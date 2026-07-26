അനധികൃത പടക്ക നിർമാണം; സ്ഫോടനത്തിൽ നാല് തൊഴിലാളികൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം, ഒരാൾ ചികിത്സയിൽ
സംഭവ സമയത്ത് പടക്ക നിർമാണത്തിൽ 5 പേരാണ് ഏർപ്പെട്ടിരുന്നത്. നാല് തൊഴിലാളികളുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തു. ഗുരുതരമായ പൊള്ളലേറ്റ ഒരാൾ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നു.
Published : July 26, 2026 at 8:23 PM IST
ചെന്നൈ: പടക്ക നിർമാണത്തിനിടെ ഉണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ നാല് പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. അനധികൃതമായി പടക്കം നിർമിക്കുന്നതിനിടെയുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിലാണ് ഗുരുതരമായ പൊള്ളലേറ്റ നാല് തൊഴിലാളികൾ മരിച്ചത്. ഇവരോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു തൊഴിലാളി ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെ 9 മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. ശിവകാശിക്കടുത്തുള്ള ചെങ്കമലപട്ടി പ്രദേശത്ത് രാംപ്രകാശ് എന്നയാളുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് പടക്ക നിർമാണം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്.
രാവിലെ പതിവുപോലെ തൊഴിലാളികൾ പടക്കം നിർമിക്കാൻ എത്തി. ഇതിനിടയിൽ നിർമാണ സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഉഗ്ര ശബ്ദത്തോടെ അപ്രതീക്ഷിതമായി സ്ഫോടനം ഉണ്ടായി. ശബ്ദം കേട്ടെത്തിയ ആളുകൾ തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ഉടൻ തന്നെ അഗ്നിശമന സേനയേയും പൊലീസിനെയും വിവരം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിവരം ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന്, ശിവകാശി അഗ്നിശമന സേന സ്ഥലത്തെത്തി. പടക്ക നിർമ്മാണ കേന്ദ്രത്തിലുണ്ടായ സ്ഫോടനം പ്രദേശത്ത് ഞെട്ടലും ദുഃഖവുമുണ്ടാക്കിയെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അപകടത്തിൽ അവിടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന നാല് തൊഴിലാളികൾ സംഭവസ്ഥലത്ത് തന്നെ ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റു മരിച്ചു. നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനുശേഷം ഒരാളുടെ മൃതദേഹ ഭാഗങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലായി ചിതറികിടക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തി. ഈ മൃതദേഹങ്ങൾ ബന്ധുക്കളെയും നാട്ടുകാരെയും കേന്ദ്രീകരിച്ച് പൊലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.
രാവിലെ കണ്ടെത്തിയ രണ്ട് പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി ശിവകാശി സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. 60 ശതമാനം പൊള്ളലേറ്റ രാമചന്ദ്രൻ (39) വിരുദുനഗർ ഗവൺമെൻ്റ് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലാണ്. സംഭവ സമയം 5 പേരാണ് പടക്ക നിർമാണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നതെന്നും എല്ലാവരെയുെം കണ്ടെത്തിയെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. രാംപ്രകാശ് (32) ചെങ്ങമലപ്പട്ടി, ഇന്നാസി മുത്തു (44), മീനംപട്ടി, അയ്യപ്പരാജ് (37) മീനംപട്ടി, പാണ്ടിത്തുറൈ (35) നാരാണാപുരം എന്നിവരാണ് അപകടത്തെ തുടർന്ന് മരിച്ചത്.
ശിവകാശി ഈസ്റ്റ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്. അനധികൃതമായി പടക്ക നിർമാണത്തിൽ നോൽനോട്ടം വഹിച്ചിരുന്ന രാംപ്രകാശും മരിച്ചവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ വിവരങ്ങൾ കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം പുറത്തുവിടുമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
Also Read: പൂജാരിമാർക്ക് പരിശീലനവും സർട്ടിഫിക്കറ്റും നൽകാനൊരുങ്ങി അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രം