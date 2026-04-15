നോയിഡയിലേക്ക് വീശിയ ഗുഡ്ഗാവിലെ മാറ്റത്തിന്റെ കാറ്റ്, തെരുവിലിറങ്ങി തൊഴിലാളിവർഗം; സർക്കാരിനെതിരെ പോരാട്ടം
അവകാശ സമരങ്ങള് ചരിത്രത്തില് നിരവധിയുണ്ട്. അടുത്തിടെ നോയിഡ സാക്ഷിയാതതും അത്തരമൊരു അവകാശ സമരത്തിന്. ഒടുക്കം തൊഴിലാളി വർഗം നേടിയത് അടിസ്ഥാന വേതന വർധനവ്.
Published : April 15, 2026 at 5:17 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി/നോയിഡ: നോയിഡയിലെ തിളങ്ങുന്ന ഗ്ലാസ് ഫാക്ടറികളില് അലതല്ലിയിരുന്ന വേദന പൊടുന്നനെ തെരുവുകളിലേക്ക് പടർന്ന ദിവസമായിരുന്നു ഇക്കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച. ആയിരക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികളാണ് ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് നിരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത്. രണ്ട് ദിവസമായി ഇവർ തെരുവില് പ്രതിഷേധത്തിലാണ്. ഇടയ്ക്ക് പൊലീസുമായി ഏറ്റുമുട്ടി. നൂറുകണക്കിന് ആളുകള്ക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിലവില് നിയമ നടപടി ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
തൊഴിലാളികളുടെ മനസില് ഉറഞ്ഞുപോയ കാതലുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. 'സമീപ നഗരമായ ഗുഡ്ഗാവില് തങ്ങളുടെ തൊഴിലിന് വേതനം കൂടുതലുള്ളപ്പോള് നോയിഡയില് തങ്ങളെന്തിന് തുച്ഛമായ കൂലിക്ക് പണിയെടുക്കണം'?. തൊഴിലാളികളുടെ കടുത്ത പ്രതിഷേധം ഫലം കണ്ടു. ചൊവ്വാഴ്ച ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ നോയിഡയിലെയും ഗാസിയാബാദിലെയും തൊഴിലാളികൾക്ക് അടിസ്ഥാന വേതനത്തിൽ വർധനവ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. കേവലം ഇതൊരു പ്രതിഷേധത്തിന്റെ മാത്രം കഥയല്ല. അടിസ്ഥാന വേതനത്തിന്റെ കാര്യത്തില് ഉത്തർപ്രദേശിനും ഹരിയാനയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള അന്തരത്തിന്റെ കഥയാണ്. തൊഴിലാളികളുടെ കണ്ണീരിന്റെ കഥയാണ്.
തൊഴിലാളികള് തെരുവിലിറങ്ങിയത് എന്തിന്?
ഹരിയാന സർക്കാർ അടുത്തിടെ അടിസ്ഥാന വേതനം വർധിപ്പിച്ചു. പിന്നാലെ നോയിഡയിലെ വസ്ത്ര, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഓട്ടോമൊബൈൽ ഫാക്ടറികളിലെ തൊഴിലാളികള് പണിമുടക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. 'ഹരിയാനയിലെ ഗുഡ്ഗാവില് ഇതേ തൊഴില് ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികള്ക്ക് നോയിഡയില് ലഭിക്കുന്നതിനെക്കാള് 30-40 ശതമാനം കൂടുതല് വേതനം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. നോയിഡയിലെ പല തൊഴിലാളികള്ക്കും പ്രതിമാസം 10,000 മുതൽ 11,000 രൂപ വരെ മാത്രമേ വേതനമായി ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. ഡല്ഹിയിലും നോയിഡയിലും ജീവിതച്ചെലവ് ഒരുപോലെയാണ്. എന്നാല് നോയിഡയില് വേതനം വളരെ കുറവാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്' -തൊഴിലാളികള് ഉന്നതിക്കുന്ന ചോദ്യമാണിത്.
നോയിഡയിലെ വേതനം എങ്ങനെ?
നിലവിലെ ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, സംസ്ഥാനത്തെ മിനിമം വേതനം മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. നോയിഡയില് ഇപ്രകാരമാണ്: അവിദഗ്ധ തൊഴിലാളികൾക്ക് പ്രതിമാസം 10,500-11,000 രൂപ. പ്രതിദിനം ഏകദേശം 350-400 രൂപ, സെമി-സ്കിൽഡ് തൊഴിലാളികൾക്ക് 11,500-12,500 രൂപ. വിദഗ്ധ തൊഴിലാളികൾക്ക് 13,000-14,500 രൂപ, പ്രതിദിനം ഏകദേശം 500-550 രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഫാക്ടറികളില് തങ്ങള് പ്രതിദിനം 300-350 രൂപയ്ക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുപോലും തെഴിലാളികള് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
हरियाणा में श्रमिकों को बड़ा तोहफा!— DPR Haryana (@DiprHaryana) April 9, 2026
राज्य सरकार ने श्रमिकों को दिए जाने वाले न्यूनतम वेतन की दरों में वृद्धि करके एक तोहफा दिया है और यह वेतन वृद्धि 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगी।
प्रदेश में सभी श्रेणी के श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में करीब 35% बढ़ोतरी की गई है।
अकुशल: ₹11,274…
ഗുഡ്ഗാവ് എന്തുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധയാകുന്നു?
ഹരിയാന സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനമാണ് യഥാർഥത്തില് നോയിഡയില് കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചത്. തൊഴിലാളികളുടെ ആവശ്യങ്ങള് ഉയർന്നതും ഇതിന് പിന്നാലെയാണ്. ഹരിയാനയിലെ അവിദഗ്ധ തൊഴിലാളികളുടെ മിനിമം വേതനം നോയിഡയെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കൂടുതലാണ്. 13,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാണ് ഈ വേതനം. ഡല്ഹിയാണ് ഗുഡ്ഗാവിനെയും നോയിഡയേയും തമ്മില് വേർതിരിക്കുന്നത്. ജോലികൾ സമാനമാകുമ്പോൾ, കമ്പനികൾ സമാനമാകുമ്പോൾ, നഗരത്തിലെ ജിവിതച്ചെലവ് സമാനമാകുമ്പോള് കേവലം അതിർത്തി മാത്രം മാറുമ്പോഴേക്ക് വേതനത്തിലെ ഈ വലിയ മാറ്റം എന്തുകൊണ്ടെന്ന ചോദ്യവും ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് തൊഴിലാളികള്.
ബമ്പറടിച്ച് ഹരിയാനയിലെ തൊഴിലാളികള്
2026 ഏപ്രിൽ 1 മുതലാണ് ഹരിയാനയില് വേതന നിരക്കുകള് വർധിപ്പിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ വിഭാഗം തൊഴിലാളികൾക്കും കുറഞ്ഞ വേതനം ഏകദേശം 35% വർധിപ്പിച്ചു. നോയിഡയില് തെരുവിലിറങ്ങിയ തൊഴിലാളികൾ കുറഞ്ഞ വേതന പ്രശ്നം മാത്രമല്ല ഉന്നയിച്ചത്, ഫാക്ടറികളിലെ അവസ്ഥകൾ തുറന്നുകാട്ടുകയും ചെയ്തു. ഫ്ലോർ മാനേജർമാർ തങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതായി തൊഴിലാളികൾ ആരോപിക്കുന്നു. മണിക്കൂറുകളോളം സീറ്റിൽ നിന്ന് എഴുന്നേല്ക്കാൻ പോലും അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്ന് സ്ത്രീ തൊഴിലാളികൾ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്. വെളളം കുടിക്കുന്നതിനും ശുചിമുറിയില് പോകുന്നതിനിമെല്ലാം കർശനമായ വ്യവസ്ഥകള് വച്ചിട്ടുണ്ട്. പലയിടങ്ങളിലും ഓവർ ടൈം ജോലിയും ചെയ്യേണ്ടിവരുന്നു തൊഴിലാളികള്ക്ക്. പക്ഷേ വേതനത്തില് മാത്രം വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല.
തൊഴിലാളി ആവശ്യങ്ങള് ഇവയൊക്കെ
നോയിഡയിൽ, തൊഴിലാളികൾ അവരുടെ നിലവിലെ ശമ്പളം പ്രതിമാസം ₹10,000-₹13,000 രൂപ എന്നത് ₹20,000-₹25,000 ആയി വർധിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. 10-12 മണിക്കൂറിന് പകരം ഒരു ദിവസം എട്ട് മണിക്കൂറായി മാത്രം ജോലി സമയം പരിമിതപ്പെടുത്തണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഓവർ ടൈം ജോലിയെടുത്താല് ഇരട്ടി വേതനം നല്കണം. ജോലി സമയത്ത് സുരക്ഷയും ശരിയായ ബോണസും നൽകണം. ഗവൺമെന്റ് മിനിമം വേതന നിയമങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള അടിസ്ഥാന വേതനം (അവിദഗ്ധർക്ക് പ്രതിദിനം 783രൂപയോ അതില് കൂടുതലോ) നല്കണം.
