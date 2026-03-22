'വർത്തമാന, ഭാവി തലമുറകൾക്കായി ഓരോ തുള്ളി വെള്ളവും സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് അതിപ്രധാനം'; ലോക ജലദിനത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി

ഈ വർഷത്തെ ആഗോള പ്രമേയം 'ജലവും ലിംഗഭേദവും'. ജൽശക്തി മന്ത്രാലയം മാർച്ച് 23 ന് ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഡോ. അംബേദ്‌ക്കർ ഇൻ്റർനാഷണൽ സെൻ്ററിൽ ഈ വർഷത്തെ ലോക ജലദിന കോൺക്ലേവ് സംഘടിപ്പിക്കും.

ലോക ജലദിനം മാർച്ച് 22 ലോക ജലദിനം WORLD WATER DAY പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി
PM Narendra Modi (ANI)
By ANI

Published : March 22, 2026 at 9:58 AM IST

ന്യൂഡൽഹി: ലോക ജലദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഭാവി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ജലത്തിൻ്റെ നിർണായക പങ്ക് എടുത്തുപറഞ്ഞ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. " ജലം നമ്മെ നിലനിർത്തുകയും നമ്മുടെ ഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഭാവിയെ രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ലോക ജലദിനത്തിൽ, ഓരോ തുള്ളി ജലവും സംരക്ഷിക്കാനും അത് വേണ്ടവിധം ഉപയോഗിക്കാനുമുള്ള പ്രതിബദ്ധത നമുക്ക് വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കാം" മാർച്ച് 22 ലോക ജലദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി എക്‌സ് പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു.

"ജലക്ഷാമം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം എന്നിവയുടെ വർധിച്ചുവരുന്ന വെല്ലുവിളികളെ നാം ശ്രദ്ധയോടെ കാണേണ്ടതുണ്ട്. വർത്തമാന, ഭാവി തലമുറകൾക്കായി ജലം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സർക്കാരുകളെയും വ്യവസായങ്ങളെയും സമൂഹങ്ങളെയും അണിനിരത്തുന്നു. ഈ വർഷത്തെ ആഗോള പ്രമേയമായ 'ജലവും ലിംഗഭേദവും', സമഗ്രവും തുല്യവുമായ ജലത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയെ കൂടുതൽ അടിവരയിടുന്നു.

സുസ്ഥിരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരെയും അവബോധം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതും സംരക്ഷണ സംസ്‌കാരം വളർത്തിയെടുക്കുന്നവരെയും അഭിനന്ദിക്കാനുള്ള ഒരു ദിവസം കൂടിയാണിത്. ലോക ജലദിനം ശുദ്ധജലത്തിൻ്റെ നിർണായക പ്രാധാന്യത്തെയും സുസ്ഥിര ജല മാനേജ്‌മെൻ്റിൻ്റെ അടിയന്തര ആവശ്യകതയെയും ഓർമിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ജലശക്തി മന്ത്രാലയം ശനിയാഴ്‌ച പറഞ്ഞു.

ഈ ആഗോള പ്രവർത്തന ആഹ്വാനത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, ജൽശക്തി മന്ത്രാലയം മാർച്ച് 23 ന് ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഡോ. അംബേദ്‌ക്കർ ഇൻ്റർനാഷണൽ സെൻ്ററിൽ ഈ വർഷത്തെ ലോക ജലദിന കോൺക്ലേവ് സംഘടിപ്പിക്കും. 'ജലത്തിനായുള്ള വ്യവസായം' എന്നതാണ് കോൺക്ലേവിൻ്റെ വിഷയം. കേന്ദ്ര ജലശക്തി മന്ത്രി സി ആർ പാട്ടീലിൻ്റെയും ഗവൺമെൻ്റ്, വ്യവസായ മേഖലയിലെ മുതിർന്ന പ്രതിനിധികളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം നടക്കും.

ഇന്ത്യയുടെ ജലസുരക്ഷ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വകുപ്പുകൾ, അക്കാദമിക്, വ്യവസായങ്ങളുടെ വർധിച്ചുവരുന്ന ഒത്തുചേരലിനെ കോൺക്ലേവ് എടുത്തുകാണിക്കും. ജലത്തെ ഒരു സുപ്രധാന ദേശീയ വിഭവമായും കണക്കാക്കി സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളുടെയും പ്രാഥമിക പങ്കായി അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഉചിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്തരം സംരംഭങ്ങൾക്ക് പൊതുജന അവബോധം വർധിപ്പിക്കാനും സമൂഹ പങ്കാളിത്തം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ജല ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും കഴിയും.

കൂടാതെ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കും അവബോധ പരിപാടികൾ ഏറ്റെടുക്കാനും മഴവെള്ള സംഭരണം, പുനരുപയോഗം തുടങ്ങിയ മികച്ച രീതികൾ അവതരിപ്പിക്കാനും നിർദേശിക്കാനും കഴിയും. അതോടൊപ്പം ജല ഉപയോഗ കാര്യക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വ്യവസായങ്ങളുമായും നഗര, തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുമായും ഇടപഴകാനും സമൂഹം നയിക്കുന്ന സംരംഭങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും കഴിയും. സുസ്ഥിര ജല മാനേജ്‌മെൻ്റിനായുള്ള പദ്ധതികൾ, നവീകരണം, സഹകരണം എന്നിവയ്‌ക്കുള്ള ഒരു ദേശീയ വേദിയാകും കോൺക്ലേവ്.

നയരൂപകർത്താക്കൾ, വ്യവസായികൾ, അക്കാദമിക്, സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ, എംഎസ്എംഇകൾ എന്നിവരെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരികയും വിപുലീകരിക്കാവുന്നതും സാങ്കേതികവിദ്യാധിഷ്‌ഠിതവുമായ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. വിവിധ മേഖലകളിലായി 700-ലധികം പ്രതിനിധികളുടെ പങ്കാളിത്തം ഈ പരിപാടിയിൽ ഉണ്ടാകും. ജലശക്തി ഹാക്കത്തൺ വിജയികളെ ചടങ്ങിൽ അനുമോദിക്കുകയും ചെയ്യും. ജലമേഖലയിലെ ഗവേഷണവും നവീകരണവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും സർക്കാർ, വ്യവസായം, അക്കാദമിക് മേഖലകൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണം വളർത്തുന്നതിനും മന്ത്രാലയം സംരംഭങ്ങൾ അവലംബിക്കും.

1993 മുതൽ എല്ലാ വർഷവും മാർച്ച് 22 ന് ആചരിക്കുന്ന ലോക ജലദിനം, ശുദ്ധജലത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെ അടിവരയിടുകയും 2030 ആകുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവർക്കും ജലവും ശുചിത്വവും ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 2025 ലെ ലോക ജലദിനത്തിൻ്റെ പ്രമേയം 'ഹിമാനികളുടെ സംരക്ഷണം' എന്നതായിരുന്നു.

Also Read: പാചകവാതക പ്രതിസന്ധി; 20 ശതമാനം വർധനവ് പ്രഖ്യാപിച്ച് പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയം

ലോക ജലദിനം
മാർച്ച് 22 ലോക ജലദിനം
WORLD WATER DAY
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി
ലോക ജലദിനത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി

