രീതി കമാകറും (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 13, 2026 at 8:51 AM IST

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ബെംഗളൂരു:ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോഡിലെ ആ അത്ഭുത പ്രതിഭയെ നേരിൽ കണ്ട വിസ്മയത്തിലാണ് കർണാടകയിലെ ബെലഗാവി നഗരം. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കുറഞ്ഞ വനിതയായ ജ്യോതി ആംഗെ ബെലഗാവി സിറ്റി കോർപ്പറേഷൻ സന്ദർശിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വരെ ശ്രദ്ധേയമായിരിക്കുന്നത്. ടെലിവിഷൻ സ്ക്രീനുകളിലും റിയാലിറ്റി ഷോകളിലും മാത്രം കണ്ട് പരിചയിച്ച ആ വനിതയെ നേരിൽ കാണാൻ വൻ ജനത്തിരക്കാണ് കോർപ്പറേഷനിൽ അനുഭവപ്പെട്ടത്.

മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാഗ്പൂർ സ്വദേശിയായ 32-കാരിയായ ജ്യോതി ആംഗെയ്‌ക്ക് ഊഷ്‌മളമായ സ്വീകരണമാണ് കോർപ്പറേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരും കൗൺസിലർമാരും സ്വീകരിച്ചത്. 32-കാരിയായ ജ്യോതി ആംഗെയ്ക്ക് 2 അടി 0.7 ഇഞ്ച് ഉയരവും 5 കിലോഗ്രാം ഭാരവും മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കുറഞ്ഞ വനിതയെന്ന ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ഇവർ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ടെലിവിഷനിലും റിയാലിറ്റി ഷോകളിലും മാത്രം കണ്ടിട്ടുള്ള ജ്യോതിയെ നേരിൽ കാണാനുള്ള അപൂർവ്വ അവസരമാണ് ബെലഗാവിയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത്.

കോർപ്പറേഷൻ കമ്മീഷണർ എം. കാർത്തിക്, മേയർ പ്രീതി കമാകർ എന്നിവരുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തിയ അവർ കുറച്ചുനേരം ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്‌തു. "ടെലിവിഷൻ റിയാലിറ്റി ഷോകളിലൂടെ ഞങ്ങൾ ജ്യോതിയെ കാണാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് അവരെ നേരിൽ കാണാൻ അവസരം ലഭിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. ജ്യോതിയുടെ ശാരീരിക ഉയരം രണ്ട് അടി മാത്രമായിരിക്കാം. എന്നാൽ, ആ പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് അവർക്ക് ഇന്ന് ആഗോളതലത്തിൽ അംഗീകാരം നേടിക്കൊടുത്തത്. ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോഡിൽ ഇടംനേടിയ അവരുടെ നേട്ടം വളരെ അഭിനന്ദനാർഹമാണ്." ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കവെ മേയർ പ്രീതി കമാകർ പറഞ്ഞു.

WORLDS SHORTEST WOMAN JYOTI AMGE BELAGAVI CITY CORPORATION karnataka government
ജീവനക്കാർക്കൊപ്പം ജ്യോതി ആംഗെ (ETV Bharat)

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"ബെലഗാവി നഗരത്തിലേക്കുള്ള എൻ്റെ ആദ്യ സന്ദർശനമാണിത്. മനോഹരമായ ഈ നഗരം കാണാനും ഇവിടുത്തെ സ്നേഹമുള്ള ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടാനും കഴിഞ്ഞത് എനിക്ക് ലഭിച്ച മികച്ചൊരു അവസരമാണ്. ഒരു ഷോറൂം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനാണ് വന്നതെങ്കിലും, ബെലഗാവി സിറ്റി കോർപ്പറേഷൻ സന്ദർശിക്കാനും എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. കോർപ്പറേഷനിലെ എല്ലാവരും എന്നോട് വളരെ സ്നേഹത്തോടെയാണ് പെരുമാറിയത്, ഒപ്പം ഫോട്ടോകളും എടുത്തു. ബെലഗാവിയിലെ ജനങ്ങളുടെ നിഷ്‌കളങ്കതയും സൗഹൃദമനോഭാവവും എനിക്ക് ഏറെ ഇഷ്‌ടപ്പെട്ടു." ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കവെ ജ്യോതി ആംഗെ പറഞ്ഞു.

1993 ഡിസംബർ 16-ന് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാഗ്‌പൂരിലാണ് ജ്യോതി ആംഗെ ജനിച്ചത്. വെറും 2 അടി 0.7 ഇഞ്ച് (ഏകദേശം 62.8 സെൻ്റീമീറ്റർ) മാത്രം ഉയരമുള്ള അവർ, നിരവധി ശാരീരികവും സാമൂഹികവുമായ വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിച്ചാണ് ഇന്ന് ആഗോളതലത്തിൽ അംഗീകാരം നേടിയത്. അക്കോൺഡ്രോപ്ലാസിയ' എന്ന ജനിതക അവസ്ഥയാണ് ജ്യോതിയുടെ ഉയരക്കുറവിന് കാരണം. എന്നാൽ ഈ കുറവുകളെ ഒരു പ്രതിസന്ധിയാക്കാതെ, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കുറഞ്ഞ വനിതയെന്ന റെക്കോഡ് സ്വന്തമാക്കാൻ ജ്യോതിക്ക് സാധിച്ചു. അമേരിക്കൻ ഹൊറർ സ്റ്റോറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രശസ്തമായ രാജ്യാന്തര ടിവി പരമ്പരകളിലും ജ്യോതി വേഷമിട്ടിട്ടുണ്ട്.

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TAGGED:

WORLDS SHORTEST WOMAN
JYOTI AMGE
BELAGAVI CITY CORPORATION
KARNATAKA GOVERNMENT
JYOTI AMGE VISITS CITY CORPORATION

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