ഇന്ത്യയിലെ തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി 1948-ൽ നടപ്പിലാക്കിയതാണ് മിനിമം വേതന നിയമം. അതിന്റെ പ്രധാന പോയിന്റുകൾ
|നിർണ്ണയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം
|ജീവിതച്ചെലവ്, ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് സർക്കാർ മിനിമം വേതനം നിശ്ചയിക്കുന്നത്.
|വിഡിഎ (വേരിയബിൾ ഡിയർനെസ് അലവൻസ്)
|പണപ്പെരുപ്പത്തിനനുസരിച്ച് വർഷത്തിൽ രണ്ടുതവണ (ഏപ്രിൽ, ഒക്ടോബർ) വേതനത്തിൽ ഡിയർനെസ് അലവൻസ് ക്രമീകരിക്കണം.
|8 മണിക്കൂർ ജോലി
|8 മണിക്കൂർ ജോലിക്കാണ് അടിസ്ഥാന വേതനം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ പരിധിക്ക് മുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഓവർടൈം നിർബന്ധമാണ്.
|തുല്യ ജോലി, തുല്യ വേതനം
|കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വേതന കോഡ് (2019) പ്രകാരം, ലിംഗഭേദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേതനത്തിൽ വിവേചനം പാടില്ല.
കേന്ദ്രം പറയുന്നതാണോ ഇവിടെ വേതനം?
കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങള് പ്രകാരം വളരെ കുറഞ്ഞ വേതനമാണ് തങ്ങള്ക്ക് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് തൊഴിലാളികള് പറയുന്നു. നാഷണൽ ഫ്ലോർ മിനിമം വേജിനുള്ള വ്യവസ്ഥ ഇന്ത്യയിലുണ്ടെങ്കിലും, അത് സംസ്ഥാനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഡൽഹി എൻസിആർ പോലുള്ള മെട്രോ പ്രദേശങ്ങളില് ഒരു കുടുംബത്തിന് മാന്യമായി ജീവിക്കാൻ പ്രതിമാസം കുറഞ്ഞത് 18,000 മുതൽ 21,000 രൂപ വരെ ആവശ്യമാണ്. നോയിഡയിലെ തൊഴിലാളികൾ ഈ വേതനം തന്നെയാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.
പ്രതിഷേധങ്ങളില് സടകുടയുന്ന സർക്കാർ
നോയിഡയിലുണ്ടായ വൻ വിവാദങ്ങള്ക്ക് പിന്നാലെ യുപിയിലെ യോഗി സർക്കാർ നടപടിക്കൊരുങ്ങി. സർക്കാർ നിർദേശപ്രകാരം രൂപീകരിച്ച കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് മിനിമം വേതനത്തിൽ ഇടക്കാല വർധനവ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇത് മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. അവിദഗ്ധ തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള കുറഞ്ഞ വേതനം 11,313 രൂപയിൽ നിന്ന് 13,690 രൂപ ആയി സർക്കാർ വർധിപ്പിച്ചു. 2,377 രൂപയുടെ വർധന. സെമി-സ്കിൽഡ് തൊഴിലാളികൾക്ക്, പ്രതിമാസ വേതനം 12,445 രൂപയില് നിന്ന് 15,059 രൂപയായി വർധിപ്പിച്ചു. അതേസമയം, വിദഗ്ധ തൊഴിലാളികളുടെ ശമ്പളം 13,940 രൂപയില് നിന്ന് 16,868 രൂപയായാണ് വർധിപ്പിച്ചത്.
കുറഞ്ഞ വേതനം ഗുരുതരമായ മനുഷ്യാവകാശ പ്രശ്നം
പത്മശ്രീ അവാർഡ് ജേതാവ് ജിതേന്ദ്ര സിംഗ് ശാന്തി നോയിഡയിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് പിന്തുണ അറിയിച്ചു. അവർക്ക് നൽകുന്ന കുറഞ്ഞ വേതനം ഗുരുതരമായ മനുഷ്യാവകാശ പ്രശ്നമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. തൊഴിലാളികൾ അഹിംസാത്മകമായി അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, അവരെ തടയുക അസാധ്യമാണെന്നും അവർ ഒടുവിൽ വിജയിക്കുമെന്നും ജിതേന്ദ്ര സിങ് പറഞ്ഞു. ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റിനും തൊഴിൽ വകുപ്പിനും പരാതികൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനു പുറമേ, തൊഴിലാളികള്ക്ക് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷനിലും അപ്പീൽ നൽകാം. ശരിയായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചാൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് നീതി ലഭിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു.
പൊലീസ് ഭരണകൂടം ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ
തൊഴലാളി പ്രക്ഷോഭത്തിനിടെ അക്രമത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കാനും ക്രമസമാധാനം തകർക്കാനും ആസൂത്രിതമായ ശ്രമം നടന്നതായി ഗൗതം ബുദ്ധ നഗർ പൊലീസ് കമ്മിഷണർ ലക്ഷ്മി സിങ് പറഞ്ഞു. ഈ കേസിൽ ഇതുവരെ ഏഴ് എഫ്ഐആറുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, 300-ലധികം പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിലും തൊഴിലാളികളെ ആക്രമണത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിലും ഉൾപ്പെട്ടതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഏകദേശം 50 സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിലുകളും പൊലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
