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'തരംതാണ രാഷ്‌ട്രീയം വച്ചുപൊറുപ്പിക്കില്ല'; രാഹുലിനെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള പോസ്റ്ററുകൾക്കെതിരെ ഐവൈസി

ഇന്ത്യാ മുന്നണി യോഗത്തിന് മുന്നോടിയായി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്ലബിന് സമീപവും പ്രധാന ജങ്ഷനുകളിലുമാണ് പോസ്റ്ററുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്.

ഐവൈസി DELHI IYC INDIA BLOC MEET RAHULGANDHI POSTERS AKSHAY LAKRA
Rahul Gandhi, Akshay Lakra (Fb/ Akshay Lakra)
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By PTI

Published : June 8, 2026 at 6:28 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ 'ഇന്ത്യ' മുന്നണി യോഗത്തിന് മുമ്പ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ലക്ഷ്യം വച്ച് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട വിവാദ പോസ്റ്ററുകൾ ഡൽഹി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ നീക്കം ചെയ്‌തു. സഖ്യത്തിനുള്ളിൽ ഭിന്നത വിതയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഈ പ്രചാരണമെന്ന് ഐവൈസി സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് അക്ഷയ് ലക്ര ആരോപിച്ചു. പോസ്റ്ററുകൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

"ബിജെപിയും ആം ആദ്‌മി പാർട്ടിയും മറ്റ് ചില ഘടകങ്ങളും പ്രയോഗിക്കുന്ന വിലകുറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രങ്ങളാണിവ. ഡൽഹി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കീഴ്വഴക്കമുള്ള രാഷ്ട്രീയം വച്ചുപൊറുപ്പിക്കില്ല. ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിനുള്ളിൽ ആരെങ്കിലും ഭിന്നത സൃഷ്‌ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം പ്രകോപനപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായും പ്രതികരിക്കും. അതിൽ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്‌ചയുമില്ല," അക്ഷയ് ലക്ര പറഞ്ഞു.

"പാർലമെൻ്റ് സർക്കിളിലും, പ്രസ് ക്ലബ്ബിന് സമീപവും, വിൻഡ്‌സർ പ്ലേസ് റൗണ്ട് എബൗട്ടിലും സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന പോസ്റ്ററുകളും ബാനറുകളും ഞങ്ങൾ ഇതിനകം നീക്കം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. കോൺഗ്രസിനെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കാനുള്ള ഏതൊരു ശ്രമത്തിനെതിരെയും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഉചിതമായ മറുപടി നൽകു. ഇതൊരു മുന്നറിയിപ്പാണ്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പോസ്റ്ററിൽ പിണറായി വിജയനും

ഇന്ത്യാ മുന്നണി യോഗത്തിന് മുന്നോടിയായാണ് പോസ്റ്ററുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്ലബിന് സമീപവും വിവിധ ജംഗ്ഷനുകളിലും പോസ്റ്ററുകൾ പതിച്ചു. രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന തരത്തിലും അദ്ദേഹത്തെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നതുമായ വാചകങ്ങളായിരുന്നു പോസ്റ്ററിൽ. കൂടാതെ മമതാ ബാനർജി, ശരദ് പവാർ, ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ തുടങ്ങിയ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ മുൻകാലങ്ങളിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ നടത്തിയ വിമർശനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പോസ്റ്ററുകൾ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നത്.

മിക്ക പരാമർശങ്ങളും കോൺഗ്രസിനെയോ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയോ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ളതാണ്. കേരള മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ ഫോട്ടോയും ഒരു ഉദ്ധരണിക്കൊപ്പം പോസ്റ്ററിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ദേശീയ നേതാവായിരുന്നിട്ടും രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് സാധാരണ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ കാണപ്പെടുന്ന രാഷ്ട്രീയ ധാരണ ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് മറ്റൊരു പോസ്റ്ററിൽ എഴുതി. ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടയുടൻ തന്നെ ഡൽഹി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ സ്ഥലത്തെത്തി ഇവ പൂർണമായും കീറിമാറ്റുകയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

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മോദി സർക്കാരിൻ്റെ ദുർഭരണം കാരണം രാജ്യം നേരിടുന്ന രാഷ്ട്രീയ, സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക, വിദേശ നയ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ അവരുടെ ഐക്യം ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഇന്ന് രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് നടന്ന യോഗത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ പറഞ്ഞു. ഭരണഘടനയ്‌ക്കെതിരായ ആക്രമണം തുടരുകയാണെന്നും രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ ഉപദ്രവിക്കാനും ഭീഷണിപ്പെടുത്താനും ലക്ഷ്യമിടുന്നതിനുമുള്ള ഉപകരണങ്ങളായി അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഖാർഗെ ആരോപിച്ചു.

കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ സോണിയാ ഗാന്ധി, രാഹുൽ ഗാന്ധി, മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ, തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ മമത ബാനർജി, സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി മേധാവി അഖിലേഷ് യാദവ്, ഒമർ അബ്ദുള്ള, തേജസ്വി യാദവ്, ഉദ്ധവ് താക്കറെ, മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി, കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് എം നേതാവ് ജോസ്‌ കെ മാണി തുടങ്ങി പ്രതിപക്ഷ നിരയിലെ പ്രമുഖ നേതാക്കളെല്ലാം ഡൽഹി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്ലബ്ബിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

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TAGGED:

ഐവൈസി
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INDIA BLOC MEET RAHULGANDHI POSTERS
AKSHAY LAKRA
RAHUL GANDHI POSTERS IYC RESPONDS

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